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Уморительные свадебные фотографии, на которых все пошло не по плану


Свадебные фотобомбы, где что-то пошло не так.

Свадебные фотобомбы, где что-то пошло не так.

Свадьба - торжество, на котором должно быть все только самое-самое. По крайней мере, об этом мечтают жених и невеста. Однако иногда случается что-то непредвиденное. Например, свадебные фотографии. Мы собрали снимки, которые выглядят так, будто их кто-то старался намеренно испортить.

1. «К черту молодоженов, посмотрите, какой я фотогеничный!»


Позитивный прыгун н заднем плане.

Позитивный прыгун н заднем плане.

 

2. «Дорогая, тут твой бывший и он не в духе!»


Уморительные свадебные фотографии, на которых все пошло не по плану

«Не, ну договаривались же, бывших на свадьбу не приглашать!»

 

3. «Задолбали эти свадьбы, лучше зверюшку сфотографирую!»


Когда нашлась модель получше.

Когда нашлась модель получше.

 

4. «Тот самый момент, когда твоя подружка решительно настроилась поймать букет невесты!»


Вот что значит уйти по-английски.

Вот что значит уйти по-английски.

 

5. «Дедушка, это не война, а свадьба!»


Типичная немецкая свадьба.

Типичная немецкая свадьба.

 

6. «Не, ну, а почему вы все такие серьезные!?»


Разрядил обстановку.

Разрядил обстановку.

 

7. «Пардон, не знал что у вас тут сабантуйчик намечается...»


Незваный гость в костюме Адама.

Незваный гость в костюме Адама.

 

8. «Вот и моя минута славы!»


Велосипедист в центре внимания.

Велосипедист в центре внимания.

 

9. «Надо же, все мои любимые цветы!»


Уморительные свадебные фотографии, на которых все пошло не по плану

«И-го-го, какая вкусняшка.»

 

10. Хм, знак «Стоп»... Что бы это значило?


Непрозрачный намек судьбы.

Непрозрачный намек судьбы.

 

11. «Посмотри на меня, дорогуша! У тебя еще есть время передумать!»


Неспешное дефиле.

Неспешное дефиле.

 

12. «Такие сладкие, милые, влюбленные, что аж тошно!»


Не «Горько», а «Тошно»!

Не «Горько», а «Тошно»!

 

13. «Слушай, а тебе идет быть совой!»


Новая голова.

Новая голова.

 

14. «Беги, брат, пожалуйста!»


Похоже, обезумел от счастья!

Похоже, обезумел от счастья!

 

15. Там в кустах явно что-то интересное происходит!


Немая сцена в кустах.

Немая сцена в кустах.

 

16. Говорят, судьба всегда подкидывает знаки, главное - вовремя их заметить!


Смерть рядом.

Смерть рядом.

 

17. «Ну, наконец-то, она выходит замуж!»


Нескрываемая радость.

Нескрываемая радость.

 

18. «Девчонки, я с вами, хоть вы и забыли меня пригласить!»


Запасная подружка за стеклом.

Запасная подружка за стеклом.

 

19. «А чего ждать, пора уже и мне мужа искать!»


Привлекает женихов.

Привлекает женихов.

 

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Уморительные свадебные фотографии, на которых все пошло не по плану

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Уморительные свадебные фотографии, на которых все пошло не по плануПодписаться на мой Instagram
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