Как предсказать погоду по пению сверчка

Когда-то японцы вылавливали сверчков и приносили их во двор, чтобы сверчки охраняли дом вместо собаки. Хозяева дома делали специальные маленькие домики для питомцев, те привыкали к убежищу и каждую ночь пели. Под пение сверчка хозяева засыпали.

А когда к дому приближался чужой человек, сверчок замолкал. От тишины японцы просыпались и выходили навстречу к непрошенным гостям.





Есть немало примет о сверчках. О них я тоже расскажу. Но сначала хочу научить тебя определять погоду по пению сверчков. Научно доказано, что сверчков можно использовать в качестве термометра и предсказывать погоду без синоптиков.







ПЕНИЕ СВЕРЧКА

Приметы о сверчках

В конце ХІХ века физик Амос Долбер изобрел формулу. По этой формуле он определял температуру воздуха по стрекотанию сверчков. Закон Долбера доказали и другие ученые опытным путем. Они подтвердили, что сверчки — это природный термометр.По частоте стрекотания сверчков можно определить температуру воздуха. Долбер делал подсчеты при разной температуре воздуха. Итак, при 60 (15 градусов Цельсия) градусов по Фаренгейту сверчки стрекотали 80 раз в минуту. При 70 (21 градус Цельсия) градусах они стрекотали 120 раз в минуту. А когда температура воздуха опускалась до 50 (10 градусов Цельсия) градусов по Фаренгейту, то сверчки лениво издавали 40 сигналов в минуту.Биологи и энтомологи одобрили формулу. А в 1948-м назвали ее законом Долбера. Чтобы определить, какая температура воздуха в данный момент, сосчитай, сколько раз прострекочут сверчки за 15 секунд. Затем прибавь к этому числу 37. Получится температура воздуха по Фаренгейту. Чтобы перевести температуру в Цельсий, просто отними от исходного числа 32 и подели на 1,8.Считается, что сверчок — хранитель домашнего благополучия. Уничтожать насекомое нельзя, так как можно накликать беду. Впрочем, есть приметы, которые говорят, что сверчок в доме к счастью, а другие предупреждают о беде:Сверчок в доме беременной женщины знаменует о появлении здорового младенца на свет и легких родах.Если сверчок поздоровался с тобой на рабочем месте, то быть продвижению по карьерной лестнице.Если сверчок летает по дому, то это к пожару.Говорят, что сверчки оберегают овдовевших женщин от бед, так как в сверчков вселяются души ушедших в мир иной мужчин.Если сверчки стрекочут днем, то это к ссоре в доме или к расставанию.Если у человека есть проблемы со здоровьем, то звук стрекочущего сверчка сообщает о скором выздоровлении.Причина, по которой не надо истреблять сверчков на огороде: сверчки ловят огородных вредителей. Надо уметь отличать их от саранчи. Обрати внимание на усики и стрекочущий аппарат. У сверчков усы длинные, как туловище, а стрекочут они основанием крыльев. Саранча обычно имеет короткие усы и стрекочет с помощью задних лап. Звук стрекочущего сверчка — один из самых приятных звуков природы, он помогает уснуть ночью. Поэтому многие часто ищут стрекот сверчков в Интернете и устанавливают мелодию на рингтон. А ты любишь слушать пение сверчка?