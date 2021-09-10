Почему Пентагон имеет такую форму и еще несколько занимательных фактов о здании Минобороны США

1. Форма Пентагона

Построили всего за 2 года. ¦Фото: cont.ws.

2. Больше не бывает

Самое большое офисное здание. |Фото: bestwanderlust.com.

3. «Ground Zero»

Не так уж они ошибались. |Фото: tonnel-ufo-czech.tk.

4. Очень долгий ремонт

Ремонтировали всего раз. |Фото: whoismrtrump.ru.

5. Нет лифтов

Всего пять надземных этажей. |Фото: russianpulse.ru.