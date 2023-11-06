11 самых загадочных и неприступных цитаделей Индии: Тайны эпических шедевров древней архитектуры

1. Буланд Дарваза

Цитадели Индии являют собой подлинные чудеса архитектуры.

Буланд Дарваза в Фатехпур-Сикри, Агра, Уттар-Прадеш, Индия.

Сегодня крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Красный форт

Красный форт в Дели на закате, Индия.

Выдающийся архитектурный шедевр - Красный форт, Дели, Индия.

3. Форт Амбер

Форт Амбер (Янтарь), Раджастхан, Индия.

Основан форт Амбер был в 967 году нашей эры.

Форт производит весьма неоднозначное впечатление.

Внутренний двор форта Амбер.

Внутри - это роскошный дворец.

4. Форт Мехрангарх

Форт Мехрангарх, Джодхпур, Раджастхан, Индия.

Цитадель была построена в 15 веке.

Роскошный дворец у подножия цитадели.

5. Форт Джайгарх

Форт Джайгарх в Джайпуре, Раджастхан, Индия.

Цитадель Джайгарх призвана была защищать дворец махараджи в форте Амбер.

6. Форт Читторгарх

Живописный форт Читторгарх, Индия.

7. Форт Агра

Форт Агра в штате Уттар-Прадеш, Индия, с видом на Тадж-Махал вдалеке.

8. Форт Голконда

Форт Голконда в Хайдарабаде, Индия.

9. Форт Джунагарх

Форт Джунагарх, Биканер, Раджастхан, Индия.

10. Форт Гвалиор

Форт Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия.

11. Форт Бхангарх

Место с привидениями, форт Бхангарх, Раджастхан, Индия.