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11 самых загадочных и неприступных цитаделей Индии: Тайны эпических шедевров древней архитектуры



Индия — бесконечно прекрасная и загадочная страна. Ярким свидетельством её бурной и богатой истории являются великолепные форты и неприступные цитадели. Укреплённые крепости, которые напоминают о былых славных временах. Они были свидетелями эпических сражений и трагических финалов. Эти дворцы ещё помнят великих махараджей. Большинство фортов Индии расположены в Раджастхане, и возведены кланами воинов-правителей до того, как были захвачены Моголами. Они богато украшены и являют собой подлинные чудеса архитектуры и включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



1. Буланд Дарваза


Цитадели Индии являют собой подлинные чудеса архитектуры.

Цитадели Индии являют собой подлинные чудеса архитектуры.


Буланд Дарваза в Фатехпур-Сикри, Агра, Уттар-Прадеш, Индия.

Буланд Дарваза в Фатехпур-Сикри, Агра, Уттар-Прадеш, Индия.

 

Буланд Дарваза или «Врата великолепия» в Фатехпур-Сикри являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Фатехпур-Сикри был основан как столица Империи Великих Моголов в 1571 году императором Акбаром. Такое положение сохранялось в период с 1571 по 1585 год. Потом Акбар отправился на войну в Пенджабе. Полностью бывшую столицу забросили к 1610 году из-за нехватки воды. Долгое время Фатехпур-Сикри оставался городом-призраком. Британцы оккупировали этот регион в начале 19 века. В 1803 году Ост-Индская компания основала здесь административный центр. Все здания в городе были отремонтированы и он получил вторую жизнь.
Сегодня крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

2. Красный форт


Красный форт в Дели на закате, Индия.

Красный форт в Дели на закате, Индия.

 

Одним из выдающихся индийских архитектурных шедевров является крепость Лал Кила в Дели, которую чаще всего именуют Красным фортом. Возведён он был в 1630-х годах и на протяжении веков являлся центром индийского правительства. Особое внимание было уделено красоте. Внутри были размещены множество дворцов, павильонов, бассейнов, зелёных насаждений, которые и сегодня производят неизгладимое впечатление. Тут размещался двор и частная резиденция императора, населённая членами царской семьи Великих Моголов, придворными чиновниками и их семьями.
Выдающийся архитектурный шедевр - Красный форт, Дели, Индия.

Выдающийся архитектурный шедевр - Красный форт, Дели, Индия.

 

Во время Индийского восстания (1857-1859) повстанцы захватили форт. Он был оккупирован британцами, а последний представитель династии Великих Моголов был отправлен в изгнание. Вплоть до середины 20 века тут располагался английский гарнизон. Впоследствии индийская армия продолжала использовать крепость в качестве форта до 2003 года.

3. Форт Амбер


Форт Амбер (Янтарь), Раджастхан, Индия.

Форт Амбер (Янтарь), Раджастхан, Индия.

 
Основан форт Амбер был в 967 году нашей эры.

Основан форт Амбер был в 967 году нашей эры.

 
Форт производит весьма неоднозначное впечатление.

Форт производит весьма неоднозначное впечатление.

 

Форт Амбер (Янтарь) находится в Раджастхане. Основан он был в 967 году нашей эры, когда в регион прибыл правитель клана Чанда из Минаса. В 1592 году правитель раджпутов Качваха возвёл на старом фундаменте новую крепость. Внешний вид этого впечатляющего дворцового комплекса производит на зрителя весьма неоднозначное впечатление. С одной стороны – это мощная и неприступная крепость, а с другой – настоящий роскошный дворец. Внутри великолепие просто ослепляет — дивной красоты арки, прекрасные мозаики, множество зеркал, великолепные фонтаны и запутанный лабиринт ходов, которые таят в себе множество секретов древних времён. В 2013 году форт Амбер был добавлен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Внутренний двор форта Амбер.

Внутренний двор форта Амбер.

 
Внутри - это роскошный дворец.

Внутри - это роскошный дворец.

 

4. Форт Мехрангарх


Форт Мехрангарх, Джодхпур, Раджастхан, Индия.

Форт Мехрангарх, Джодхпур, Раджастхан, Индия.

 
Цитадель была построена в 15 веке.

Цитадель была построена в 15 веке.

 

Форт Мехрангарх или Цитадель Солнца в Раджастхане расположен на вершине холма в Джодхпуре и занимает площадь в 486 гектаров. Возведено это архитектурное чудо было в 1459 году. Потом крепость неоднократно перестраивали. Внутри форт скрывает великолепные дворцы, храм богини Чамунда, зелёные сады и множество произведений искусства, настоящих сокровищ, вроде богатой коллекции оружия, картин, изделий из слоновой кости, собрания роскошных паланкинов и даже коллекции тюрбанов, каждый из которых отображает традиции разных общин. В 2008 году внутри храма форта произошла ужасная давка, в результате которой погибли 249 человек, а более 400 получили ранения.
Роскошный дворец у подножия цитадели.

Роскошный дворец у подножия цитадели.

 

5. Форт Джайгарх


Форт Джайгарх в Джайпуре, Раджастхан, Индия.

Форт Джайгарх в Джайпуре, Раджастхан, Индия.

 

Мощные стены величественной цитадели Джайгарх, или Форта Победы, возведены из красного песчаника. Крепостные стены тянутся на более чем три километра в длину. Внутри, на возвышенности, располагается величественная сторожевая башня. Отсюда открывается великолепный вид. Форт Джайгарх изначально предназначался для защиты дворцового комплекса махараджи в форте Амбер. Между собой эти две крепости соединены подземными переходами и считаются одним комплексом.
Цитадель Джайгарх призвана была защищать дворец махараджи в форте Амбер.

Цитадель Джайгарх призвана была защищать дворец махараджи в форте Амбер.

 

6. Форт Читторгарх


Живописный форт Читторгарх, Индия.

Живописный форт Читторгарх, Индия.

 

Живописный форт Читторгарх представляет собой грандиозную крепость, которая возвышается на холме близ одноимённого города. Это самый большой форт в Раджастхане и один из крупнейших в Индии. Бурная история этой цитадели восходит к 7 веку до нашей эры. Она служила для оборонительных целей. В 12 веке был возведён дворцовый комплекс, который сегодня является знаковой туристической достопримечательностью Индии. На территории крепости, в так называемом «старом городе», до сих пор живут люди. Жизнь здесь более походит на деревенскую, чем на городскую. Кажется, что с течением веков, здесь вообще ничего не изменилось. За исключением того, что вместо полчищ кровожадных врагов Читторгарх теперь атакуют орды вооружённых фотоаппаратами туристов.

7. Форт Агра


Форт Агра в штате Уттар-Прадеш, Индия, с видом на Тадж-Махал вдалеке.

Форт Агра в штате Уттар-Прадеш, Индия, с видом на Тадж-Махал вдалеке.

 

Крепость Агра – одно из наиболее величественных и прекрасных индийских оборонительных сооружений. Название его обусловлено цветом песчаника, из которого была возведена эта цитадель. Она является родственницей знаменитого Красного форта. Перестроена крепость была императором Великих Моголов Акбаром в 1565 году и служила главной резиденцией правителей династии Великих Моголов до 1638 года, когда столица была перенесена из Агры в Дели. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО форт Агра был включён в 1983 году.

8. Форт Голконда


Форт Голконда в Хайдарабаде, Индия.

Форт Голконда в Хайдарабаде, Индия.

 

Форт Голконда, расположенный в западной части города Хайдарабад, обязан своим нынешним величием Мохаммаду Кули Кутуб Шаху, который унаследовал форт Голконда от династии Бахмани. Историческое чудо, известное своими размерами и расположением, Голконда часто упоминается как одна из самых величественных крепостей Индии. Интерьеры, архитектура и планировка Голконды делают её одним из обязательных мест, которые обязательно нужно посетить каждому туристу. Построен он был в 11 веке из глины, а потом перестроен и укреплён султанами Бахмани между 14 и 17 веками. Из-за близости алмазных рудников Голконда всегда процветала как центр торговли.

9. Форт Джунагарх


Форт Джунагарх, Биканер, Раджастхан, Индия.

Форт Джунагарх, Биканер, Раджастхан, Индия.

 

Эту крепость возвёл в 1589 году третий властитель Биканера Рай Сингх. Особенностью цитадели Джунагарх является то, что она никогда и никем не была покорена. Форт окружает стена из песчаника, длина которой равна почти тысяче метров. Крепость надёжно защищают четыре десятка бастионов, глубокие рвы и пустыня Тар, где просто невозможно выжить.

10. Форт Гвалиор


Форт Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия.

Форт Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия.

 

По преданию город Гвалиор был основан в 8 веке, когда правителя Сурай Сена излечил отшельник Гвалипа, от имени которого и пошло название. Первоначально он располагался на высокой горе, но по мере разрастания, спустился к её подножию. Самые ранние постройки по сей день грозно и величественно возвышаются над раскинувшимся внизу городом. Современный форт состоит из оборонительного сооружения и двух главных дворцов.

11. Форт Бхангарх


Место с привидениями, форт Бхангарх, Раджастхан, Индия.

Место с привидениями, форт Бхангарх, Раджастхан, Индия.

 

Развалины форта Бхангарх — одно из самых мистических мест Индии. Первое, на что обращают внимание приходящие сюда туристы — это табличка на главных воротах, запрещающая входить на территорию крепости от заката до рассвета. Причина табу кроется не только в хищниках, периодически прогуливающихся по руинам цитадели, а в проклятии, которое не одно столетие висит над этим местом. Бхангарх был основан в 1573 году. Форт, который на самом деле представляет собой небольшой город, состоящий из храмов, дворцов и множества ворот, занимает большую территорию у подножия горы.

К 1783 году он был полностью заброшен. Согласно легенде, город был проклят одним колдуном. Говорят, что тот, кто останется в городе между закатом и восходом солнца, не выйдет оттуда живым.

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