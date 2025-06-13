Как вывести томатные пятна с одежды с помощью бабушкиных методов и современных средств

Главные сложности выведения пятен от кетчупа

А вы знали, в чём заключается главная сложность выведения пятен от кетчупа? \ Фото: cdn.apartmenttherapy.info.

Как правильно чистить

Следуйте простым советам и результат вас приятно удивит. \ Фото: thespruce.com.

Несмотря на некоторые сложности, задача выполнима. \ Фото: assets.ype.ind.br.

Как избавиться от томатных пятен на белой одежде

1. Используйте перекись

Раствор с перекисью поможет справиться с томатным пятном. \ Фото: bing.com.

2. Используйте уксус и средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды, смешанное с уксусом также поможет избавиться от пятна. \ Фото: tasteofhome.com.

3. Используйте смесь соды с мылом и перекисью

Сода, смешанная с мылом и перекиью - отличное средство для выведения томатных пятен. \ Фото: goingevergreen.org.

4. Используйте растительное масло с кислородным отбеливателем и порошком

Кто бы мог подумать, что растительное масло в сочетании с отбеливателем и порошком отлично справляется с пятнами от соуса и кетчупа. \ Фото: lifehacker.com.

5. Используйте спирт с лимонным соком

Спирт, смешанный с лимонным соком - то, что нужно для выведения пятен. \ Фото: thespruce.com.

Как избавиться от томатных пятен на цветной одежде

А чтобы вывести томатные пятна и сохранить цвет на одежде, следуйте полезным советам. \ Фото: thespruce.com.

1. Используйте глицерин

А вы знали, что глицерин помогает бороться с пятнами от соуса, кетчупа или томатной пасты? \ Фото: tokiwa1930.co.jp.

2. Используйте лимонный сок

Лимонный сок также поможет справиться с этим непростым делом. \ Фото: estaticos-cdn.prensaiberica.es.

3. Используйте зубную пасту

Зубная паста также поможет в нелёгкой борьбе с пятнами. \ Фото: images.saymedia-content.com.