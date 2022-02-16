Компактный дом на колесах, который можно взять с собой в путешествие

Отличный прицеп для дальних путешествий.
Небольшой, но очень надежный и удобный дом на колесах, который в первую очередь оценят смелые путешественники, которые хотят вырваться из цивилизации в природу. Дом на колесах, который поможет унести с собой частичку домашнего комфорта, даже если вокруг дуют страшные ветра, льют осенние дожди или валит снег.
Удобная кухня.
Большинство домов на колесах могут помочь создать чуть ли не домашний комфорт самой дикой местности. Вот только есть одна проблема. Чем удобнее и функциональнее дом, тем у хуже (чаще всего) у него с проходимостью. Разумный компромисс между удобством и «спартанскими» условиями готов предложить недавно вышедший на рынок трейлер Mink, который можно прицепить к внедорожнику и отправиться даже туда, где дорог нет в принципе. И при всем при этом, можно будет ни сколько не опасаться на то, что прицеп с удобствами где-то не сможет пройти.
Для любых поездок на природу.
Стоит сразу пояснить, что Mink создавался для достаточно «хардкорных» туристов, которые не страшатся бросить вызов агрессивной среде. Прицеп идеально подходит для путешествий в умеренных широтах, однако на деле, он может быть использован почти везде, кроме, быть может, самых экстремальных мест в вопросе погоды.
Спать будет сухо и тепло.
Простота и надежность конструкции, продуманность каждого элемента и высокий уровень безопасности – все это делает новинку отличным кандидатом для путешествия в какие-нибудь романтические дебри дикой природы. Холод, дождь, снег, грязь и даже пересечение неглубоких водных преград не остановят Mink. Этот небольшой прицеп позволит ночевать в удобстве и с сухими ногами. Внутри этого прицепа для путешественников есть даже некоторые современные «удобства» в лице розеток, USB-портов и собственного Wi-Fi маршрутизатора.
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