Деринкую: многоярусный подземный город Турции, в котором проживало более 20 тыс. человек

1. Где и когда был обнаружен крупнейший подземный город мира

Подземный город Деринкую расположен в Каппадокии (Центральная Анатолия, Турция). | Фото: masterok.livejournal.com.

Сеть разветвленных лабиринтов ведет от населенного пункта, расположенного рядом с популярной достопримечательностью (Деринкую, Каппадокия). | Фото: idemvpohod.com.

Исследователи утверждают, что в подземном городе древними жителями создано около 20 уровней, но на сегодняшний день обнаружено лишь 8 (Деринкую, Каппадокия). | Фото: ru.pinterest.com.

2. Кто и когда начал строить удивительный подземный город Деринкую

Древние поселенцы для строительства домов в недрах вырубали блоки из податливого туфа, заодно создавая лабиринты в скале (Деринкую, Турция).

По способу обработки камня можно определить, в каком веке вырубались камеры, переходы и туннели (Деринкую, Каппадокия).

В подземном городе были созданы христианская церковь и часовня, украшенные фресками с Библейскими сюжетами (Деринкую, Каппадокия). | Фото: sibved.livejournal.com.

В подземном городе сохранилась винодельня (Деринкую, Каппадокия).

3. Как устроен подземный город

На данный момент город имеет такую планировку, но исследовательские работы продолжаются, ведь изучено не более 10% территории (Деринкую, Турция).

Чтобы обеспечить притоком воздуха жителей подземного города, было вырублено множество вентиляционных шахт и ходов (Деринкую, Каппадокия).

4. Особенности планировки подземного города Деринкую

Задвижные каменные двери служили надежной защитой во время нападения захватчиков, ведь земли Каппадокии всегда были лакомым куском для соседей (Деринкую, Турция).

Помимо жилых комнат в подземном городе Деринкую предусмотрены общественные помещения, храмы, школы, мастерские, трапезные и загоны для скота (Каппадокия, Турция). | Фото: mysteriesrunsolved.com.

Множество коридоров, галерей и переходов вырублено по всей территории подземного города, нижний уровень которого находится на глубине 85 метров (Деринкую, Каппадокия).

5. Деринкую — центр туризма

Подземный город Деринкую открыт для посещений (Каппадокия, Турция).

Верхние уровни очень просторные и относительно светлые, ведь лучи солнца пробиваются сквозь камень через вырубленные отверстия (Деринкую, Турция).

Чем глубже уровень, тем ниже и уже становятся туннели и помещения.