Преимущества и достоинства узких грядок

Придумал узкие грядки известный консультант и знаток земледелия из США Джекоб Миттлайдер. В традиционных представлениях огородников грядки должны быть широкие, а проходы между ними – узкие.

Но вот этот опытный эксперт считает, что все совсем наоборот: грядки – узкие, а проходы – широкие. И хотя сейчас на первое место выходят методы органического земледелия, метод узких грядок продолжает применяться и приносит большие урожаи.

У этой методики есть индивидуальные особенности, достоинства и преимущества. Такие грядки могут быть произвольной длины, а вот в ширину не меньше 30 сантиметров и не больше 90. Междурядья рекомендуется оставлять от полуметра до метра в ширину.

Имея во владении небольшой участок земли, кажется большой роскошью или глупостью так не экономно его использовать. Но такие широкие проходы придуманы не зря – они тоже играют свою роль. Те огородники, которые этим методом уже пользуются, утверждают, что маленькая площадь грядок урожай приносит не меньший, а больший.





Общие принципы функционирования узкой грядки





Ученые легко объясняют достоинства узких грядок. Принято считать, что все растения питаются только за счет полезных веществ, которые находятся в почве. На самом деле – это всего лишь сорок процентов питания, а основным питанием является воздух, как бы неожиданно это не звучало.

Устройство узких грядок

Преимущества узких грядок

Достоинства узкой грядки

Чем больше воздуха, тем растение здоровее и крепче.Каждый огородник проводит на своем участке очень много времени – уход за растениями этого требует. Но внимательно присмотритесь к самым отдаленным крайним грядкам с овощами. На них всегда самые лучшие урожаи корнеплодных и зелени. А ведь кажется, что все растут в одинаковых условиях.А теперь поразмышляйте над тем, кто ухаживает за деревьями, травой, кустарниками в городах? Обычно они растут сами по себе и при этом прекрасно выглядят. Что помогает им выживать без поливов и подкормок?Если каждое растение будет получать необходимое количество углекислого газа, его рост и развитие значительно ускорятся. На узких грядках, состоящих в основном из одного ряда, каждая овощная культура получает максимум тепла, солнечного света и воздуха. Только вот без широких междурядий здесь не обойтись. Они выполняют роль источника углекислого газа. Все проходы между грядками необходимо обязательно замульчировать или засадить сидератами.Для создания таких грядок потребуются различные дополнительные материалы или их отходы: шифер, доски, картон, бумага, всевозможные растительные отходы. Это поможет обустроить органическую теплую узкую грядку.Расположить грядку на участке нужно с севера на юг. Верхний слой почвы, который густо зарос травой, нужно аккуратно убрать. Он понадобится для междурядий. Затем участок надо перекопать, добавляя при этом любые органические удобрения. По периметру грядки сбивается деревянный короб не менее двадцати пяти сантиметров в высоту. В дальнейшем грядки не перекапывают.Можно воспользоваться и другим способом. Он подойдет тем, кто копать огород не любит. В подготовленный короб (без перекапывания почвы) укладывают слой картона, а сверху слой песка. Это защитит растения от сорняков.Следующий слой (основной) будет состоять из любых органических отходов. Очередность их укладывания – от более грубых к более мягким: ветки деревьев, кукурузы, подсолнухи, сухая трава, отходы овощей и фруктов. Наполненный короб присыпают слоем земли и проливают травяным раствором или раствором препарата с эффективными микроорганизмами.Широкие междурядья могут быть не только полезными, но и красивыми. Если на них будет расти нежная газонная трава, то это украсит внешний вид участка. По мере роста траву будете скашивать и использовать для мульчирования почвы. Вместо травы можно заполнить междурядья древесными опилками.Узкие грядки, обустроенные однажды, сэкономят ваше время и сберегут силы еще в течение нескольких лет.Сделанная один раз грядка приносит хорошие урожаи на протяжении многих лет. Ей не требуется ежегодное переустройство.Не требуется перекапывать землю каждый год. Вскапывание грядок вообще не понадобится.Минимальное количество вредителей из мира флоры и фауны.Почва на таких грядках раньше прогревается, что дает возможность высаживать рассаду и семена раньше, чем на обычном огороде.Короб не дает размывать почву во время сильных дождей и продолжительное время сохраняет влажность на грядке.Нет необходимости выдергивать с корнем сорную траву. Удобнее и быстрее срезать сорняки при помощи плоскореза. На узких грядках эта процедура вполне оправдывает себя.Удобно придерживаться правил севооборота.Узкие и теплые грядки имеют очень много общего.Все овощные культуры и любые другие растения на таких грядках всегда равномерно освещаются со всех сторон, получают все необходимое количество солнечного света и тепла, а также в полной мере обеспечены воздухом и углекислым газом.На обычных густых грядках приходится пробираться к их труднодоступной середине, при этом наступая на почву, в которой находятся микрокорешки. На узких грядках – свободный подход к растениям. На грядку становиться вообще не нужно, а значит и верхний слой почвы не повредится.На узкой грядке все находится на виду. Это дает возможность легко ухаживать за растениями и так же легко убирать урожай.Каждой культуре обеспечен отличный воздухообмен, что уменьшает риск различных болезней.Узкую грядку можно без особых проблем накрыть при необходимости пленкой.Широкие междурядья – это не только удобство, но еще и красота и чистота. Поход на обычный огород обычно заканчивается большими комками грязи на обуви и их чисткой. При такой непривычной системе грядок и междурядий об этом можно не беспокоиться.Не бойтесь проводить эксперименты на своем земельном участке, уходите от традиционных методов. Органическое земледелие и узкие теплые грядки – это легкость в работе, удобство, красота и обильные урожаи.