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Простое и эффективное средство от муравьёв на участке

Избавляться от муравьев совсем не обязательно химическими препаратами. К тому же, муравьи уйдут только на какое-то время, а позже вновь вернутся. Сделайте одну простую приманку, которая уничтожит муравьев на участке раз и навсегда.

Простое, эффективное средство от муравьёв на участке
В ёмкость положите 1 ч. л. сахарной пудры и 1 ч. л. аптечного порошка борной кислоты. Залейте горячей водой до консистенции однородного киселя, тщательно перемешайте и остудите.

Простое, эффективное средство от муравьёв на участке
В крышку добавьте пару ложек такого средства и установите возле муравейника.

Простое, эффективное средство от муравьёв на участке
Муравьи моментально начнут подходить, желая попробовать сладость на вкус. Однако борная кислота разъедает желудок муравьев. Таким образом, можно расставить ловушки-приманки по всему участку там, где есть муравейники, и перестать беспокоиться о муравьях.

Простое, эффективное средство от муравьёв на участке
Подробнее о средстве против муравьев смотрите в видео ниже:



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Муравьисредство
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