10 распространенных сегодня сладостей, которые были придуманы в далёком прошлом

Даже смотреть вкусно. Очень вкусно...
Когда речь заходит о сладостях из прошлого, большинство почему-то представляет сахарных петушков на палочках. Но на самом деле сладости существуют уже не первое тысячелетие. Они были известны в разных культурах и были совсем не такими примитивными, как может показаться.
1. Иорданский миндаль
Вкусняшка из древности: засахаренный миндаль.
Для многих людей иорданский (засахаренный) миндаль является синонимом свадьбы, поскольку это лакомство исторически встречается на свадьбах на всем Западе и Ближнем Востоке. Говорят, что сочетание горького миндаля и сладкого сахара символизирует горькую природу как брака, так и самой жизни.
Миндаль, покрытый медом, люди использовали еще в 177 году до нашей эры в Древнем Риме. В средневековые времена, когда сахар стал более доступным в Европе, кондитеры начали использовать его вместо меда, чтобы покрывать миндаль.
Процесс приготовления выглядит так: миндаль высыпают в кастрюлю с растопленным сахарным сиропом. Пока миндаль падает на дно, он полностью и равномерно покрывается сиропом, который кристаллизуется и затвердевает в тонкую оболочку. Предполагается, что этот метод был разработан на северо-востоке Франции в начале XIII века.
2. Зефир или маршмэллоу
Вкусняшка из древности: зефир или маршмэллоу.
Согласно некоторым источникам, впервые зефир появился в 2000 году до нашей эры в Древнем Египте. Однако древнегипетская версия почти не напоминала современный маршмэллоу. Изначально это лакомство делали из одного из видов растения мальва, которое растет в болотах. Египтяне смешивали сок (точнее, клейкое вещество) этого растения с орехами и медом, чтобы сделать угощение для фараонов и знати.
Корень мальвы продолжал использоваться в 1800-х годах для приготовления вкусных сладостей. Он также использовался в медицине, особенно для успокоения кашля и ангины из-за его противовоспалительного действия на слизистые оболочки. Сегодня для загущения маршмэллоу используется желатин.
3. Лакричные палочки
Вкусняшка из древности: «сладкий корень».
Подобно зефиру, лакрица также ведет свое происхождение от корня и имеет длительную историю использования в качестве лекарственного средства из-за ее противовоспалительных эффектов. Первое упоминание о лакрице можно найти более 2600 лет назад на некоторых каменных табличках из Багдада, где ассирийцы использовали лакричник для лечения боли в стопах.
На протяжении всей истории корень солодки использовался из-за своих лечебных свойств во всем мире от Китая до Нидерландов и Египта, где он был найден в гробнице фараона Тутанхамона. Его название происходит от греческого слова glycyrrhiza («сладкий корень»). Корень солодки содержит природное сладкое соединение, называемое глицирризином, которое в 50 раз слаще, чем сахар
Тем не менее, некоторые считают, что его аромат скрадывается, если солодку смешивать с большим количеством сахара. Практика создания из корня солодки конфет возникла в Голландии в XVII веке. Что интересно, до сих пор более одной пятой всех конфет, продаваемых в Нидерландах, является той или иной разновидностью лакрицы.
4. Туррон
Вкусняшка из древности: туррон.
Считается, что итальянское лакомство туррон в виде светлой нуги или темной ломкой карамели (и то и то покрыто орехами) существуют со времен средневековья. Традиционно для мягкой версии с нугой яичные белки и мед взбивают на теплой водяной бане в течение семи часов, прежде чем сплющить туррон на рабочей поверхности и нарезать его.
Твердый и ломкий туррон производится просто из сахара, воды и орехов (чаще всего миндаля). Некоторые историки считают, что туррон произошел от испанского лакомства, которое было завезено в Испанию арабскими иммигрантами. Другие считают, что он ведет свое происхождение из Древней Греции или Рима.
5. Лукум
Вкусняшка из древности: лукум.
Лукум - это название для сладости, которую англичане назвали «турецкий восторг». Хотя лукум не такой старый, как некоторые другие лакомства в этом списке, он существует уже почти 300 лет. Производится он из сахара с добавлением крахмала. Затем лукум разрезается на кубики или куски и посыпается большим количеством крахмала, сахарной пудры или кокосовой стружки.
Также могут добавляться орехи. Он также может содержать орехи. Лукум традиционно подается с розовой водой, а иногда с лимонной или мятной водой. Сегодня его часто едят вместе с турецким кофе. Кулинарный «предок» лукума - это сладость «кесме», производимая из вареного виноградного сока, который затем загустевает и разрезается на куски.
6. Сахарная вата
Вкусняшка из древности: сахарная вата.
Самые ранние инструкции по изготовлению «пряжи из сахара» (сегодня его называют сахарной или сладкой ватой) представлены в книге 1769 года «Опытная английская домохозяйка». Тогда процесс приготовления был очень сложным, но он был значительно упрощен с изобретением первой машины для производства ваты, которая была запатентована в Америке в 1899 году. До этого сахарная вата использовалась главным образом для украшения пищи, а не в качестве самостоятельного блюда.
7. Лавашак
Вкусняшка из древности: лавашак.
Лавашак - это тонкая сгущенная и высушенная масса из вареных фруктов (вроде жесткого мармелада), происхождение которого восходит ко временам Первой Персидской империи. Обычно используются такие фрукты как вишня, сливы, абрикосы и персики, при этом сахар не добавляется вообще. Хотя обычно лавашак после варки сушится на солнце, сегодня для ускорения процесса используют также печь.
8. Халва
Вкусняшка из древности: халва.
Есть много культур, которые соперничают за честь создания этого классического лакомства. Возраст халвы датируется некоторыми историками 3000 г. до н. э., а другие говорят, что она, скорее всего, возникла в XII веке.
Так или иначе, это ближневосточное кондитерское изделие имеет долгую историю. Поскольку халва распространилась по всему миру, она стала известна под различными названиями и в разных вариациях. Чаще всего это рассыпчатый «кирпичик» из измельченных и подслащенных семян кунжута.
9. Марципан
Вкусняшка из древности: марципан.
Подобно халве, на лавры создания марципана претендуют несколько народностей. Возможно, правда заключается в том, что во многих разных местах на Земле независимо друг от друга обнаружили эту привлекательную смесь измельченного миндаля и сахара.
Одна история происхождения рассказывает об испанских монахинях, которые во время войны в 1212 году остались без еды и смешивали в монастыре единственные ингредиенты, оставшиеся у них, - миндальную муку, сахар и воду.
Марципан пользуется популярностью во всем мире по сей день. Его можно использовать в качестве начинки для ряда сладостей или же можно «отливать» из него сладкие фигурки в виде миниатюрных фруктов, овощей и животных.
10. Амезайку
Вкусняшка из древности: «водная конфета».
Амезайку — искусство изготовления конфет в виде реалистичных скульптурок, которое практикуется в Японии с восемнадцатого века. Кусок ирископодобного вещества mizuame («водная конфета»), надевается на палочку и нагревается так, что становится податливым.
Затем художники амезайку используют различные инструменты для «вылепливания» конфеты в виде животного. Выглядят из творения просто потрясающе. К сожалению, амезайку встречается все реже в Японии.
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