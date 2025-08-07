Деринкую: многоярусный подземный город Турции, в котором проживало более 20 тыс. человек

На просторах современной Турции было обнаружено 36 подземных поселений, в которых в разное время обитало от несколько сотен человек до десятков тысяч троглодитов, обустроивших свою жизнь в столь неожиданном месте. Но самым крупным считается многоярусный город Деринкую, расположенный в 40 км от Гёреме на глубине около 85 метров.
1. Где и когда был обнаружен крупнейший подземный город мира
Подземный город Деринкую расположен в Каппадокии (Центральная Анатолия, Турция). | Фото: masterok.livejournal.com.
Среди 36 поселений, обнаруженных в Каппадокии (в Центральной Анатолии, Турция), самым впечатляющим является подземный город Деринкую (Derinkuyu, «Глубокий колодец»), уходящий на глубину 85 метров. Многоярусный населенный пункт, вырезанный из туфа (в этом случае горная порода вулканического происхождения) обнаружили совершенно случайно.
Сеть разветвленных лабиринтов ведет от населенного пункта, расположенного рядом с популярной достопримечательностью (Деринкую, Каппадокия). | Фото: idemvpohod.com.
В 1963 году местный житель, решив перестроить старинный дом, принялся сносить ветхие постройки, и когда очередь дошла до подвала, за одной из стен турок обнаружил секретную комнату. Продолжая копать, он наткнулся на лабиринт из тысяч комнат. Мужчина сообщил о находке археологам и те определили, что это не просто подземелье, а самый настоящий город со своими улицами, площадями, жилыми домами и культовыми сооружениями, мастерскими и загонами для скота.
Исследователи утверждают, что в подземном городе древними жителями создано около 20 уровней, но на сегодняшний день обнаружено лишь 8 (Деринкую, Каппадокия). | Фото: ru.pinterest.com.
После тщательных исследований стало понятно, что поселение расположено минимум на 20 уровнях, 8 из которых уже полностью очищены и даже могут принимать туристов. Но это лишь малая толика того пространства, которое занимает подземный город (по предварительным данным, 6,5 кв. км), ставший самой значимой археологической находкой в Турции.
2. Кто и когда начал строить удивительный подземный город Деринкую
Древние поселенцы для строительства домов в недрах вырубали блоки из податливого туфа, заодно создавая лабиринты в скале (Деринкую, Турция).
В ученом мире признано, что хетты были преобладающим населением в регионе Анатолии с 1600 г. по 1200 г. до нашей эры. Чуть позже в этих краях появились фригийцы (1200 г. – 800 г. до нашей эры). Но специалисты не могут точно установить, кто же из них все-таки решил обосноваться под землей, и что вынудило людей спуститься так глубоко под землю. Это единственные две гипотезы, выдержавшие испытание временем, ведь обнаруженные древнейшие артефакты относятся именно в этому временному промежутку. В первую очередь это связано с тем, что все остальные группы, обитавшие в Каппадокии, включая персов, греков, македонцев и сирийцев, мигрировали в этот регион намного позже предполагаемого срока строительства подземного города.
По способу обработки камня можно определить, в каком веке вырубались камеры, переходы и туннели (Деринкую, Каппадокия).
Хотя не исключается возможность, что в последующие столетия город расширялся и видоизменялся. Об этом свидетельствуют система туннелей и переходов, а также сохранившиеся часовни и церкви, ведь каппадокийцы входили в христианское меньшинство, поэтому частенько сталкивались с религиозными преследованиями. При этом не исключались и вторжения войск более сильных империй, вынуждая местных жителей, если не жить на постоянной основе под землей, то активно пользоваться древним убежищем в период угрозы.
В подземном городе были созданы христианская церковь и часовня, украшенные фресками с Библейскими сюжетами (Деринкую, Каппадокия). | Фото: sibved.livejournal.com.
Одно из самых ранних письменных упоминаний о подземных городах Каппадокии, обнаруженных на сегодняшний день, принадлежит греческому писателю, историку и полководцу по имени Ксенофонт, датируемому 370 г. до нашей эры. В своем главном сочинении «Анабасис» он писал: «Здесь дома были подземными, с устьем, как у колодца, но просторным внизу; и в то время как входы были прорыты для вьючных животных, люди спускались по лестнице. В домах были козы, овцы, крупный рогатый скот, куры и их молодняк; и все животные были выращены и кормились там, в домах».
В подземном городе сохранилась винодельня (Деринкую, Каппадокия).
Также сохранились свидетельства, что и в более поздний период жители традиционных населенных пунктов использовали подземный город в качестве надежного убежища. Так, в византийский период, например, когда, то и дело вспыхивали арабо-византийские войны, Деринкую широко использовали арабы-мусульмане, обитающие в этих краях.
3. Как устроен подземный город
На данный момент город имеет такую планировку, но исследовательские работы продолжаются, ведь изучено не более 10% территории (Деринкую, Турция).
Как оказалось, подземные города были лишь надежным убежищем и строились они одновременно с наземным населенным пунктом. Об этом свидетельствуют обнаруженные потайные двери в старинных домах, которые вели к туннелям, уходящим на значительную глубину. Выгода от подобного строительства оказалась очевидной. Хозяин, начинающий строительство, вырубал из недр туфовые блоки, которые шли на возведение стен, при этом образовались коридоры, галереи и камеры в самой скале. А вот они-то в свою очередь расширялись, объединялись для обустройства полноценного подземного убежища, которое хоть не приспособлено для длительного проживания, тем не менее помогало противостоять любому нападению, и могло вместить большое количество горожан, забирающих с собой нехитрые пожитки и стада домашних животных.
Чтобы обеспечить притоком воздуха жителей подземного города, было вырублено множество вентиляционных шахт и ходов (Деринкую, Каппадокия).
Примечательно: Считается, что в подземный город Деринкую ведет более 600 дверей, спрятанных во дворах и жилых домах на поверхности. Помимо этого, в туфе вырублено множество ходов, 52 вентиляционные шахты и десятки тысяч вентиляционных ходов, которые использовались для обеспечения притока свежего и чистого воздуха в недра подземного поселения. Благодаря продуманной системе рекуперации воздуха даже на глубине 50-60 метров дышится довольно легко, нет ни сырости, ни плесени и сохраняется постоянная температура в пределах +13 – +15 градусов. Там же имеются и колодцы с родниковой водой (главный выходит на поверхность), и цистерны для сбора дождевой воды, ведь кто знает, сколько приходилось находиться огромному количеству людей и животных в осадном положении.
4. Особенности планировки подземного города Деринкую
Задвижные каменные двери служили надежной защитой во время нападения захватчиков, ведь земли Каппадокии всегда были лакомым куском для соседей (Деринкую, Турция).
Помимо жилых комнат в подземном городе Деринкую предусмотрены общественные помещения, храмы, школы, мастерские, трапезные и загоны для скота (Каппадокия, Турция). | Фото: mysteriesrunsolved.com.
Планировка подземного города многоярусная, такой себе многоэтажный жилой комплекс, только уходящий в недра земли. Структура Деринкую была очень сложной и требовала от его создателей не только серьезных физических усилий и мастерства, но и специальных знаний. Об этом свидетельствует разветвленная сеть проходов и туннелей, а также ступенчатых ям, наклонных коридоров и просто глубоких люков, где устанавливались приставные лестницы, которые в случае необходимости после того все жители оказывались под землей, попросту убирались, отрезая доступ к жилым помещениям и других общественным пространствам.
Стоит упомянуть, что подземный город был очень тщательно спланирован и имел идеально сбалансированные движущиеся камни (по 500 кг каждый!), похожие на обычные жернова, которые использовались для перекрытия коридоров в случае нападения на поселение.
Множество коридоров, галерей и переходов вырублено по всей территории подземного города, нижний уровень которого находится на глубине 85 метров (Деринкую, Каппадокия).
В остальном же планировка и наполнение подземного поселения практически полностью соответствовала планировке самого города. В основном он состоит из обычных помещений, расположенных по обе стороны туннелей: жилые комнаты, трапезные, церкви, подвалы, винодельни, складские помещения, мастерские, конюшни, загоны для скота. Имелась даже школа с учебными классами, общественные зоны, где люди собирались для общения, молитв, работы и праздничных/поминальных обедов. Для умерших предусмотрели удаленный склеп, где помещали покойников, чтобы в безопасное время похоронить по всем правилам.
5. Деринкую — центр туризма
Подземный город Деринкую открыт для посещений (Каппадокия, Турция).
Спустя шесть лет после того, как был обнаружен подземный город Деринкую, он впервые был открыт для публики. Несмотря на то, что только 10 процентов всего города доступно для всеобщего обозрения, его определенно стоит посетить. Единственное, авторы Novate.ru хотели бы предупредить, что, отправляясь в подземное путешествие, нужно быть готовым к тому, что нижние ярусы города имеют более узкие и низкие туннели, поэтому людям с фобиями, проблемами с опорно-двигательным аппаратом и лишним весом на глубину желательно не спускаться.
Верхние уровни очень просторные и относительно светлые, ведь лучи солнца пробиваются сквозь камень через вырубленные отверстия (Деринкую, Турция).
Ползти на коленках или протискиваться в коридоры, конечно же, не нужно будет, но на полусогнутых ногах и с опущенной головой в некоторых местах придется передвигаться. Зато заблудиться в лабиринтах не получится, все коридоры, камеры и неизведанные места надежно перекрыты решетками, так что потеряться в глубинах подземного города не смогут даже дети.
Чем глубже уровень, тем ниже и уже становятся туннели и помещения.
Также стоит отметить, что, попав в Каппадокию, можно еще посетить два крупнейших музея под открытым небом в Гёреме и Зельве, а также другие археологические памятники и известные подземные города: Каймаклы, Озконак, долину Ихлара и Учисар, где сохранилось множество пещерных храмов и замков.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии