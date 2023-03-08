Оригинальный способ покраски ткани

Ни для кого не секрет, что дизайнерские вещи стоят очень дорого. Но для того чтобы выделиться и быть в центре внимания, необязательно тратить много денег.

Обновите свой гардероб, используя эту необычную идею окрашивания тканей с помощью папиросной бумаги. Обратите внимание на то, что для окрашивания таким необычным способом лучше подходят ткани из натуральных волокон, а не синтетических.





Для окрашивания одежды понадобится:



папиросная бумага;

платье или юбка из светлого шелка, атласа или полиэстера; распылитель;

вода;

белый уксус (для окрашивания шелка или атласа).Если для окрашивания вы выбрали шелковую вещь, ее важно правильно подготовить. Постирайте шелк вручную в теплой воде с добавлением нескольких капель жидкости для мытья посуды или стирального порошка. Промойте, а затем замочите в белом уксусе и воде (примерно 1 стакан белого уксуса на 4 литра воды). Дайте настояться в течение часа.









Разложите одежду на ровной поверхности. Сверху на влажной ткани разложите кусочки папиросной бумаги. Обильно смочите бумагу из пульверизатора.









Через 10-15 минут снимите папиросную бумагу с одежды.









Прополощите одежду в теплой воде и развесьте так, чтобы на ней не было складок. Для того чтобы получить более приглушенные цвета, одежду можно оставить в теплой воде на час.









Прогладьте одежду утюгом без пара, чтобы краска лучше закрепилась.











Для окрашенной одежды рекомендуется ручная стирка в холодной воде.









В такой одежды вы точно будете в центре внимания!







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