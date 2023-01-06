Как люди понимают друг друга без слов

С нами не соскучишься!

У всех в жизни бывают моменты, когда вы просто уверены в чем-то, не понимая, откуда берется эта уверенность. У одного известного профессора есть довольно интересная теория о том, как и почему это происходит.

Мы уже знаем, что речь – это лишь часть процесса общения между людьми и что неречевые сигналы также играют важную роль в этом.

Но Дигби Тантам, профессор психотерапии Шеффилдского университета, пошел дальше и выдвинул новаторскую теорию о том, что человеческие мозги взаимосвязаны по типу «wi-fi».

Тантам утверждает, что мозг улавливает микросигналы, которые сообщают о том, что человек думает, давая нам ощущение «нутром чую», которое иначе мы называем интуицией.

Тантам называет этот феномен «промежуточным мозгом».

«Мы способны непосредственно понимать, что чувствуют и на что обращают внимание другие люди.

Эта способность основана на прямых взаимосвязях между нашим мозгом и мозгом других людей.

Одно из преимуществ этого заключается в том, что взаимосвязь осуществляется в фоновом режиме. Мы принимаем это как нечто само собой разумеющееся, принимаем неосознанно».

Тантам считает, что все это связано с обонянием.

То есть, мы не так считываем, как «чуем» мысли друг друга.

Тантам указывает на то, что области мозга с наибольшей активностью нейронов находятся в префронтальной коре и связаны с обонянием.

Если химические процессы нашего головного мозга претерпевают изменения, мы можем испускать молекулы, которые сигнализируют о таких чувствах, как страх или сексуальное возбуждение.

Тантам продолжает утверждать, что его теория может объяснить, почему люди тяготеют к массовым эмоциональным событиям, таким как религиозные службы, футбол или концерты.

При совпадении активности «волн» внутри мозга люди могут не только «общаться на одной волне», но и посещать одни и те же «группы по интересам».

Пребывание в толпе единомышленников также может заставить нас испытать чувство, как будто мы выходим за рамки «себя», словно мы становимся всемогущими, мы чувствуем себя на «гребне волны».

Если «wi-fi головного мозга» работает благодаря нашему обонянию, то определенную опасность несет с собой распространение электронных форм коммуникации между людьми, например, общение с помощью видеозвонков.

Суждение, вынесенное о собеседнике или ситуации, может быть неверным. Подсознательная связь между мозгом собеседников нарушается из-за таких ограничений — они не видят мельчайшие жесты, не слышат какие-то звуки, у них нет возможности прикоснуться друг к другу. Кроме того, отсутствует такой важный для включения интуиции компонент, как запах пота.