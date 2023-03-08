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Оригинальный способ покраски ткани

Ни для кого не секрет, что дизайнерские вещи стоят очень дорого. Но для того чтобы выделиться и быть в центре внимания, необязательно тратить много денег.
Обновите свой гардероб, используя эту необычную идею окрашивания тканей с помощью папиросной бумаги. Обратите внимание на то, что для окрашивания таким необычным способом лучше подходят ткани из натуральных волокон, а не синтетических.
Оригинальный способ покраски ткани

Для окрашивания одежды понадобится:

папиросная бумага;
платье или юбка из светлого шелка, атласа или полиэстера; распылитель;
вода;
белый уксус (для окрашивания шелка или атласа).Если для окрашивания вы выбрали шелковую вещь, ее важно правильно подготовить. Постирайте шелк вручную в теплой воде с добавлением нескольких капель жидкости для мытья посуды или стирального порошка. Промойте, а затем замочите в белом уксусе и воде (примерно 1 стакан белого уксуса на 4 литра воды). Дайте настояться в течение часа.


Оригинальный способ покраски ткани

Разложите одежду на ровной поверхности. Сверху на влажной ткани разложите кусочки папиросной бумаги. Обильно смочите бумагу из пульверизатора.


Оригинальный способ покраски ткани

Через 10-15 минут снимите папиросную бумагу с одежды.


Оригинальный способ покраски ткани

Прополощите одежду в теплой воде и развесьте так, чтобы на ней не было складок. Для того чтобы получить более приглушенные цвета, одежду можно оставить в теплой воде на час.


Оригинальный способ покраски ткани

Прогладьте одежду утюгом без пара, чтобы краска лучше закрепилась.



Оригинальный способ покраски ткани

Для окрашенной одежды рекомендуется ручная стирка в холодной воде.


Оригинальный способ покраски ткани

В такой одежды вы точно будете в центре внимания!


Оригинальный способ покраски ткани
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