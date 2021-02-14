Простое и эффективное средство от муравьёв на участке

Избавляться от муравьев совсем не обязательно химическими препаратами. К тому же, муравьи уйдут только на какое-то время, а позже вновь вернутся. Сделайте одну простую приманку, которая уничтожит муравьев на участке раз и навсегда.





В ёмкость положите 1 ч. л. сахарной пудры и 1 ч. л. аптечного порошка борной кислоты. Залейте горячей водой до консистенции однородного киселя, тщательно перемешайте и остудите.





В крышку добавьте пару ложек такого средства и установите возле муравейника.





Муравьи моментально начнут подходить, желая попробовать сладость на вкус. Однако борная кислота разъедает желудок муравьев. Таким образом, можно расставить ловушки-приманки по всему участку там, где есть муравейники, и перестать беспокоиться о муравьях.





Подробнее о средстве против муравьев смотрите в видео ниже:

