Фотографируя секретные подземные места: Что находится у нас под ногами?

Гробы в катакомбах на кладбище Западного Норвуда, Лондон.
Эти увлекательные, зачастую мрачные подземные пространства исследуются энтузиастами все глубже и глубже. Вместо того, чтобы смотреть вверх и наружу, на города, на стремление вверх и разрастание, эти люди исследует подземные участки, к которым трудно получить доступ и редко можно их увидеть.
Прогуливаясь по району Сёдермальм в Стокгольме, можно увидеть популярный Парк Вита Берген, Софийскую церковь. Но что точно никто не увидит – это огромный бункер, а в настоящее время центр обработки данных, который тихо жужжит на глубине 30 метров под землей.
Центр обработки данных в бывшем бункере Pionen, в стокгольмском районе Сёдермальм.
Первоначально возведенный в 1943 году как бомбоубежище, бункер Pionen был перестроен с началом Холодной войны. Взрывая гранит, были получены помещения, закрывавшиеся толстыми 40-сантиметровыми металлическими дверями – это был один из многих оборонительных бункеров Швеции. К середине 1960-х годов Швеция была наполнена такими невидимыми укрытиями. В стране насчитывалось около 43000 убежищ, созданных для содержания трех миллионов человек - практически половины населения страны.
Река Неглинная под Москвой.
В 2007 году, после того, как многие из этих объектов были выведены из эксплуатации, Pionen получил вторую жизнь. Генеральный директор одного из крупнейших интернет-провайдеров Швеции решил, что это идеальное место для размещения центра обработки данных.
Его архитекторы затем разработали смелый, футуристический интерьер. Было перепроектировано 4000 кубических метров пространства. Это место известно тем, что здесь некоторое время временно размещался сервер WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Бурлингтонский бункер в Уилтшире (Англия) настолько велик, что он имеет обозначения названий улиц.
Во всем мире есть места, такие как Pionen, которые лежат глубоко в земле. Под старинным городком Коршем, в Уилтшире, раскинулся на 140 000 квадратных метров Бурлингтонский бункер - ядерное убежище, построенное в середине 1950-х годов.
Современная арт инсталляция в соборе Зипакуира недалеко от Боготы, Колумбия.
Возле Боготы, 200 метров под землей, бывшую шахту превратили в приманку для туристов.
Станция «Арсенал» парижского метро, которая была закрыта для пассажиров 2 сентября 1939 года.
В нескольких минутах ходьбы от площади Бастилии в Париже есть метро «Арсенал» - станция, которая была закрыта накануне была объявлена война Германии в 1939 году.
Часовня в туннелях Синт-Питерсберг, Маастрихт.
Под нидерландским городом Маастрихтом, есть оборонительные туннели, датируемые начиная с римских времен.
Римские цистерны в Стамбуле.
Древняя столица Византии - Константинополь - строилась на стратегически важном полуострове, где ощущалась постоянная нехватка воды. Древние инженеры в пределах городских стен соорудили цепь подземных водохранилищ - цистерн, постоянно пополняемых пресной водой.
Река Вена под одноименным городом.
Закованная в пределах города в камень, река Вена в Австрии большую часть времени неспеша течет, словно ручей. Однако, в период сильных дождей и таяния снега приток воды увеличивается в 2000 раз.
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