Американская мечта: как сложилась судьба победительницы первого конкурса красоты в СССР

Известность к советской модели Марии Калининой пришла в 16 лет. Будучи еще совсем молодой, она выиграла победу на первом конкурсе красоты в СССР, который прошел в 1988 году. В маминых туфля на высоком каблуке и в тигровом купальнике, который одолжила у подруги, Маша смело вышла на подиум. Дебют сложился удачно, девушку заметили, пригласили в Европу и США. Так началась карьера Маши Калининой, самой красившей девушке Страны Советов, покорившей Голливуд!











Конкурс «Московская красавица-88» стал для Марии Калининой первым серьезным испытанием. До этого школьница-выпускница уже пробовала себя в роли фотомодели и, увидев объявление о конкурсе красоты, решила воспользоваться шансом и отправилась на отборочный этап. То, что конкурс будет проходить на высшем уровне, стало понятно, когда участниц стали обучать правильной ходьбе, уходу за собой, нанесению макияжа и прочим тонкостям. Чтобы соответствовать требованиям отдельных туров, Маше пришлось долго разыскивать нужную одежду. Так, туфли одолжила мама, строгую юбку-карандаш – знакомая, а купальник – подруга.







Победа стала полной неожиданностью для Марии. На носу были экзамены, а тут появилась возможность заключить контракты с мировыми модельными агентствами.

Вначале Маша в сопровождении мамы отправилась в Европу, после – посетила США, где ее ожидала встреча с Бушем-младшим. Девушка торжественно произнесла заученный текст на английском языке о том, сколько возможностей у молодежи в СССР, и с каким уважением она относится к Горбачеву . В Америке Маше предложили пройти курсы актерского мастерства и остаться работать.Портрет Марии Калининой на обложке журналаАктерская карьера Марии Калининой в США сложилась достаточно успешно: ролей было достаточно, играть доводилось сильных героинь, которые часто проявляли агрессию. Со временем Мария поняла, что теряет интерес к реальной жизни , увлекаясь лишь разучиванием ролей. Однажды Мария дала себе слово все изменить, занялась самосовершенствованием, духовными практиками. Сейчас она замужем, живет в США, практикует йогу.Модель Мария КалининаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)