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Странные и удивительные факты о Японии

Странные и удивительные факты о Японии

Япония – удивительная страна, со своими традициями и обычаями. Некоторые из японских традиций кажутся другим странными и нелепыми, но для японцев это в порядке вещей. Итак, представляем странные и удивительные факты о Японии.

Странные и удивительные факты о Японии

Инэмури или сон на рабочем месте.


Уснув в офисе вы скорее всего получите выговор от начальства. Но только не в Японии. Дневной сон или инэмури не возбраняется, а наоборот, поощряется в обществе. Считается, что если вы спите на рабочем месте, значит вы очень много работаете и устаете.

Странные и удивительные факты о Японии

Мейд-кафе – кафе, где официантки одеты в костюмы горничных из аниме мультфильмов.


Странные и удивительные факты о Японии

Отели любви.


Эти отели краткосрочного пребывания предназначены для свиданий влюбленных пар. Отели любви быстро завоевали огромную популярность как среди японцев, так и среди туристов. Некоторые отели предлагают очень экстравагантно оформленные номера с вращающимися кроватями, зеркалами на потолке, неоновым освещением и даже караоке.

Странные и удивительные факты о Японии

Есть лапшу прихлебывая.


Япония является страной, которая славится своими вежливыми манерами. Однако есть лапшу шумно прихлебывая бульон – в порядке вещей. Шеф повар одного японского ресторана, Рэйчел Ху, обхясняет: «Вы должны есть рамен (японская лапша) сгорбившись прямо над миской, шумно прихлебывая бульон, чтобы получить максимум удовольствия».

Странные и удивительные факты о Японии

Мода на кривые зубы.


Мода на кривые зубы. Вас удивляет, что многие японские подростки одеваются как дети, в детские вещи и обувь, как тут tapkinalapki.com.ua. Вы еще больше удивитесь подростковой моде на кривые зубы. Yaeba «двойной зуб» — является одной из самых модных тенденций японской молодежи.

Странные и удивительные факты о Японии

Пообниматься с девушкой в Cuddle cafes.


Причем никакого интима. За определенную плату вы можете спать с девушкой в одной постели, обниматься. За доплату можно заказать услугу «смотреть друг другу в глаза в течении минуты» и «гладить волосы девушки в течении трех минут».

Странные и удивительные факты о Японии

Гангуро – буквально переводится как черное лицо.


Особая мода среди японских девушек. Цель – получить сильный загар. Часто для этих целей используют автозагар. Также стиль Гангуро подразумевает экстремальный яркий макияж, яркую одежду и светлые волосы.

Странные и удивительные факты о Японии

Ресторан с консервами.


Mr. Kanso – популярный японский ресторан, в котором подают только консервы. Вместо меню вы выбираете еду с полок. Примечательно, что все столовые приборы – пластиковые.

Странные и удивительные факты о Японии

Капсульный отель.


Впервые капсульный отель возник в Осаке. Такой отель представляет собой небольшие капсулы для ночлега. Капсулы располагаются бок о бок и друг на друге.

Странные и удивительные факты о Японии

Торговые автоматы.


На первый взгляд большинство торговых автоматов в Японии не сильно отличаются от автоматов в других странах. Однако их расположение и содержание порой вызывают удивление. Вы можете обнаружить автоматы рядом с древним храмом и даже на вершине горы Фудзи. Ассортимент автоматов тоже поражает. В ним можно купить почти все, от живых омаров до нижнего белья.

Странные и удивительные факты о Японии

Канчо или Кантё.


Японская игра, в основном детей и подростков. Суть заключается в том, что ладони складываются в виде пистолета, с вытянутым указательным пальцем. После играющий должен попытаться вонзить пальцы в область заднего прохода, ничего не подозревающего противника. При этом нужно громко выкрикнуть: «Канчо!».

Странные и удивительные факты о Японии

Спрятать большой палец.


Это широко распространенное поверье. Если вы видите похоронную процессию, нужно спрятать свой большой палец в кулак. Большой палец японцы называют «родительским пальцем». Его скрытие во время похоронной процессии означает защиту родителей.

Странные и удивительные факты о Японии

Остров кроликов.


Окуносима – небольшой остров который стал туристическим объектом. Причина – огромная популяция кроликов. По одной из версий, кроликов на остров завезли во время Второй мировой войны, когда остров (и сами кролики) использовались для тестирования ядовитого газа.

Странные и удивительные факты о Японии

Самый короткий эскалатор в мире.


Этот эскалатор находится в подвале универмага в Кавасаки. У эскалатора всего пять ступеней.

Странные и удивительные факты о Японии

Кафе кроликов.


Расположено это кафе в Токио, и оно полно кроликов различных пород. Зайдя в кафе вы должны вымыть руки и выбрать кролика. После этого можно пройти в зал и положить кролика к себе на колени.

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