11 самых загадочных и неприступных цитаделей Индии: Тайны эпических шедевров древней архитектуры

Индия — бесконечно прекрасная и загадочная страна. Ярким свидетельством её бурной и богатой истории являются великолепные форты и неприступные цитадели. Укреплённые крепости, которые напоминают о былых славных временах. Они были свидетелями эпических сражений и трагических финалов. Эти дворцы ещё помнят великих махараджей. Большинство фортов Индии расположены в Раджастхане, и возведены кланами воинов-правителей до того, как были захвачены Моголами. Они богато украшены и являют собой подлинные чудеса архитектуры и включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1. Буланд Дарваза
Цитадели Индии являют собой подлинные чудеса архитектуры.
Буланд Дарваза в Фатехпур-Сикри, Агра, Уттар-Прадеш, Индия.
Буланд Дарваза или «Врата великолепия» в Фатехпур-Сикри являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Фатехпур-Сикри был основан как столица Империи Великих Моголов в 1571 году императором Акбаром. Такое положение сохранялось в период с 1571 по 1585 год. Потом Акбар отправился на войну в Пенджабе. Полностью бывшую столицу забросили к 1610 году из-за нехватки воды. Долгое время Фатехпур-Сикри оставался городом-призраком. Британцы оккупировали этот регион в начале 19 века. В 1803 году Ост-Индская компания основала здесь административный центр. Все здания в городе были отремонтированы и он получил вторую жизнь.
Сегодня крепость является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Красный форт
Красный форт в Дели на закате, Индия.
Одним из выдающихся индийских архитектурных шедевров является крепость Лал Кила в Дели, которую чаще всего именуют Красным фортом. Возведён он был в 1630-х годах и на протяжении веков являлся центром индийского правительства. Особое внимание было уделено красоте. Внутри были размещены множество дворцов, павильонов, бассейнов, зелёных насаждений, которые и сегодня производят неизгладимое впечатление. Тут размещался двор и частная резиденция императора, населённая членами царской семьи Великих Моголов, придворными чиновниками и их семьями.
Выдающийся архитектурный шедевр - Красный форт, Дели, Индия.
Во время Индийского восстания (1857-1859) повстанцы захватили форт. Он был оккупирован британцами, а последний представитель династии Великих Моголов был отправлен в изгнание. Вплоть до середины 20 века тут располагался английский гарнизон. Впоследствии индийская армия продолжала использовать крепость в качестве форта до 2003 года.
3. Форт Амбер
Форт Амбер (Янтарь), Раджастхан, Индия.
Основан форт Амбер был в 967 году нашей эры.
Форт производит весьма неоднозначное впечатление.
Форт Амбер (Янтарь) находится в Раджастхане. Основан он был в 967 году нашей эры, когда в регион прибыл правитель клана Чанда из Минаса. В 1592 году правитель раджпутов Качваха возвёл на старом фундаменте новую крепость. Внешний вид этого впечатляющего дворцового комплекса производит на зрителя весьма неоднозначное впечатление. С одной стороны – это мощная и неприступная крепость, а с другой – настоящий роскошный дворец. Внутри великолепие просто ослепляет — дивной красоты арки, прекрасные мозаики, множество зеркал, великолепные фонтаны и запутанный лабиринт ходов, которые таят в себе множество секретов древних времён. В 2013 году форт Амбер был добавлен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Внутренний двор форта Амбер.
Внутри - это роскошный дворец.
4. Форт Мехрангарх
Форт Мехрангарх, Джодхпур, Раджастхан, Индия.
Цитадель была построена в 15 веке.
Форт Мехрангарх или Цитадель Солнца в Раджастхане расположен на вершине холма в Джодхпуре и занимает площадь в 486 гектаров. Возведено это архитектурное чудо было в 1459 году. Потом крепость неоднократно перестраивали. Внутри форт скрывает великолепные дворцы, храм богини Чамунда, зелёные сады и множество произведений искусства, настоящих сокровищ, вроде богатой коллекции оружия, картин, изделий из слоновой кости, собрания роскошных паланкинов и даже коллекции тюрбанов, каждый из которых отображает традиции разных общин. В 2008 году внутри храма форта произошла ужасная давка, в результате которой погибли 249 человек, а более 400 получили ранения.
Роскошный дворец у подножия цитадели.
5. Форт Джайгарх
Форт Джайгарх в Джайпуре, Раджастхан, Индия.
Мощные стены величественной цитадели Джайгарх, или Форта Победы, возведены из красного песчаника. Крепостные стены тянутся на более чем три километра в длину. Внутри, на возвышенности, располагается величественная сторожевая башня. Отсюда открывается великолепный вид. Форт Джайгарх изначально предназначался для защиты дворцового комплекса махараджи в форте Амбер. Между собой эти две крепости соединены подземными переходами и считаются одним комплексом.
Цитадель Джайгарх призвана была защищать дворец махараджи в форте Амбер.
6. Форт Читторгарх
Живописный форт Читторгарх, Индия.
Живописный форт Читторгарх представляет собой грандиозную крепость, которая возвышается на холме близ одноимённого города. Это самый большой форт в Раджастхане и один из крупнейших в Индии. Бурная история этой цитадели восходит к 7 веку до нашей эры. Она служила для оборонительных целей. В 12 веке был возведён дворцовый комплекс, который сегодня является знаковой туристической достопримечательностью Индии. На территории крепости, в так называемом «старом городе», до сих пор живут люди. Жизнь здесь более походит на деревенскую, чем на городскую. Кажется, что с течением веков, здесь вообще ничего не изменилось. За исключением того, что вместо полчищ кровожадных врагов Читторгарх теперь атакуют орды вооружённых фотоаппаратами туристов.
7. Форт Агра
Форт Агра в штате Уттар-Прадеш, Индия, с видом на Тадж-Махал вдалеке.
Крепость Агра – одно из наиболее величественных и прекрасных индийских оборонительных сооружений. Название его обусловлено цветом песчаника, из которого была возведена эта цитадель. Она является родственницей знаменитого Красного форта. Перестроена крепость была императором Великих Моголов Акбаром в 1565 году и служила главной резиденцией правителей династии Великих Моголов до 1638 года, когда столица была перенесена из Агры в Дели. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО форт Агра был включён в 1983 году.
8. Форт Голконда
Форт Голконда в Хайдарабаде, Индия.
Форт Голконда, расположенный в западной части города Хайдарабад, обязан своим нынешним величием Мохаммаду Кули Кутуб Шаху, который унаследовал форт Голконда от династии Бахмани. Историческое чудо, известное своими размерами и расположением, Голконда часто упоминается как одна из самых величественных крепостей Индии. Интерьеры, архитектура и планировка Голконды делают её одним из обязательных мест, которые обязательно нужно посетить каждому туристу. Построен он был в 11 веке из глины, а потом перестроен и укреплён султанами Бахмани между 14 и 17 веками. Из-за близости алмазных рудников Голконда всегда процветала как центр торговли.
9. Форт Джунагарх
Форт Джунагарх, Биканер, Раджастхан, Индия.
Эту крепость возвёл в 1589 году третий властитель Биканера Рай Сингх. Особенностью цитадели Джунагарх является то, что она никогда и никем не была покорена. Форт окружает стена из песчаника, длина которой равна почти тысяче метров. Крепость надёжно защищают четыре десятка бастионов, глубокие рвы и пустыня Тар, где просто невозможно выжить.
10. Форт Гвалиор
Форт Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия.
По преданию город Гвалиор был основан в 8 веке, когда правителя Сурай Сена излечил отшельник Гвалипа, от имени которого и пошло название. Первоначально он располагался на высокой горе, но по мере разрастания, спустился к её подножию. Самые ранние постройки по сей день грозно и величественно возвышаются над раскинувшимся внизу городом. Современный форт состоит из оборонительного сооружения и двух главных дворцов.
11. Форт Бхангарх
Место с привидениями, форт Бхангарх, Раджастхан, Индия.
Развалины форта Бхангарх — одно из самых мистических мест Индии. Первое, на что обращают внимание приходящие сюда туристы — это табличка на главных воротах, запрещающая входить на территорию крепости от заката до рассвета. Причина табу кроется не только в хищниках, периодически прогуливающихся по руинам цитадели, а в проклятии, которое не одно столетие висит над этим местом. Бхангарх был основан в 1573 году. Форт, который на самом деле представляет собой небольшой город, состоящий из храмов, дворцов и множества ворот, занимает большую территорию у подножия горы.
К 1783 году он был полностью заброшен. Согласно легенде, город был проклят одним колдуном. Говорят, что тот, кто останется в городе между закатом и восходом солнца, не выйдет оттуда живым.
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