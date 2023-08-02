Япония – удивительная страна, со своими традициями и обычаями. Некоторые из японских традиций кажутся другим странными и нелепыми, но для японцев это в порядке вещей. Итак, представляем странные и удивительные факты о Японии.
Инэмури или сон на рабочем месте.
Уснув в офисе вы скорее всего получите выговор от начальства. Но только не в Японии. Дневной сон или инэмури не возбраняется, а наоборот, поощряется в обществе. Считается, что если вы спите на рабочем месте, значит вы очень много работаете и устаете.
Мейд-кафе – кафе, где официантки одеты в костюмы горничных из аниме мультфильмов.
Отели любви.
Эти отели краткосрочного пребывания предназначены для свиданий влюбленных пар. Отели любви быстро завоевали огромную популярность как среди японцев, так и среди туристов. Некоторые отели предлагают очень экстравагантно оформленные номера с вращающимися кроватями, зеркалами на потолке, неоновым освещением и даже караоке.
Есть лапшу прихлебывая.
Япония является страной, которая славится своими вежливыми манерами. Однако есть лапшу шумно прихлебывая бульон – в порядке вещей. Шеф повар одного японского ресторана, Рэйчел Ху, обхясняет: «Вы должны есть рамен (японская лапша) сгорбившись прямо над миской, шумно прихлебывая бульон, чтобы получить максимум удовольствия».
Мода на кривые зубы.
Мода на кривые зубы. Вас удивляет, что многие японские подростки одеваются как дети, в детские вещи и обувь, как тут tapkinalapki.com.ua. Вы еще больше удивитесь подростковой моде на кривые зубы. Yaeba «двойной зуб» — является одной из самых модных тенденций японской молодежи.
Пообниматься с девушкой в Cuddle cafes.
Причем никакого интима. За определенную плату вы можете спать с девушкой в одной постели, обниматься. За доплату можно заказать услугу «смотреть друг другу в глаза в течении минуты» и «гладить волосы девушки в течении трех минут».
Гангуро – буквально переводится как черное лицо.
Особая мода среди японских девушек. Цель – получить сильный загар. Часто для этих целей используют автозагар. Также стиль Гангуро подразумевает экстремальный яркий макияж, яркую одежду и светлые волосы.
Ресторан с консервами.
Mr. Kanso – популярный японский ресторан, в котором подают только консервы. Вместо меню вы выбираете еду с полок. Примечательно, что все столовые приборы – пластиковые.
Капсульный отель.
Впервые капсульный отель возник в Осаке. Такой отель представляет собой небольшие капсулы для ночлега. Капсулы располагаются бок о бок и друг на друге.
Торговые автоматы.
На первый взгляд большинство торговых автоматов в Японии не сильно отличаются от автоматов в других странах. Однако их расположение и содержание порой вызывают удивление. Вы можете обнаружить автоматы рядом с древним храмом и даже на вершине горы Фудзи. Ассортимент автоматов тоже поражает. В ним можно купить почти все, от живых омаров до нижнего белья.
Канчо или Кантё.
Японская игра, в основном детей и подростков. Суть заключается в том, что ладони складываются в виде пистолета, с вытянутым указательным пальцем. После играющий должен попытаться вонзить пальцы в область заднего прохода, ничего не подозревающего противника. При этом нужно громко выкрикнуть: «Канчо!».
Спрятать большой палец.
Это широко распространенное поверье. Если вы видите похоронную процессию, нужно спрятать свой большой палец в кулак. Большой палец японцы называют «родительским пальцем». Его скрытие во время похоронной процессии означает защиту родителей.
Остров кроликов.
Окуносима – небольшой остров который стал туристическим объектом. Причина – огромная популяция кроликов. По одной из версий, кроликов на остров завезли во время Второй мировой войны, когда остров (и сами кролики) использовались для тестирования ядовитого газа.
Самый короткий эскалатор в мире.
Этот эскалатор находится в подвале универмага в Кавасаки. У эскалатора всего пять ступеней.
Кафе кроликов.
Расположено это кафе в Токио, и оно полно кроликов различных пород. Зайдя в кафе вы должны вымыть руки и выбрать кролика. После этого можно пройти в зал и положить кролика к себе на колени.
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