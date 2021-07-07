Популярная в последнее время тенденция повторного использования вещей, называемая словом «upcycle», заключается в переделке вещей, которые в противном случае оказались бы на мусорке.
Люди находят отличные способы не только повторно использовать материалы, но и уменьшить занимаемую ими площадь. Кроме того, в этом присутствует элемент творчества и возможность использовать свои навыки и изобретательность, даря старым вещам новую жизнь.
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Новая жизнь старых вещей
Популярная в последнее время тенденция повторного использования вещей, называемая словом «upcycle», заключается в переделке вещей, которые в противном случае оказались бы на мусорке.
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