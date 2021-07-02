Самые откровенные сцены в истории советского кинематографа

«В СССР секса нет» – эту фразу, пожалуй, слышал каждый из нас. Советские фильмы не пестрили эротикой, в отличии от зарубежного кино, но и в фильмах СССР были пикантные и горячие сцены, что доказывает – секс в СССР всё-таки был.
«Андрей Рублев»
В исторической кинодраме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» присутствует пикантная сцена гуляний во время праздника Ивана Купалы. Раздетые люди совершают языческий ритуал, а чуть позже одна из девушек пытается соблазнить монаха. Как и следовало ожидать, в таком виде фильм в прокат не пустили, пришлось его перемонтировать и сократить, выкинув все, что переходило грань дозволенного.
«А зори здесь тихие»
Знаменитая сцена в бане поражает своей естественностью и чистотой, в ней нет пошлости и каких-либо сексуальных намеков. Молодые и красивые женские тела – среди самой страшной войны в истории человечества.
«Табор уходит в небо»
Кино пришлось по вкусу миллионам зрителей. В одной из сцен не обошлось и без «клубнички»: героиня Светланы Тома, намочив одежду, снимала выше пояса «все лишнее», добавляя: «Ай, не смотри на меня так, Зобар, не смотри! Голова закружится».
«Экипаж»
Первая часть фильма-катастрофы «Экипаж» является бытовой мелодрамой и разительно отличается от второй, где разворачивается основной экшн. В описании личных взаимоотношений героев Леонида Филатова и Александры Яковлевой присутствует и постельная сцена. Цензура потребовала сократить этот эпизод, но даже в урезанном варианте по тем временам он был весьма смелым.
«Бриллиантовая рука»
Сегодня, во времена вездесущего разврата и порока, это может казаться смешным, но в конце 1960-х знаменитая сцена в гостинице со Светланой Светличной в комедии «Бриллиантовая рука» была чем-то из ряда вон выходящим. Эпизод с обнаженной актрисой вкупе с ее знаменитой фразой «Не виноватая я! Он сам пришел!» цензура хотела выкинуть из фильма. Отстоять кадры режиссеру удалось с трудом.
«Маленькая Вера»
В перестроечные годы советский кинематограф просто «разродился» откровенными сценами. Можно сказать, наша страна тогда пережила полноценную секс-революцию, когда запреты и ограничения были сняты, но при этом киноискусство стало проще и во многом пошлее. Одна из знаковых картин того периода – «Маленькая Вера» с Натальей Негодой, где впервые в отечественной практике был продемонстрирован непосредственно половой акт, а не просто робкие оголения и пространные намеки на секс.
«Интердевочка»
Понятное дело — фильм о сфере секс-услуг без сцен с этими самыми услугами выглядел бы несколько нелепо даже в советском кинематографе. Пришлось хитрить, потому что главная героиня Елена Яковлева наотрез отказалась обнажаться. Сцену, где валютная проститутка ублажает японца, снимали вообще без клиента. Режиссер Петр Тодоровский дергал Яковлеву за ноги, пока ассистенты трясли кровать. Такой вот секс…
«Мушкетеры двадцать лет спустя»
В этот период самоутверждения нашего кинематографа голыми титьками зрителя уже было не удивить. Удивление вызывает другое, ведь в откровенной сцене с уже немолодым Михаилом Боярским снялась 24-летняя красавица Катя Стриженова. Это сейчас она образцовая мать и верная супруга, а тогда она вполне могла сыграть Мадлен, девушку стройную и с привлекательными формами.
источник
«В СССР секса нет» – эту фразу, пожалуй, слышал каждый из нас. Советские фильмы не пестрили эротикой, в отличии от зарубежного кино, но и в фильмах СССР были пикантные и горячие сцены, что доказывает – секс в СССР всё-таки был.
«Андрей Рублев»
В исторической кинодраме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» присутствует пикантная сцена гуляний во время праздника Ивана Купалы. Раздетые люди совершают языческий ритуал, а чуть позже одна из девушек пытается соблазнить монаха. Как и следовало ожидать, в таком виде фильм в прокат не пустили, пришлось его перемонтировать и сократить, выкинув все, что переходило грань дозволенного.
«А зори здесь тихие»
Знаменитая сцена в бане поражает своей естественностью и чистотой, в ней нет пошлости и каких-либо сексуальных намеков. Молодые и красивые женские тела – среди самой страшной войны в истории человечества.
«Табор уходит в небо»
Кино пришлось по вкусу миллионам зрителей. В одной из сцен не обошлось и без «клубнички»: героиня Светланы Тома, намочив одежду, снимала выше пояса «все лишнее», добавляя: «Ай, не смотри на меня так, Зобар, не смотри! Голова закружится».
«Экипаж»
Первая часть фильма-катастрофы «Экипаж» является бытовой мелодрамой и разительно отличается от второй, где разворачивается основной экшн. В описании личных взаимоотношений героев Леонида Филатова и Александры Яковлевой присутствует и постельная сцена. Цензура потребовала сократить этот эпизод, но даже в урезанном варианте по тем временам он был весьма смелым.
«Бриллиантовая рука»
Сегодня, во времена вездесущего разврата и порока, это может казаться смешным, но в конце 1960-х знаменитая сцена в гостинице со Светланой Светличной в комедии «Бриллиантовая рука» была чем-то из ряда вон выходящим. Эпизод с обнаженной актрисой вкупе с ее знаменитой фразой «Не виноватая я! Он сам пришел!» цензура хотела выкинуть из фильма. Отстоять кадры режиссеру удалось с трудом.
«Маленькая Вера»
В перестроечные годы советский кинематограф просто «разродился» откровенными сценами. Можно сказать, наша страна тогда пережила полноценную секс-революцию, когда запреты и ограничения были сняты, но при этом киноискусство стало проще и во многом пошлее. Одна из знаковых картин того периода – «Маленькая Вера» с Натальей Негодой, где впервые в отечественной практике был продемонстрирован непосредственно половой акт, а не просто робкие оголения и пространные намеки на секс.
«Интердевочка»
Понятное дело — фильм о сфере секс-услуг без сцен с этими самыми услугами выглядел бы несколько нелепо даже в советском кинематографе. Пришлось хитрить, потому что главная героиня Елена Яковлева наотрез отказалась обнажаться. Сцену, где валютная проститутка ублажает японца, снимали вообще без клиента. Режиссер Петр Тодоровский дергал Яковлеву за ноги, пока ассистенты трясли кровать. Такой вот секс…
«Мушкетеры двадцать лет спустя»
В этот период самоутверждения нашего кинематографа голыми титьками зрителя уже было не удивить. Удивление вызывает другое, ведь в откровенной сцене с уже немолодым Михаилом Боярским снялась 24-летняя красавица Катя Стриженова. Это сейчас она образцовая мать и верная супруга, а тогда она вполне могла сыграть Мадлен, девушку стройную и с привлекательными формами.
источник
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