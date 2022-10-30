4 дельных совета, которые помогут продлить срок жизни двигателя и коробки передач

Каждый автомобилист хочет, чтобы его любимая «ласточка» протянула без ремонта как можно больше. Хотя бы потому, что любой капитальный ремонт всегда бьет по кошельку и отнимает драгоценное время. Нужно ли говорить о том, что двигатель и коробка передач в первую очередь находятся в группе риска, а потому требуют к себе совершенно особенного отношения и повышенного внимания.
1. Малом машину не испортишь
Лей не жалей. |Фото: autoservice-catalog.ru.
Большинство автомобильных производителей настоятельно рекомендует менять моторное масло каждые 15 тысяч километров пробега. Однако, такой интервал в действительности подходит только для тех машин, которые эксплуатируются в самых благоприятных условиях. При езде в городе, с постоянными простоями в пробках и на светофорах моторное масло можно менять уже каждые 7.5 тысяч км пробега.
Все то же самое касается и коробки передач. Ремонтная практика показывает, что техническая жидкость в АКПП очень редко способна прослужить больше 60 тысяч км пробега. А значит она также нуждается в регулярной и своевременной замене.
2. Согрей любимую
Машину рекомендуется греть. |Фото: martand.ru.
Сегодня каждый автомобильный производитель с честными глазами и серьезным видом будет убеждать водителей в том, что их современная и высококачественная продукция (ресурс у которой почему-то в среднем ниже, чем у машин 1980-1990-х годов) во всяких там «дедушкиных» советах не нуждается. Вот только современный двигатель внутреннего сгорания почему-то состоит из тех же самых колец, поршней, шатунов, что и 100 лет назад. Законы физики за последний век вроде бы не поменялись, а потому двигатели все также страдают от перепадов температур. Так что вывод в зимнее время категоричен: прогревать и еще раз прогревать!
Автомат рекомендуется греть. |Фото: kaksekonomit.com.
То же самое касается и коробки передач, вот только в отличие от двигателя прогревать себя сама она не умеет. Поэтому после запуска двигателя рекомендуется включить режим D или R и удерживать при этом педаль тормоза. Этот способ также приводит к более быстрому прогреванию ДВС за счет работы гидротрансформатора. Начинать движение в холодное время года рекомендуется максимально плавно.
3. Не глуши сразу
Не стоит глушить сразу. |Фото: dvd-auto.ru.
После интенсивного движения не стоит глушить двигатель автомобиля сразу. После остановки и парковки настоятельно рекомендуется дать агрегату поработать на холостом ходу еще минуту-две. Это позволит охладить поршни и ротор машины. Само собой, делать так нужно только в тех случаях, когда езда была продолжительной и интенсивной.
4. Долой стоп-старт
Откровенно вредная функция. |Фото: mashintop.ru.
При всей кажущейся полезности данная функция по большей части вредна. Все потому, что стоп-старт заметно нагружает коробку передач, стартер и приводит к ускоренному износу подшипников двигателя. Пользоваться стоп-старт можно, но желательно не на постоянной основе. Тем более, что отключить функции чаще всего можно только до следующего запуска двигателя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии