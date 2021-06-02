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Натуральное средство от тли

Тля является одним из самых популярных и особенно надоедающих вредителей на участке. Чтобы избавиться от неё, не нужно применять сильную химию и отравлять сад — воспользуйтесь этим простым и доступным средством!
Натуральное средство от тли
На 10 л воды возьмите 200 г зелёного мыла. Полученным средством обработайте все растения, подверженные нападению тли. Проверьте это простое и рабочее средство: после обработки, тли как не бывало!
Натуральное средство от тли
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Тлясредства
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