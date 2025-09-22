Как в Италии: 5 секретов приготовления прекрасной лазаньи

Когда мы говорим об итальянской национальной кухне, то сразу вспоминаем про пиццу, пасту и, конечно же, лазанью. И если первые два блюда уже давно вошли в нашу кулинарную копилку, то листы тонкого теста с начинкой из мяса и соусом бешамель только начинают набирать популярность. Novate.ru раскрывает секреты приготовления этого блюда в надежде, что оно займет почетное место на вашем столе.
Шаг 1: Готовим тесто
Готовое тесто нужно разрезать на широкие полосы. / Фото: pinterest.ru
Первый секрет заключается в технологии приготовления теста. Конечно, можно использовать и готовое, которое продается в любом супермаркете. В этом случае нужно будет внимательно ознакомиться с инструкцией – одни производители указывают, что листы для лазаньи следует отварить заранее в подсоленной воде, чтобы они оставались слегка жесткими, а другие рекомендуют сразу укладывать их с другими продуктами в форму и отправлять в духовку.
Мы же считаем, что блюду, получившемуся в итоге, будет очень далеко до лазаньи с основой из теста, сделанного своими руками. Если не привыкли искать легких путей и стремитесь совершенствоваться, преодолевая трудности, записывайте список ингредиентов для теста.
Среди них 250 граммов муки высшего сорта, 250 граммов муки второго сорта, четыре яйца, 50 миллилитров оливкового масла и щепотка соли. Для начала тщательно перемешайте в глубокой миске два вида муки. Сделайте углубление и по очереди вбейте в него яйца. Посолите и вымешивайте тесто 10-15 минут, пока оно не станет упругим и гладким.
Сделайте из муки горку и вбейте туда яйцо. / Фото: syl.ru
На заметку: Готовое тесто может лежать в холодильнике около суток, поэтому смело можете замесить его утром, а к приготовлению лазаньи приступить вечером после работы.
По истечении времени разделите тесто на три-четыре части и тонко раскатайте на пласты толщиной 1,5-2 миллиметра. Следующий шаг – нарезать их на длинные полоски, шириной примерно пять сантиметров. Для удобства можно сделать шаблон, например, из картона, чтобы все части были одинаковыми. Поставьте на плиту кастрюлю, дождитесь, пока вода закипит и опустите туда поочередное по три-четыре полоски теста буквально на пару минут. Чтобы паста не слиплась между собой, добавьте в воду небольшое количество оливкового масла (примерно одну столовую ложку). Достаньте полоски из воды, выложите их на полотенце и дождитесь, пока они остынут.
Шаг 2: Готовим начинку
В составе начинки фарш, лук и помидоры. / Фото: svadba1000.ru
Начинку лучше готовить в тот момент, когда тесто будет отдыхать в холодильнике, чтобы не терять время. Она не обязательно должна быть из мяса – многие хозяйки используют овощи, морепродукты, грибы и другие продукты, которые приходятся им по вкусу. Мы предлагаем пока не экспериментировать и приготовить начинку, которую предполагает классический рецепт лазаньи – а именно, мясную с помидорами.
Список ингредиентов следующий: 700 граммов говяжьего фарша, три луковицы, три зубчика чеснока, 400 граммов спелых помидоров, четыре столовые ложки оливкового масла, зелень по вкусу, соль, перец и любимые специи по вкусу.
Нагрейте на плите сковороду, выложите мелко нарезанный лук, чеснок, фарш и, тщательно перемешивая, обжаривайте в течение пяти-семи минут. Далее сделайте на помидорах надрезы, залейте их кипятком и снимите кожуру. Измельчите томаты, добавьте в фарш и тушите около 15 минут. В конце добавьте соль, перец и специи.
Шаг 3: Готовим соус
Соус бешамель с мускатным орехом. / Фото: ru.j-medic.com
Третий секрет заключается в правильно приготовленном соусе. Очень важно, чтобы в его состав входили только свежие, высококачественные продукты, особенно сливочное масло и сливки. Если сливок в холодильнике не оказалось, их можно заменить хорошим молоком. Неповторимый аромат и изюминку во вкусе обеспечит тертый мускатный орех. В процессе приготовления соуса нужно быть предельно внимательным – если хотя бы на минуту отвлечетесь, появятся комочки и уже не получится добиться однородной консистенции.
Среди ингредиентов: 60 граммов сливочного масла, две столовые ложки муки (с горкой), 200 миллилитров нежирных сливок, щепотка соли и мускатного ореха, черный молотый перец по вкусу.
Для начала нужно растопить в небольшой кастрюле сливочное масло. Затем добавить муку и хорошо перемешать, пока масса не станет однородной. Аккуратно, тонкой струйкой влейте сливки и помешивайте соус еще примерно две-три минуты, пока он не загустеет. В конце доведите до вкуса при помощи соли и мускатного ореха.
Шаг 4: Выбираем правильную форму
Для лазаньи подходит керамическая форма. / Фото: legkovmeste.ru
Важно не только приготовить все компоненты, необходимые для формирования лазаньи, но также выбрать правильную форму для запекания, которая является четвертым секретом. Сразу вычеркивайте из списка тонкостенный экземпляр – он для наших целей не подходит. Идеальный вариант – керамическая форма или вариант из огнеупорного стекла.
Шаг 5: Придаем блюду пикантность
Натрите на терке сыр для лазаньи. / Фото: edimdoma.ru
Итальянские блюда объединяет один ингредиент – сыр. Он проходит своеобразным лейтмотивом через все меню, и лазанья не является исключением. Обычно для нее используют пармезан или мацореллу, однако мы предлагаем сделать ход конем и взять оба сыра – эта хитрость однозначно сделает блюдо более нежным, сочным и пикантным.
Подготовьте 200 граммов моцареллы и 100 граммов пармезана, измельчив их на терке. После того, как все компоненты блюда остынут, приступайте к его сборке. Смажьте форму тонким слоем соуса и по диагонали выложите полоски теста. Нанесите на тесто бешамель, затем выложите начинку и посыпьте ее моцареллой. Второй слой теста и каждый последующий выкладывайте в противоположном направлении – перпендикулярно по отношению к предыдущему слою. Это позволит не только сделать вашу лазанью более устойчивой, но также сохранить ее сочность и нежность.
Слоев может быть много, но обычно их количество не меньше четырех. Верхний слой смажьте соусом, присыпьте натертым пармезаном и отправьте лазанью в духовку выпекаться. Температура должна составлять 180 градусов, а время приготовления будет варьироваться от 30 до 40 минут, в зависимости от характеристик вашей духовки. По истечении времени достаньте лазанью, подождите, пока она немного остынет, и нарежьте на квадратные куски. При желании посыпьте зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Бонус: варианты начинок
Лазанья с начинкой из сыра и шпината. / Фото: edimdoma.ru
Кроме мясной можно сделать следующие варианты начинок для лазаньи:
• из морепродуктов – отлично сочетаются между собой отварные мидии, креветки и кальмары (можете использовать готовый морской коктейль). Морепродукты необходимо протушить в компании томатов и стакана воды, и для пикантности добавить измельченную свежую петрушку и мускатных орех;
• овощи и грибы – прекрасная комбинация получится из баклажанов, кабачков, лука, болгарского перца и шампиньонов. Все ингредиенты обжариваются на сковороде, а затем тушатся с помидорами;
• сыр и шпинат – для этой начинки подойдет любой вид сыра. Что касается шпината, то его нужно вымыть и просушить, потом обжарить на сковороде две-три минут. После этого можно добавлять в начинку из сыра;
• сладкий вариант – если хотите сделать из лазаньи десерт, используйте фрукты, ягоды орехи, а готовое блюд украшайте взбитыми сливками. Вместо бешамеля можно приготовить обычный заварной крем.
