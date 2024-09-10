Как фотографировались 150 лет назад: держатели для головы, прячущаяся мать и другие забытые приемы

В сороковые годы XIX века появились первые фотоателье. Это было только начало – вскоре любой человек, даже не имеющий возможности заказать портрет у художника, мог получить свое собственное изображение или фото своей семьи. Увы, жизнь распорядилась так, что ни Пушкин, ни Лермонтов у фотографа не побывали и не оставили после себя снимков.
О первых фото – без улыбки
Не вдаваясь в тонкости получения первых фотографий, следует отметить самое важное для «модели» того времени: речь об очень долгой выдержке. Настолько долгой, что первые годы снимки делали для целей географии, фотографируя неподвижные объекты вроде египетских пирамид или городских ландшафтов. Дагерротипный портрет требовал от человека нескольких минут полной неподвижности. Позже, с изобретением так называемого мокрого коллодионного процесса, выдержка стала намного короче, но все равно, чтобы фото не получилось смазанным, приходилось «замирать» на 10 – 30 секунд.
Фотографы могли использовать специальное приспособление. чтобы зафиксировать голову клиента. Источник: pinterest.com
Фотографы размещали своих клиентов в креслах с высокой спинкой и подголовником либо же использовали специальное приспособление – держатель, фиксатор для головы. Стоит отметить, что для качественного снимка требовалось и хорошее освещение. Фотостудию некоторые шутники в связи с этим сравнивали с комнатой пыток. К тому же, перед объективом не принято было улыбаться, главным образом из-за тех же ограничений по выдержке: улыбку долго не удержать, а значит, фото получится нечетким.
Улыбки на фото XIX века встречаются нечасто
Была и другая причина «серьезности»: фотопортрет долгое время воспринимался как обычный, просто более доступный, в отличие от посещения студии живописца. Поэтому к фотографированию подходили настолько же ответственно и торжественно, ведь и на холсте улыбку зафиксировать непросто и большинство лиц на портретах сохраняют серьезный вид. «Скажите cheeeeeese» – явление относительно новое, и в XIX веке такое не практиковалось.
Фото с детьми: хитрости позапрошлого века
Была, правда, категория клиентов фотоателье, которых не так просто было убедить хранить серьезность: речь о детях, которых, конечно же, тоже приводили фотографировать. В позапрошлом столетии прибегали к двум способам справиться с излишней детской активностью – оба довольно жуткие. Первый заключался просто-напросто в том, что перед ответственным мероприятием с участием фотографа малыш получал немного лауданума, опиума.
Второй связан с отдельным жанром в истории фотографии – «Спрятанная мать». Речь о снимках, на которых вроде бы запечатлены только дети, но, если присмотреться, можно увидеть фигуру или руки матери: например, кресло, в котором «сидит» ребенок, на самом деле – не мебель, а покрытая драпировками женщина, которая держит своего малыша на коленях. На некоторых фото мама просто отворачивает голову – так, чтобы не было видно ее лица. Интересно, что на таких фотографиях рассматривают в первую очередь то, что почти не видно, а не находящееся в центре внимания фотографа.
Детей придерживали или даже держали на руках матери, скрытые от фотографа драпировками
Причины, по которым именно так выстраивалась композиция в кадре в те времена, точно не известна. Возможно, все сводится к чисто практическому объяснению: зафиксировать ребенка на нужный для получения четкого снимка период времени может только мама, которая и делает это, стараясь остаться незамеченной, поскольку главный персонаж на фото предполагается один. Трудно сказать, только ли в этом объяснение. Есть версии и другие, вплоть до мистических; предполагается также, что таким своеобразным способом женщины избегали параллели с образом мадонны с младенцем.
Фотографии с «спрятанной матерью» до наших дней дошли в не самом лучшем состоянии: по всей вероятности, их часто носили при себе, то есть снимки эти были особенно дороги владельцам, которые не ограничивались обычным размещением фото в домашнем альбоме. Отдельный вариант снимка этого жанра – «посмертный портрет», post mortem, впрочем, в этом случае фотограф чаще снимал все семейство - и ушедшего, чей образ хотели сохранить, и живых.
Кто мог себе позволить фотографирование
Среди фотографов нередко встречались и женщины – эта работа была одной из немногих, что считались достойными представительниц среднего класса. И клиентами фотографа становились представители того же среднего класса: портрет кистью художника по-прежнему оставался роскошью, в отличие от посещения фотостудии. Но, впрочем, и фотографирование в XIX веке событием рядовым назвать было трудно: к нему готовились, ради него специально собирали всю семью вместе, даже заказывали или покупали наряды.
Примеры фото с тантамаресками
У мещан, дворян, купцов в домах обязательно были большие групповые снимки – они размещались в рамах в гостиных или в будуарах. Могли фотографироваться как всей семьей – включая, кстати, и животных, так и группой сослуживцев. Одинокий же клиент фотостудии мог рассчитывать и на некоторое творчество со стороны фотографа: например, создавался коллаж, в котором изображение лица заказчика вклеивалось в некий рисунок из журнала и который после редактирования вновь переснимался на фотоаппарат.
Те, кто мог позволить себе фотографию, могли и проявить фантазию при очередном визите в фотоателье
Распространенным вариантом сделать веселую фотографию были тантамарески, стенды для фотографирования с отверстиями для лица, которые и в наши дни используются для создания фото (обычно во время каких-либо развлекательных мероприятий). В XIX веке тантамарески устанавливали не только на пленэре, но и в студии, они могли использоваться и одновременно с фоном. На картоне или фанере рисовали лодку, театральную ложу, какую-то смешную фигуру, а позже – автомобили, самолеты. Зачем? Чтобы получилась какая-то история, чтобы было кому ее показать и рассказать.
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