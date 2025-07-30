10 слов, которые выдают вашу неуверенность в себе

Публикуем полезную статью Джона Брэндона, бизнес-колумниста журнала Time, в которой он рассказывает, каким образом мы транслируем окружающим нашу неуверенность в себе и как этого избежать.



В этом месяце я получил 972 электронных письма — примерно столько же, сколько в прошлом. Это не считая сотен мейлов, которые сервис Gmail сваливает в отдельные папки — ответы на мои сообщения, обновления соцсетей и рекламный мусор.

Я могу

Вряд ли

В целом / обычно

Я подозреваю

Невозможно

Меня беспокоит

Я сомневаюсь

Нужно

Сложно / трудно

Вероятно