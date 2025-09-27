9 поступков хозяев, о которых гости тактично промолчат, а потом растрезвонят повсюду

В каждой семье существуют свои традиции, обычаи и привычки. Однако те вещи, которые в пределах одной квартиры кажутся чем-то само собой разумеющимся, могут абсолютно не понравиться гостям. Так, одни хозяева в присутствии друзей заваривают чайные пакетики по три раза, другие разрешают котам спать на столе и пр.
1. Не соблюдают правила гигиены в процессе готовки
Волос на тарелке с едой. / Фото: travelask.ru
Гигиена во время готовки имеет принципиально важное значение. Очень важно следить за тем, чтобы руки были чистыми, а в готовое блюдо не попадали волосы, нитки и прочие посторонние предметы. Однако далеко не все люди придерживаются этих правил. Более того – они в прямом и в переносном смысле плюют на них, даже не задумываясь о том, как это выглядит со стороны. Например, некоторые хозяйки плюют на сковороду, чтобы проверить нагрелась ли она. А есть и такие, которые нарезают ингредиенты для салата в ведро, предназначенное для мытья полов…О какой гигиене здесь может идти речь?
2. Не предупреждают о неисправности некоторых приборов
Западает кнопка слива на унитазе. / Фото: uk.uchebniksantehnika.ru
К сожалению, вещей с бесконечным сроком годности не существует. Рано или поздно все они ломаются, будь то кран или выключатель. А дальше возможно два варианта: или их ремонтируют/меняют на новые, или привыкают к «обновленное» версии.только если хозяева и приловчились пользоваться сломанным предметом, то гости вряд ли смогут правильно все сделать с первого раза, поэтому их стоит предупредить о неисправности.
Чаще всего в особой инструкции нуждается кнопка смыва в туалете. На нее необходимо жать каким-то особым образом, иначе смыв не будет работать или, наоборот, вода хлынет непрекращающимся потоком. Хорошо, если хозяева квартиры упомянули об этом «нюансе». А если нет? Сантехника включать вы вряд ли будете, придется позвать владельцев квартиры и объяснить им ситуацию. Они, конечно, все исправят, но обязательно наградят весьма красноречивыми взглядами, которые как будто спрашивают: «И откуда у тебя только руки растут?»
3. Не закрывают собак в отдельной комнате
Некоторые собаки любят запрыгивать гостям на колени. / Фото: dogoff.ru
Воспитанные собаки, которые слушаются всех команд – это большая редкость. А уж если в квартиру приходят чужие люди, с которыми им только предстоит познакомиться, надеяться на хорошее поведение и вовсе не приходится. Они так и норовят упереться головой в руку гостя, чтобы тот их погладил, или даже запрыгнуть на руки. И хорошо, если это какой-нибудь пекинес, а не хаски или овчарка.
Чтобы избежать неловких ситуаций, нужно понимать, как ваши друзья относятся к собакам. Одни приходят в восторг, если пес начинает тереться головой об одежду, проявляя свою симпатию, а другие, наоборот, испытывать отвращение, жалуясь на излишнюю слюнявость и отвратительный запах. Конечно, если собака слушает все ваши команды и ведет себя сдержанно по отношению к новым людям, можно нигде ее не запирать, надеясь, что она весь вечер будет лежать около ног. Во всех других случаях лучше закрывать ее в спальне или на балконе, пока гости не разойдутся.
4. Не накрывают стол к назначенному времени
Иногда вместо стола с вкусными блюдами гостей ожидает стол с пустыми тарелками
Наверное, каждый человек хоть раз попадал в ситуацию, когда приходишь в назначенное время в гости, а хозяева только начинают нарезать салаты и запекать мясо. В результате гостям приходится садиться за стол, который «украшен» только пустыми тарелками и вилками, и ждать час-два, пока еда будет готова. А некоторые срывают настоящий джек-пот и присоединяются к «виновникам торжества» на кухне, помогая делать бутерброды и раскладывать пюре по тарелкам. Если вы не уверены, что успеете накрыть стол к назначенному времени, лучше приглашайте друзей на час позже. Тогда получится избежать неловких ситуаций и косых взглядов.
5. Не вытирают пыль и пятна на видных местах
Слой пыли на столе сложно не заметить. / Фото: mysonnik.com
Сколько пыль не убирай, все равно через пару дней она вернется на свое место. Особенно сильно страдают горизонтальные поверхности, черная мебель и техника. Также взгляд всегда цепляется за жирные пятна и отпечатки пальцев на лакированных и глянцевых материалах. Понятно, что каждый день убирать в квартире, доводя ее до блеска, никто не будет, ведь эта процедура отнимает очень много времени и сил. Однако перед приходом гостей желательно вытереть пыль хотя бы в той комнате, где будет проходить празднество. Иначе «самые глазастые» обязательно заметят ее и после торжества перемоют вам все косточки. В этом случае не спасет даже шикарно накрытый стол и невероятно вкусные блюда – запомнится именно слой пыли на тумбе или экране телевизора.
6. Занимаются домашними делами
Когда у вас гости, нужно с ними общаться, а не мыть посуду. / Фото: shkolazhizni.ru
Когда человек идет к кому-то в гости, он ожидает, что весело проведет время с хозяином, попивая кофе и уплетая принесенные сладости. Однако не всегда все происходит именно так, как мы себе представляем. Некоторые хозяева не считают нужным уделять все свое время гостю, а потому параллельно с разговорами занимаются домашними делами: моют посуду, вытирают пыль, пылесосят. Так сказать, совмещают приятное с полезным. Но вряд ли приглашенному другу или родственнику будет приятно такое отношение. Если уж зовете кого-то к себе домой, позаботьтесь о том, чтобы у вас было пару свободных часов, которые вы целиком и полностью уделите гостю. Только в этом случае вас посчитают радушным хозяином.
7. Высказывают недовольство подарками
Если подарок не понравился, тактично промолчите. / Фото: themoviedb.org
Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, особенно если это чисто символический презент, с которым обычно идут в гости. Поэтому не стоит высказывать свое недовольство, говоря, что такой сувенир в квартире уже есть, а торт со сливками никто в вашей семье не ест. Гость не обязан знать все эти нюансы. Покупая какую-то вещь, он просто хочет сделать приятное и надеется услышать хотя бы банальное спасибо.
Например, если подруга пообещала испечь торт, и в назначенный день привезла «Муравейник», не стоит разочарованно протягивать: «Ой, да это всего лишь „Муравейник“...Я думала, что будет хотя бы „Наполеон“…» Во-первых, разговора о том, какое именно лакомство приготовит подруга, не было. А во-вторых, она старалась, тратила свое время, деньги, продукты. И явно не для того, чтобы потом ее унизили разочарованными вздохами.
8. Подают еду и напитки в грязной посуде
Брать грязную чашку из раковины и наливать в нее чай - плохая идея. / Фото: fb.ru
И снова мы возвращаемся к вопросам гигиены. Вряд ли кому-то будет приятно есть из тарелки с засохшими на ней кусочками гречки, или пить воду из стакана, который не помыли после молока. Возможно, хозяева квартиры считают такую практику вполне нормальной, но гости не обязаны мириться с подобным положением вещей. Поэтому перед приходом друзей или родственников обязательно нужно проверять всю посуду и столовые приборы, которые вы планируете ставить на стол. Малейшее пятнышко на тарелке или осадок в бокале – и вот у гостя уже полностью пропал аппетит, а на следующий день вам перемывают косточки на работе, из-за того, что вы «такая себе хозяйка».
9. Заваривают чай в пакетиках несколько раз
Один пакетик чая на одну кружку. / Фото: travel-dom.ru
Несмотря на то, что времена жесткой экономии уже в прошлом, некоторые люди все равно по привычке продолжают заваривать один пакетик чая несколько раз. Конечно, причина может заключаться в том, что члены семьи просто не любят крепкий чай. Однако когда у вас в гостях друзья, не стоит предлагать им уже использованные пакетики. Если они не хотят, чтобы напиток стал чересчур крепким, то всегда могут достать пакетик из чашки и положить его на блюдце.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии