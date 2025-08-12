7 грандиозных внешних лифтов, один взгляд на которые вскружит голову

Появление лифта было одним из шагов инженерного прогресса. И если традиционные подъёмники могут поразить скорее своими конструктивными особенностями, интерьером да комфортом передвижения в нём. А вот внешний лифт совершенно точно представляет не меньший, а, может, даже больший интерес, потому что является не только транспортным средством, но и полноценной смотровой площадкой, да и просто выглядит красиво и внушительно.
1. Hammetschwand Lift (Люцерн — Нидвальден, Швейцария)
Подъёмник, похожий на башенку. /Фото: lakelucerne.ch
Этот лифт расположен в очень живописном месте - на плато Бюргеншток, а предназначен для соединения горной тропы и смотровой площадки Хамметшванд, откуда открывается прекрасный вид на Люцернское (Фирвальдштетское) озеро и Альпы. Подъёмник запустили в далёком 1905 году, однако даже почти 120 лет спустя он удерживает звание высочайшего внешнего лифта в Европе. В первые годы работы скорость 150-метрового лифта составляла только один метр в секунду, а грузоподъёмность ограничивалась 600 килограммами. А вот сейчас, после ряда модернизаций, панорамная кабинка рассчитана на 12 человек и преодолевает весь путь наверх и вниз всего за 50 секунд.
2. Elevador de Santa Justa (Лиссабон, Португалия)
Португальский лифт, функционирующий больше ста лет. /Фото: facebook.com
Тот редчайший случай, когда внешний подъёмник получил статус памятника национального значения, открыт был и вовсе в 1902 году, продолжая являться с тех пор популярной достопримечательностью Лиссабона. Лифт предназначен для объединения двух центральных района города — низинного Байша и высокого Шиаду.который сохранился практически в изначальном виде. А наверху была оборудована дополнительная смотровая площадка, куда можно подняться по двум узорчатым винтовым лестницам.
3. Ascensor Polanco (Вальпараисо, Чили)
В этой жёлтой башенке лифт не сразу опознаешь. /Фото: maincaptcha.top
Город Вальпараисо известен тем, что имеет сразу 16 фуникулёров, зато вертикальный подъёмник там всего один, причём построили его в далёком 1916 году. А вот спустя 60 лет о нём узнали по всей стране: по данным редакции Novate.ru, он имеет статус национального монумента Чили. Интересно, что несмотря на звание внешнего лифта, большая часть 60-метрового пути, совершаемого кабинкой, происходит внутри холма Поланко. Более того, чтобы попасть на нижнюю станцию, придётся ещё и пройти по туннелю длиной в 150 метров. А в верхней точке, по традиции, размещена смотровая площадка.
4. Лифт водонапорной башни (Санкт-Петербург, Россия)
Внешний лифт Северной столицы. /Фото: vokrugsveta.ru
В Санкт-Петербурге есть водонапорная башня на Шпалерной, которая была построена ещё в позапрошлом столетии, а сегодня является памятником истории централизованного водоснабжения Северной столицы. Объект с целью сохранения пережил несколько реконструкций, одна из которых произошла в начале двухтысячных годов - тогда пожарная лестница водонапорной башни получила новый лифт, и всё это было вынесено в стеклянную пристройку, которая символизирует поток воды.
5. Ascensor Las Arenas (Барселона, Испания)
Лифт для бывшей арены корриды. /Фото: playandtour.com
У торгово-развлекательного и культурного центра «Лас-Аренас», расположенного на площади Испании, интересная история: его открыли в 2011 году в здании арены для боя быков после реконструкции. А вот на крыше была оборудована смотровая площадка с обзором в 360 градусов. Как раз для того, чтобы туда попасть, и был построен специальный стеклянный лифт. Правда, проезд по нему не бесплатный, впрочем, стоит всего один евро. Тем более, что те, кто не хочет тратить деньги, имеет возможность подняться на площадку по эскалаторам, который находятся внутри торгового центра.
6. Skyview Globen (Стокгольм, Швеция)
Шарики, которые курсируют по боку большого шара. /Фото: sgafastigheter.se
В Швеции находится крупнейшее шарообразное сооружение на планете под названием Ericsson Globe, или просто «Глобус». Предназначено оно для проведения различного рода масштабных мероприятий: от музыкальных концертов до хоккейных матчей. Однако экстерьер этого объект можно использовать в качестве смотровой площадки, а позволяют это сделать две сферические кабинки внешних лифтов, которые двигаются по параллельным трекам, поднимая гостей и жителей Стокгольма на высоту в 130 метров.
7. Lloyd’s Building Elevators (Лондон, Великобритания)
Красивый и технологичный английский внешний лифт. /Фото: vokrugsveta.ru
В столице Великобритании есть одно любопытное сооружение, где размещена страховая компания «Ллойд» - его называют «зданием наизнанку» (Inside-Out Building). А всё потому, что оно оснащено сразу двенадцатью внешними стеклянными лифтами. Это было сделано для того, чтобы максимально расширить и сэкономить внутреннее пространство объекта - собственно, наружу вынесли практически все коммуникации. По сути, эта практика является яркой чертой одного из стилей модернистской архитектуры под названием бовеллизм.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии