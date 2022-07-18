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Лучшее время для черенкования роз

Время цветения идеально подходит для черенкования роз. Только вызревшие побеги смогут легко укорениться, в то время как молодые побеги не дадут корней.
Правильно подготовив побеги для черенкования, вы сможете легко размножить любимые сорта прекрасного цветка на своем участке.
Для черенкования необходимо полностью обрезать отцветший побег. Удалите все колючки, это легко сделать просто руками.

Лучшее время для черенкования роз

Нижний срез черенка должен быть под углом 45 градусов. Верхний срез делается под прямым углом.

Лучшее время для черенкования роз

Для черенкования можно использовать стебель с «пяточкой». В этом случае пяточка не обрезается, а верхний срез также делается под прямым углом.

Лучшее время для черенкования роз

Перед высадкой в субстрат черенки необхоlимо подержать в растворе корневина в соответствии с инструкцией, представленной на упаковке. Для черенкования отлично подойдет субстрат, состоящий из двух частей торфа и одной части перлита или вермикулита.

Лучшее время для черенкования роз

Если планируется перевозка побегов для черенков, заверните их в несколько слоев бумаги и обильно смочите водой.

Лучшее время для черенкования роз

После этого поместите побеги в пакет и завяжите его.
Высаженные в почву черенки необходимо накрыть бутылкой, что обеспечит оптимальные условия для быстрого укоренения.

Лучшее время для черенкования роз

Подробно о черенковании роз в июле смотрите на видео:


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черенкованиеРозы
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