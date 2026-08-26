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Как быстро избавиться от грызунов

От появления в доме грызунов не застрахован никто. Они могут проникнуть в жилище с улицы, особенно в сезон сбора урожая, или просто перекочевать из одной квартиры в другую в поисках лучшей жизни.

Использование мышеловок не всегда дает быстрый результат, особенно в том случае, когда грызуны успели расплодиться.

Выход есть — простая в приготовлении бюджетная приманка.

Как быстро избавиться от грызунов

Лакомством для грызунов является яичный желток. Достаточно сварить яйцо вкрутую, извлечь желток и смешать его с борной кислотой в пропорции 1:1.

Как быстро избавиться от грызунов

Дальше остается лишь сформировать шарики и разложить в нужных местах. Отведав такое «лакомство» грызуны отойдут в мир иной буквально за несколько минут.

Как быстро избавиться от грызунов

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