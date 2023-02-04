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Простые способы очистить грецкие орехи от скорлупы, сохранив ядро целым


Простые способы очистить грецкие орехи от скорлупы, сохранив ядро целым

Очищенные грецкие орехи покупают многие, несмотря на то, что в сети масса информации о бесполезности и даже вредности этих продуктов, если они длительное время хранились в очищенном виде. А ведь можно все это сделать дома, тем более, что сейчас есть специальные устройства для извлечения ядер из скорлупы. Однако существует несколько способов получить необходимый результат без ультрамодных девайсов, и все они несложные.

Существует несколько простых способов очистить орех от скорлупы без применения специальных устройств / Фото: wday.ru

Существует несколько простых способов очистить орех от скорлупы без применения специальных устройств / Фото: wday.ru

 

1. Первый способ


Чтобы скорлупа от грецких орехов легко очищалась, необходимо залить их кипятком / Фото: ведомостинсо.рф

Чтобы скорлупа от грецких орехов легко очищалась, необходимо залить их кипятком / Фото: ведомостинсо.рф

 

Нам понадобится емкость с кипятком, в которую на десять минут помещаются грецкие орехи. После этого их необходимо достать и при помощи ножа или отвертки, кому как удобно, открывать скорлупу. Кончик ножа вставляется в небольшую щелочку в орехе (она есть на тупой стороне продукта) и слегка прокручивается. Так как скорлупа после обработки кипятком стала мягкой, она очень быстро вскрывается.
Освободить ядро ореха несложно с помощью плоскогубцев / Фото: dom-mpi.ru

Освободить ядро ореха несложно с помощью плоскогубцев / Фото: dom-mpi.ru

 

Следующий шаг – извлечение целого ядра. На помощь придет другой инструмент – плоскогубцы. Ими понемногу откалывают небольшие кусочки скорлупы, пока орех не будет освобожден. Останется только убрать перегородки.
Вместо кипятка можно использовать разогретую духовку / Фото: orchardo.ru

Вместо кипятка можно использовать разогретую духовку / Фото: orchardo.ru

 

Вместо кипятка можно использовать разогретую до 200 градусов духовку. Туда орехи нужно поместить на аналогичный промежуток времени (десять-пятнадцать минут). В итоге скорлупа размякнет, и извлекать из нее ядро будет легко.
После термической обработки по орехам следует слегка постучать молотком / Фото: grandgames.net

После термической обработки по орехам следует слегка постучать молотком / Фото: grandgames.net

 

Тут на помощь придет молоток. Им нужно слегка постучать по ореху, пока не появятся трещины, по которым снимается скорлупа с помощью любого острого предмета.

2. Второй способ


Если скорлупу грецкого ореха предварительно заморозить, она легко расколется / Фото: botanichka.livejournal.com

Если скорлупу грецкого ореха предварительно заморозить, она легко расколется / Фото: botanichka.livejournal.com

 

Если в первом случае мы скорлупу разогревали, то в этом нужно ее заморозить. Орехи кладутся в морозильную камеру минут на пятнадцать-двадцать. Внутренняя часть не замерзает, а вот скорлупа приобретает хрупкость и дробится без проблем. Если держать немного дольше, а затем прямо в пакете постучать орехами о поверхность стола, скорлупа начнет трескаться.
Только извлеченные ядра грецкого ореха очень полезны для здоровья / Фото: izi.ua

Только извлеченные ядра грецкого ореха очень полезны для здоровья / Фото: izi.ua

 

Не раздробленные ядра орехов намного приятнее есть, чем покрошенные. Да и только извлеченные из скорлупы орехи намного полезнее, чем те, что пролежали неизвестно где длительное время.

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Простые способы очистить грецкие орехи от скорлупы, сохранив ядро целым

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Простые способы очистить грецкие орехи от скорлупы, сохранив ядро целымПодписаться на мой Instagram
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