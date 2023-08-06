Как продлить свежесть овощей при хранении их в холодильнике

Не у каждого из нас есть возможность часто ходить на рынок, чтобы покупать свежие и вкусные овощи. В связи с этим актуальным остается вопрос, можно ли продлить свежесть овощей при хранении их в холодильнике. Можно, и сделать это очень просто!

Простой лайфхак поможет не только продлить свежесть овощей, он позволит поддерживать чистоту в холодильнике и избавит холодильную камеру от лишних запахов.







Все, что нужно сделать — постелить на дно ящика бумажную салфетку, сверху насыпать небольшое количество пищевой соды, а затем положить сверху еще одну салфетку.







Выкладывайте овощи на эти салфетки, и вы увидите, как увеличится срок их хранения. Салфетки с содой рекомендуется менять один раз в неделю.





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