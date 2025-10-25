5 культовых автомобилей советского кино, ставших легендами

Машина из «Кавказской пленницы»/ Фото: globusks.ru
Автомобиль обычно не первое, что приходит на ум, когда мы думаем о кинозвёздах, но есть несколько избранных моделей, ставших легендами советского кинематографа. Во многих случаях они стали продолжением самих персонажей – не просто реквизитом, а ключевыми элементами рассказанной истории, особенно когда фильм включает в себя гонки любого рода.
Кино – не только искусство и метод влияния на общественное мнение, но и важный аспект культуры. Картинки часто передают ценности сильнее, чем слова, утверждал теоретик «мягкой силы» Билл Най. Автомобили на большом экране, конечно, не затмевали реальных актеров, но повлияли на поколения, вдохновили автомобилестроителей и стали воплощением мечты каждого ребенка. Они так сильно усиливали фильмы, в которых фигурировали, что выходили за рамки отдельных кинокартин, став частью большего культурного ландшафта. Итак, вот несколько известных, широко узнаваемых машин из советского кино.
1. СМЗ C3A – «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
«Инвалидка» из «Операции Ы»/ Фото: autonews.ru
Благодаря появлению в легендарной советской комедийной кинокартине (только за первые 12 месяцев её увидели 69,8 млн зрителей), смешная двухместная машинка Серпуховского мотоциклетного завода стала широко известной и мелькала в полудюжине фильмов на протяжении десятилетий после выхода оригинала.
По своему дизайну эта кроха очень напоминала Citroen 2CV, однако в отличие от французского аналога, «инвалидка» в СССР не продавалась всем желающим, а выпускалась ограниченными тиражами в качестве бесплатного подарка инвалидам ВОВ.
Крылатая фраза из фильма «Где этот чертов инвалид?» родилась именно потому, что в этих мотоколясках тогда никто, кроме ветеранов ВОВ, не ездил, и крепкие «моргуновы» в таком транспорте были народу удивительны. Потому и первый вопрос к владельцу: «Где инвалид?».
Впрочем, концептуально машинка получилась довольно прогрессивной. Впервые в истории советского автомобилестроения в ней было применено сочетание механического рулевого управления, независимой передней подвески типа «Порше» и двухтактного силового агрегата мощностью 11 лошадиных сил. Двигатель был мотоциклетным, позаимствованным у Иж-49, и за счет его заднего размещения на передней оси оставалось достаточно места, чтобы вытянуть ноги – это было удобно инвалидам, чьи конечности плохо гнулись. А тем, у кого ноги отсутствовали, помогало ручное управление, сосредоточенное в области рулевого колеса, причем настолько продуманное, что управлять этим транспортным средством можно было даже одной рукой.
Что любопытно, все фокусы во время съёмок (и разворачивание машины вручную, и прыжки на ходу) герои исполняли самостоятельно, без всяких спецэффектов и посторонней помощи. Неудивительно: 2,6-метровая мотоколяска была миниатюрной и лёгкой (снаряженный вес – около 425 кг) и ездила с максимальной скоростью 60 км/ч.
2. Adler Trumpf Junior – «Кавказская пленница»
Автомобиль легендарной троицы в «Кавказской пленнице»/ Фото: globusks.ru
Этот милый кабриолет, чей прототип франкфуртский автопроизводитель Adler представил в начале 1934 года, был персональным автомобилем Никулина. На экране он появляется с госномером 91-63 ЮАР, чьи литеры указывают на регистрацию в Московской области в 59-60 гг и свидетельствуют о принадлежности машины частному собственнику.
Кабриолету, блестяще справившемуся со своей ролью в киношедевре Гайдая, было три десятка лет, и в силу возраста он лишился многих родных элементов. Силовой агрегат, например, перекочевал в него из 400-го «Москвича» наряду с КПП и задним мостом.
3. «Королева бензоколонки»: от ЛАЗ «Украина-1» до шикарного Кадиллака 62-й серии
Автобус «ЛАЗ» в «Королеве бензоколонки»/ Фото: livejournal.com
Эпизодическую роль в снятой в Полтавской области кинокартине сыграл экспериментальный автобус, выполненный в привычном ЛАЗовском стиле. Это был концептуальный прототип всех последующих модификаций ЛАЗ-Украина, от преемника с маркировкой «2» до наиболее совершенных моделей из данной серии, Украины-73 и 75.
Показанный в фильме междугородний автобус, якобы курсирующий по маршруту «Киев-Ялта», не дошёл до массового производства, но был уникальным транспортным средством. Помимо совершенно нового безрамного кузова и просторного салона с роскошными панорамными окнами и пассажирскими креслами самолётного типа, у него была целая линейка инновационных узлов: пневмоподвеска, V-образный двигатель ЗиЛ, телескопические амортизаторы двухстороннего действия, гидроусилитель руля, пятиступенчатая синхронизированная коробка передач и множество других ранее невиданных вещиц.
Другие автомобили, снятые в фильме/ Фото: livejournal.com
Что любопытно, в съемках этой великолепной комедии было задействовано множество интересных транспортных средств – в частности, ЛАЗ-695 «Турист», М-407 «Москвич», ГАЗ-М-21 Волга, КРАЗ 221, БелАЗ-540, ЗиЛ-164, МАЗ-200, ЗиС-150, УАЗ-450, ГАЗ-51, ПАЗ-651, минский трактор МТЗ-5 и австрийский тягач OAF F745G.
Кадиллак из фильма «Королева бензоколонки»/ Фото: livejournal.com
Вишенка на торте – роскошный Cadillac Series 62 de Ville, первый 4-дверный седан-хардтоп Кадиллака (1956 года выпуска) с транзитными интуристами на борту.
4. ГАЗ-21 из к/ф «Берегись автомобиля» и др.
«Волга» из «Берегись автомобиля»/ Фото: drive2.ru
21-я «Волга», пожалуй, была самым ярким, знаковым представителем автомобильного семейства, использовавшегося советскими кинематографами. Эта машина полюбилась зрителям настолько, что была задействована не только в бессмертном кинофильме «Берегись автомобиля», чей сюжет буквально выстроен вокруг «Волги», но и в ряде других, более поздних кинокартин.
Между прочим, Иннокентий Смоктуновский, исполнитель главной роли скромного страхового агента и по совместительству современного Робин Гуда Юрия Ивановича Деточкина, свои водительские права получил специально для съемок в «Берегись автомобиля».
«Благородный вор» Деточкин из фильма «Берегись автомобиля»/ Фото: vazweb.ru
С момента появления фильма на широком экране автолюбители стали предпочитать эту разновидность «Волги» всем остальным, считая ее самой надёжной. Неудивительно: машина, на которой Деточкин уходил от погони, играючи справлялась с бездорожьем, разворачивалась на 180 градусов, пряталась на крутом склоне у дороги и совершала прочие сложные манёвры.
Все невероятные трюки, кстати, выполнялись без комбинированной съёмки. В распоряжении «Мосфильма» была всего одна машина – обычная серийная «Волга» без каких-либо модернизаций вроде усиленного двигателя и других специфических вещиц. Ну, не совсем обычная, поскольку ГАЗ-21 был воплощением престижа и роскоши – это понимал и главный герой фильма, угонявший только машины класса «люкс».
«Три тополя на Плющихе»/ Фото: vazweb.ru
На «Берегись автомобиля» карьера машины не закончилась. По окончании съёмок красавица переехала в «Три тополя на Плющихе», но уже в облике городского такси (влюбленного шофера играет Олег Ефремов). Её же (только перекрашенную) заказывали в «Бриллиантовой руке»: «Уехал. В Дубровку. Минут 20 назад. На такси. Бежевая «Волга». 28-70 ОГО».
«Старики-разбойники»/ Фото: vazweb.ru
Блеснула 21-я модель и в рязановских «Стариках-разбойниках», и в трогательной мелодраме «Три + два» Генриха Оганесяна. Не перечислить все картины, где ГАЗ-21 исполнял если не главную роль, то второстепенную (например, в «Кавказской пленнице» и трилогии про «Резидента»), или мелькал при показе городского уличного движения, как в «Белорусском вокзале».
5. «Москвич 400» – «Москва слезам не верит»
Старенький «Москвич» из «Москва слезам не верит»/ Фото: globusks.ru
Одна из трёх подруг – главных героинь «Москвы...» – владеет персональным «Жигулями», но куда более значимую роль режиссёр отвел другому четырёхколёсному киногерою. «Москвич» под маркой 400, копия трофейного «немца» Opel Kadett 38 года, периодически красуется в кадре – или везёт подруг за город, или забирает героиню из роддома, или ремонтируется хозяином, ласково приговаривающим: «На нём будут ездить мои внуки».
Особый трепет к снимавшемуся в кинокартине «Москвичу» довелось испытать Алексею Баталову (его персонаж – харизматичный слесарь Гоша). Именно такая легковушка стала его первым важным приобретением. Юноше, служившему в автомобильном батальоне среди грузовиков да автобусов, нравились машины, и когда после демобилизации в 1953-м «подруга семьи» поэтесса Ахматова дала ему достаточно крупную сумму на предметы первой необходимости, он предпочёл одежде и обуви более разумное и перспективное вложение – автомобиль.
«Невероятные приключения итальянцев в России»/ Фото: globusks.ru
«Москвичи» вообще часто снимались в советских кинофильмах, включая совместные – вспомним, например, «Невероятные приключения итальянцев в России», общую работу Эльдара Рязанова и Франко Авеню. Здесь много забавных эпизодов; героем одного из них стал «Москвич-412».
«Бриллиантовая рука»/ Фото: versiya.info
Но по-настоящему культовым 412-й стал благодаря «Бриллиантовой руке». Многие советские граждане мечтали о его покупке после гордого заявления главного мафиози страны («Шефа»): «На полагающуюся мне премию я – по совету друзей – решил приобрести автомашину «Москвич»! Новая модель!». Так что роскошная комедия про неудачников-контрабандистов не только пленяла зрителей захватывающим сюжетом, но и способствовала развитию советского автопрома.
