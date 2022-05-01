10 мистических порталов, которые могут перенести в Преисподнюю

Замок Гоуска.
Тема загробной жизни не теряет своей популярности даже в современном высоко технологичном мире. Об этом можно прочитать не только в древних мифах, но и в популярных сегодня социальных сетях. Многие люди уверены, что на нашей планете есть места, которые являются порталами в Преисподнюю. В нашем обзоре 10-ка таких жутких мест.
1. Замок Гоуска
Портал: Замок Гоуска.
Чехия
Замок Гоуска находится в 80 километров к северу от Праги в Чехии. Это готический замок, который был построен между 1253 и 1278 годами во время правления Оттокара II Богемского. По слухам, замок стоит над огромной бездонной ямой - порталом в ад. Местная легенда гласит, что замок Гоуска был построен, чтобы сдержать зло в своих стенах. Снаружи в замке видны много окон.
Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что большинство из этих окон, являются поддельными: за стеклами можно разглядеть стены замка. Внутри Гоуска есть часовня, которая построена прямо над предполагаемыми вратами в ад, по-видимому, чтобы держать их закрытыми. Когда замок строился, в него приводили местных заключенных, приговоренных к смерти.
Им предложили отсрочку от казни, если они спустятся в яму и расскажут потом, что там увидели. Первый же человек, которого опустили в яму на веревке, издал душераздирающий крик практически сразу. Заключенного подняли на поверхность, после чего оказалось, что его волосы стали полностью седыми (а ему было 30 лет). Когда нацисты использовали замок в качестве штаб - квартиры, ходили слухи, что они пытались открыть портал.
2. Туннель Сатаны
Портал: Туннель Сатаны.
Блу Аш, Огайо
В лесах Блу Аш в американском штате Огайо есть предполагаемый портал в ад, который стал известен как «Туннель сатаны» среди местных жителей. История началась с того, что местная группа сатанистов якобы встречалась в этих туннелях, проводя там свои ритуалы. Легенда утверждает, что им удалось открыть дверь в ад, которую сегодня охраняет «тень человека». Эта тень выглядит как обычный человек, только полностью темный. Иногда рассказывают, что из туннеля доносятся крики и «веет злом».
3. Семь врат Ада
Портал: Семь врат Ада.
Хеллам, Пенсильвания
Хеллам, штат Пенсильвания, называется родиной «Семи врат Ада», которые расположены в местном лесу. Существует несколько легенд о происхождении этого портала. Согласно одной из них, здесь когда-то стояла психлечебница, которая однажды загорелась. Но больницу якобы окружали семь ворот, которые не сумели открыть вовремя и все пациенты сгорели.
Другая легенда рассказывает об эксцентричном докторе, который возвел огромные ворота у входа в свой особняк. В итоге начали рассказывать о семи воротах вдоль местной дороги, которые ведут прямо в ад.
4. Древний город Хиераполис
Портал: Хиераполис.
Памуккале, Турция
В 2013 году в древнем городе Хиераполис (ныне Памуккале) на юго – западе Турции был обнаружен храм, из двери которого сочился токсичный газ. Команда археологов увидела, что даже птицы, которые пролетали мимо, падали с неба на землю. На храмовых колоннах были найдены надписи, предназначавшиеся для «богов подземного мира». Ученые предполагают, что они нашли так известные «Врата Плутона», описываемые в мифологии, которые представляли собой вход в подземный мир - портал в ад.
Древнегреческий географ Страбон писал об этих вратах, что за ними располагается «проход достаточного размера, чтобы через него прошел человек, ведущий на большую глубину. Пространство прохода заполнено облаками пара, ядовитого настолько, что животные, попавшие внутрь, умирают мгновенно.
5. Винокурня «Черный принц»
Портал: Черный принц.
Клифтон, Нью – Джерси
Стоки позади винокурни «Черный принц» в Клифтоне, Нью - Джерси выглядят вполне нормально, пока не забраться внутрь их. Стены стоков, идущих на сотни метров под землю, украшены сатанинскими граффити и фресками. Также стоки идут несколькими уровнями, как круги Ада. В них полно костей и гниющих трупов предполагаемых жертв сатанистов. Легенды утверждают, что в конце извилистых коридоров дренажных систем есть комната, заблокированная парой гигантских топоров.
Только те, у кого есть «власть», смогут отодвинуть топоры и попасть внутрь, где они увидят пылающий человеческий череп, который является последним предупреждением о том, что дальше столкнешься с самим дьяволом.
6. Дом демонов
Портал: Дом демонов.
Гэри, штат Индиана
В 2014 году «охотник за привидениями» Зак Баганс купил дом в Индиане, в котором, по слухам, просто зашкаливало от паранормальной активности. Считалось также, что в доме находится портал в ад. Ранее дом, как предполагается, принадлежал одержимому. В 2012 году он стал знаменит по всей стране, когда мать и двое ее детей, проживающие в доме, столкнулись с чем-то непонятным и пугающим: женщина утверждает, что видела, как ее 12-летняя дочь парила над кроватью, а 9-летний сын ходил по потолку.
Баганс выкупил у женщины дом, а в феврале 2016 года разрушил его, чтобы «закрыть портал». Баганс утверждал, что действительно встретился с темной энергией , а демоны в доме действительно были реальными. Дом был снесен бульдозером, а Баганс собрал обломки и запер их в хранилище, заявив, что дом никогда не должен быть снова населен.
7. Чистилище святого Патрика
Портал: Чистилище святого Патрика.
Лох Дерг, Ирландия
Чистилище святого Патрика – пещера на острове Стейшн посреди ирландского озера Лох Дерг. Согласно легенде, Иисус показал Святому Патрику эту пещеру, в которой тот мог видеть другой мир и адские муки. Иисус сказал Святому Патрику, что если кто усомнится в христианской концепции жизни после смерти, то Патрик может привести его в эту пещеру, дабы усомнившийся получил наглядные доказательства. В 1632 году вход в пещеру был закрыт, а рядом была построена часовня, в которую ежегодно приезжают паломники.
8. Река Ахерон
Портал: Река Ахерон.
Греция
Настоящий Ахерон - река в Эпире, районе на северо - западе Греции. Тем не менее, эта река также занимает видное место в греческой мифологии. Например, в «Одиссее» Гомера главный герой пытается найти подземный мир. Цирцея говорит Одиссею, что он найдет вход там, где река Ахерон встречается с Пирифлегетоном и Стиксом.
В эпической поэме Вергилия «Энеида» также упоминается Ахерон, но здесь говорится, что это река, в которую впадают Стикс и Коцит. Именно через Ахерон паромщик Харон, как утверждали мифы, перевозил души недавно умерших в загробный мир.
9. Пещеры мыса Матапан
Портал: Мыс Матапан.
Греция
Пещеры мыса Матапан расположены на южной оконечности Греции на полуострове Мани. Как и в случае с рекой Ахерон, это реальное место можно было встретить в греческой мифологии. Этот портал служил в качестве «черного хода» в подземный мир для тех, кто хотел избежать паромщика Харона. Храм, посвященный греческому богу Посейдону, до сих пор стоит над пещерами. Согласно греческой мифологии Посейдон был братом Аида, бога подземного мира.
10. Кладбище Сталл
Портал: Кладбище Сталл.
Сталл, Канзас
Городок в Канзасе приобрел печальную известность благодаря сатанинской, оккультной и паранормальной активности. Легенда гласит, что сам дьявол появляется в этом месте, а также что местное кладбище является одними из врат в ад. В течение нескольких поколений некоторые местные жители рассказывали об этих историях, как будто они являются не легендами, а реальными событиями.
Даже, если не верить этим историям, то фактом является то, что в Сталле наблюдается странная активность. Здания таинственным образом загораются без малейшей очевидной причины, а люди слышат странные голоса. После того, как старая церковь на кладбище была снесена, вокруг кладбища был установлен высокий забор.
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