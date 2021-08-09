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5 непривычных мотоциклов Harley-Davidson, которые выглядят совсем не старомодными


5 непривычных мотоциклов Harley-Davidson, которые выглядят совсем не старомодными

Марка Harley-Davidson известна на весь мир своими консервативными мотоциклами с двигателями в духе 30-х годов XX столетия. Однако это вовсе не означает, что в истории компании не пытались делать инновационные машины. Появлялись они не так часто, однако, несмотря на это, данные мотоциклы все-таки смогли пройти в пантеон лучших творений производителя.

1. Harley-Davidson VR 1000


Амбициозный проект. | Фото: blogofthebiker.com.

Амбициозный проект. | Фото: blogofthebiker.com.

 

Плод одного из самых амбициозных проектов компании по созданию гоночного мотоцикла. К сожалению, Harley-Davidson так и не смогли сделать собственный гоночный мотор, а потому им пришлось обращаться за помощью. Проект растянулся на много лет. В итоге VR 1000 появился почти на 3 года позже запланированного. Тираж мотоциклов был небольшим, однако это не стало провалом. Байк неплохо показал себя на гонках. Впрочем, после этого мотоцикла производитель уже не вернется к разработке супербайков.

2. Harley-Davidson Pan America 1250


Трудно поверить. | Фото: ieportal.net.

Трудно поверить. | Фото: ieportal.net.

 

Если не знать, что данный мотоцикл разработали и создали инженеры легендарного производителя, то точно не поверишь, что это тоже Harley-Davidson. Туристический эндуро выглядит очень современно, имеет современные амортизаторы и иную компоновку рамы.
Мотоцикл является тяжелым.

3. Harley-Davidson Streetfighter 975


Была и такая мощная модель. harley-davidson.com.

Была и такая мощная модель. harley-davidson.com.

 

Роскошный и замысловатый уличный 975-ый совсем непохож на большинство мотоциклов Harley-Davidson. | Фото: Мотоцикл имеет один из лучших двигателей на сегодняшний день. Так же как и вся свежая продукция компании Streetfighter 975 выполнен по схеме V2. На рынке можно найти эти мотоциклы с четырьмя рабочими объемами.

4. Harley-Davidson Custom 1250


Интересное дизайнерское решение. | Фото: hdqwalls.com.

Интересное дизайнерское решение. | Фото: hdqwalls.com.

 

Не забывает производитель «баловать» своих поклонников и штучными изделиями. Только посмотрите на эту модель. Выглядит мотоцикл очень футуристично. Гладкие, изящные формы и отсутствие всего лишнего. Определенно, хочется видеть больше подобный байков на дорогах городов XXI столетия.

5. Harley Davidson LiveWire


Электробайк от компании. | Фото: hevcars.com.ua.

Электробайк от компании. | Фото: hevcars.com.ua.

 

Марка Harley-Davidson не отстает от современных тенденций автомобилестроения. Сегодня все большую популярность приобретают транспортные средства на электродвигателях. Впервые за многие десятилетия, данная технология стала действительно доступной и эффективной. Почему бы в такой случае не появиться «чистому» Харлею? Ах, вот же он! Уже есть.
5 непривычных мотоциклов Harley-Davidson, которые выглядят совсем не старомодными

 

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5 непривычных мотоциклов Harley-Davidson, которые выглядят совсем не старомодными

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5 непривычных мотоциклов Harley-Davidson, которые выглядят совсем не старомоднымиПодписаться на мой Instagram
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