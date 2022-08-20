Популярные статьи

Свежие комментарии

  • geo u
    Автор весёлый сказочник. Особенно про флаги.25 недавних откры...
  • Ирина Пичугина
    Ну я уж точно не решусь.10 странных газир...
  • Зоя Иманбаева
    к чему этот мусор,закончилисьтемы?:«Крестная мать ко...

Как быстро избавиться от травы между плиткой

Как и все остальное трава нужна там, где ее хотят видеть, а там, где не хотят, от нее стараются избавиться. Например, трава, появившаяся между швами плитки нравится совсем не многим, не говоря уже о том, что она постепенно будет разрушать материал.
Как же от нее избавиться? Очень просто! Вам понадобится всего одно средство, которое и так, скорее всего, уже есть у вас на кухне.

Как быстро избавиться от травы между плиткой

Речь идет об обыкновенной пищевой соде. Просто обильно посыпаем ею ненужную траву, так чтобы сода хорошо и в достаточном количестве прошла вглубь швов.

Как быстро избавиться от травы между плиткой

Далее хорошо смачиваем, но не размываем соду водой. Удобнее всего для этого воспользоваться пульверизатором.

Как быстро избавиться от травы между плиткой

Ждем несколько дней и видим, что обработанная таким образом трава почернела и засохла, теперь ее осталось лишь смести. Просто, дешево и эффективно!

Как быстро избавиться от травы между плиткой

А все дело в том, что сода нарушает привычный для травы уровень PH и она погибает.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как быстро и просто избавиться от ненужной травы и сорняков.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Плиткатравасредство
Обсудить

Картина дня

наверх