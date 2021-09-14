Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Фотографы всегда проявляли повышенный интерес к теме советской архитектуры. Французский фотограф Frédéric Chaubin с 2003 года периодически наведывается в страны бывшего СССР в поисках необычных архитектурных сооружений. Свои снимки, собранные за более 10 лет таких командировок, он опубликовал к книге «CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed».







Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба», Ялта.







Ресторан «Поплавок» в Днепропетровске.







Башня-лаборатория Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.







Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба», Ялта.







Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР.







Дворец торжественных обрядов в Тбилиси.







Дом советов в Калининграде.







Политехнический институт в Минске.







Дом культуры имени Русакова в Москве.







Киевский крематорий.







Институт научно-технической и экономической информации в Киеве.







Новгородский театр драмы имени Ф. М. Достоевского.



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