Как фотографировались 150 лет назад: держатели для головы, прячущаяся мать и другие забытые приемы

О первых фото – без улыбки

Фотографы могли использовать специальное приспособление. чтобы зафиксировать голову клиента. Источник: pinterest.com

Улыбки на фото XIX века встречаются нечасто

Фото с детьми: хитрости позапрошлого века

Детей придерживали или даже держали на руках матери, скрытые от фотографа драпировками

Кто мог себе позволить фотографирование

Примеры фото с тантамаресками

Те, кто мог позволить себе фотографию, могли и проявить фантазию при очередном визите в фотоателье