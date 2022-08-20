Как быстро избавиться от травы между плиткой

Как и все остальное трава нужна там, где ее хотят видеть, а там, где не хотят, от нее стараются избавиться. Например, трава, появившаяся между швами плитки нравится совсем не многим, не говоря уже о том, что она постепенно будет разрушать материал.

Как же от нее избавиться? Очень просто! Вам понадобится всего одно средство, которое и так, скорее всего, уже есть у вас на кухне.







Речь идет об обыкновенной пищевой соде. Просто обильно посыпаем ею ненужную траву, так чтобы сода хорошо и в достаточном количестве прошла вглубь швов.







Далее хорошо смачиваем, но не размываем соду водой. Удобнее всего для этого воспользоваться пульверизатором.







Ждем несколько дней и видим, что обработанная таким образом трава почернела и засохла, теперь ее осталось лишь смести. Просто, дешево и эффективно!







А все дело в том, что сода нарушает привычный для травы уровень PH и она погибает.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как быстро и просто избавиться от ненужной травы и сорняков.



