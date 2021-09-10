Почему Пентагон имеет такую форму и еще несколько занимательных фактов о здании Минобороны США

Когда речь заходит о строительстве Пентагона, то слухов и легенд можно услышать больше, чем даже о самом мрачном средневековом замке. Больше всего спекуляций ходит вокруг своеобразной формы офисного комплекса. Разберемся же с тем, почему она именно такая, что означает и могла ли вообще быть другой. А также поговорим о некоторых других примечательных фактах из истории данного здания.
1. Форма Пентагона
Построили всего за 2 года. ¦Фото: cont.ws.
На самом деле в форме Пентагона нет никакого сакрального смысла, мистики и инопланетян. В действительности все достаточно просто и утилитарно. Дело в том, что первоначально здание Министерства обороны США хотели поставить на перекрестке, где дороги пересекались под углом в 108 градусов. Если разобраться – это и есть угол пятиугольника. Такая форма позволила архитекторам максимально гармонично вписать офисный комплекс в имевшуюся на том месте транспортную инфраструктуру. Проект здания оказался очень удачным и был утвержден властями.
Но вот незадача, в самый последний момент президент Рузвельт потребовал перенести Пентагон, чтобы он не загораживал вид на Вашингтон с Арлингтонского кладбища. В итоге место строительства перенесли, а вот проект менять уже никто не стал. Так Пентагон и остался пятиугольником.
2. Больше не бывает
Самое большое офисное здание. |Фото: bestwanderlust.com.
Площадь Пентагона составляет 600 тысяч кв.м. Это в два раза больше, чем площадь Эмпайр-стейт-билдинг. Сумма длины коридоров – 28 километров. Чтобы добраться до рабочего места, сотрудникам приходится пройти мимо 2 гектаров зеленых насаждений. Внутри комплекса работает более 26 тысяч человек. Все это делает Пентагон крупнейшей офисной постройкой в мире.
Кстати, благодаря все той же пятиугольной форме и грамотному проектированию переход между любыми самыми удаленными частями здания не превышает 7 минут.
3. «Ground Zero»
Не так уж они ошибались. |Фото: tonnel-ufo-czech.tk.
В годы холодной войны сотрудники Пентагона называли здание министерства «Ground Zero», что переводится, как «Точка ноль». Такое прозвище было дано под стать индексам целей для ядерной бомбардировки. Подробные планы о порядке и местах бомбометания были и у США, и у СССР. Сотрудники Пентагона считали, что будут первой целью, которую Советы подвергнут удару. Впрочем, они были не так уж далеки от истины.
4. Очень долгий ремонт
Ремонтировали всего раз. |Фото: whoismrtrump.ru.
Строительство Пентагона длилось всего два года в условиях Второй мировой войны и жесточайшей экономии. Несмотря на это ремонтировали офисный комплекс всего один единственный раз. Вот только ремонт растянулся на 17 лет в период с 1994 по 2011 год.
5. Нет лифтов
Всего пять надземных этажей. |Фото: russianpulse.ru.
Любопытным фактом является еще и то, что внутри Пентагона нет ни одного лифта. Дело в том, что они не были предусмотрены проектом изначально, так как строить здание собирались во время войны в условиях жесточайшей экономии стали. Тратиться на подобную «роскошь» не стали. Кстати, по этой же причине у Пентагона всего пять надземных этажей, которые дополняет еще два подземных уровня.
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