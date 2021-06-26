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5 заброшенных островов-призраков, где раньше жили люди


5 заброшенных островов-призраков, где раньше жили люди

 

Заброшенные города стали так популярны в последнее время, что иногда туристов там может оказаться слишком много, чтобы почувствовать по-настоящему опустение и удаленность города. Совсем другая история с оставленными островами, где некогда были поселения, теперь не осталось ни живой души. На острова добраться гораздо сложнее, и потому ощущение заброшенности ощущается там по-особому остро.

Остров Хасима, Япония


Остров Хасима.

Остров Хасима.

 

Оставлен населением: 1974 год.

Некогда здесь добывали уголь и эта промышленность кормила все население острова. в 30-е годы прошлого века здесь, кроме шахт, появились также и военные заводы. Уголь добывали усиленно и рьяно — шахты вырыли на глубину 600 метров ниже уровня моря. Работа была очень тяжелой, поэтому во время войны японцы стали привозить сюда пленных китайцев и корейцев, многие из которых умерли от слишком тяжелых условий труда. Людей здесь хватало — здесь было 30 больших жилых корпусов, 25 магазинов, школа, бассейны, больницы и собственное кладбище. К 70-м годам угольная промышленность на Хасиме стала сходить на нет и в 1974 годы все шахты на острове закрыли.

Как можно посетить: Добраться на остров можно только через специальные туристические агентства и только на разрешенной территории острова, так как большая его часть находится в аварийном состоянии.

Заброшенный остров у берегов Японии.

Заброшенный остров у берегов Японии.

 
Остров жил за счет угольной промышленности.

Остров жил за счет угольной промышленности.

 
Японский остров Хасима.

Японский остров Хасима.

 
Хасима.

Хасима.

 

Остров Повелья, Италия


Остров Повелья.

Остров Повелья.

 

Оставлен населением: 1968 год

В 1776 году на этом острове был создан карантинный изолятор для моряков, которые приплывали в Венецию. В начале ХХ века этот остров снова использовали для карантина, а в 1922 году на острове открыли психиатрическую больницу, которая, собственно, и просуществовала до 1968 года. Местные слухи утверждают, что почва на острове до 50% состоит из останков умерших на острове людей.
В 2014 году Италия объявила тендер на остров, чтобы сдать его на 99 лет. Предполагается, что здание больницы будет превращено в отель.
Повелья у Венеции.

Повелья у Венеции.

 

Как можно посетить: В Венеции можно найти владельцев лодки, которые за плату покатают вас вокруг острова. Некоторых владельцев лодки можно убедить разрешить вам походить ногами по самому острову — законодательно это не запрещено.

Остров Холланд, США


Остров Холланд.

Остров Холланд.

 

Оставлен населением: 1918 год

Остров Холланд находится в Чесапикском заливе в штате Мэриленд. На нем жили люди еще в 1600-х годов, в 1850 здесь было целое сообщество рыболовов и фермеров. Тут стояло 70 домов, были магазины, почта, школа, церковь, а местные жители собирали устриц и ловили крабов. Однако увидеть все это, увы, уже не удастся: начиная с 1914 года остров начал постепенно разрушаться и уходить под воду. Здания одно за одним стали уходить под воду, и последний дом, который облюбовали пеликаны, еще некоторое время привлекал туристов, пока в 2010 году и он не разрушился.

Как можно посетить: Сюда свободно можно добраться на любом частном водном транспорте с берега, однако делать это имеет смысл только во время отлива, так как от острова остался только небольшой участок суши с обломками дома, которые во время прилива почти полностью покрывает водой.
Последний дом на острове Холланд с пеликанами.

Последний дом на острове Холланд с пеликанами.


Остров сейчас во время прилива.

Остров сейчас во время прилива.

 

Остров Хершел, Канада


Остров Хершел.

Остров Хершел.

 

Оставлен населением: 1960-е

Этот остров долгое время использовался китобоями для стоянки, пока его в 1826 году не обнаружил Джон Франклин во время экспедиции и не дал ему имя — в честь своего друга Джона Гершеля, известного английского ученого. Здесь были дома, китобойный центр, полицейское управление и даже четыре кладбища. Все это было постепенно осталено из-за того, что большую часть года воды вокруг да и сам остров покрывается льдом.

Как можно посетить: С июля по ноябрь, когда здесь меньше всего льдов, до острова можно добраться на лодке или каяке. Местные жители предупреждают желающих посетить Хершел, что в воде могут встретиться брошенные гарпуны.
Бывшее поселение китобоев.

Бывшее поселение китобоев.

 
Заброшенный остров в Канаде.

Заброшенный остров в Канаде.

 

Остров Хирта, Шотландия


Остров Хирта.

Остров Хирта.

 

Оставлен населением: 1930-е

Несмотря на то, что люди жили на этом острове с доисторических времен, ужасная погода и отсутствие возможности выращивать овощи заставили местное население перебраться в 1930-е в более лояльные по климату поселения. История эвакуации острова стала сюжетом для полнометражного фильма «Край света» режиссёра Майкла Пауэлла, хотя снимали этот фильм на совершенно другом острове.

Как можно посетить: На остров можно добраться на частном судне с берега Шотландии, ограничений в посещении нет. Более того, в рядом находящихся поселениях можно найти организованные экскурсии на остров.
Остров Хирта с дикими овцами.

Остров Хирта с дикими овцами.

Заброшенный остров в Шотландии.

Заброшенный остров в Шотландии.

Хирта в Шотландии.

Хирта в Шотландии.

 
Остров Хирта.

Остров Хирта.

 

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5 заброшенных островов-призраков, где раньше жили люди

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5 заброшенных островов-призраков, где раньше жили людиПодписаться на мой Instagram
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