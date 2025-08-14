10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Модели журнала Playboy всегда находятся в центре внимания. Во-первых, потому что они очень привлекательные, а во-вторых, потому что снимаются обнаженными. На фотографиях девушки обычно выглядят по-сексистски покладистыми и нежными, но некоторые из них оказывается настоящие злодейки.
Мы решили разобраться, в каких же грязных делишках были замешаны сексуальные красотки Playboy.
Луиза Гловер ― сильно ударила головой женщину о туалетную кабинку
Луиза Гловер очень красива. Англичанка познакомилась с Хью Хефнером на вечеринке, а потом появилась на страницах Playboy. Она быстро стало популярной и даже заслужила звание модели года. Однако, за Луизой закрепилась нелестная слава завистливой психопатки. Когда женщина в ночном клубе задержала взгляд на бывшем муже Луизы, Гловер пролила на нее коктейль, потом пошла за ней в туалет, где ударила бедняжку головой о кабинку несколько раз. Она была признана виновной в нападении и получила условный срок.
Колин Шэннон ― нелегально провезла парня в США
Еще одна жаркая модель Playboy, которая оступилась на пути закона. Ее преступление не такое грязное, но тем не менее. Как оказалось, бойфренд Колин родом из Канады и у него криминальное прошлое, так что американские власти не очень-то хотели его видеть на территории своего государства. Но это не остановило Колин Шэннон, и она протащила его в США через индейскую резервацию. Девушку поймали, и ей пришлось провести четыре месяца в тюрьме.
Таня Бейер ― оборот наркотиков
Таня была мисс Февраль в 1992 году. К сожалению, как и большинство людей в это непростое время, она пристрастилась к болеутоляющим и не могла с них “слезть”.
Анжела Дориан ― убила мужа
Анжела мечтала быть актрисой, но когда у нее ничего не вышло, она стала работать в Playboy. Она стала моделью года, и ее фото отправили на Луну вместе с экипажем «Аполлона-12». Но в 2011 году она была арестована за убийство мужа в ходе бытовой ссоры, ее посадили на девять лет.
Светлана Масловская ― уклонение от уплаты налогов
Немка Светлана перестала позировать, когда ей исполнилось тридцать лет. Кто-то может подумать, что ей просто надоело позировать голой и заняться чем-то другим, но это не так. Она прекратила работать в Playboy, потому что стала любовницей восьмидесятилетнего миллионера. Он осыпал ее подарками, среди которых две машины Porschе и Mercedes. Они бы жили долго и счастливо, если бы она заплатила налоги за свои дорогостоящие подарки. После того, как любимый миллионер умер, суд осудил ее за уклонение от уплаты налогов, и Светлана провела два года в тюрьме.
Стар Стоуи ― удушение
Стар Стоуи попала в этот список не из-за того, что совершила преступление. Девушка стала жертвой жестокого убийства. Стар была моделью месяца и ее связывали роматические отношения с Джином Симмонсом из группы Kiss. Дела у Стар с каждым годом шли всё хуже. Внешность красотки поблекла, она сначала работала стриптизершей, а потом стала проституткой. В конце концов ее тело нашли в 1997 году за аптекой во Флориде. На теле были следы удушения, убийца так и не найден.
Дженнифер Лин Джексон ― вождение в нетрезвом виде, кража, оскорбление
Для малышки Дженнифер всё пошло по наклонной очень быстро. Она была моделью Playboy несколько лет, потом вышла замуж и переехала в трейлер-парк. Чуть позже Дженнифер арестовали за вождение в нетрезвом виде, потом за кражу сигарет и машинки для скручивания на автозаправке. Через несколько лет она и ее непутевый муж были арестованы за оскорбление в состоянии алкогольного опьянения других людей в трейлер-парке. История могла бы закончиться мало-мальски благоприято, если бы Дженнифер не умерла от героинового передоза.
Киа Террелл Дрейтон ― кокаин и легкое огнестрельное оружие
Великолепная Киа стала девушкой декабря в 2006 году. Однажды она и ее парень остановились в мотеле и вышли погулять. Владелец нашел в номере сумку с килограммом кокаина и несколько револьверов. Ну кто оставляет килограмм кокаина в номере и шатается по городу? Серьезно. На суде выяснилось, что всё это были проделки парня Кии, а она о них даже не подозревала. Ее парня посадили на десять лет, Киа избежала наказания.
Дороти Страттен ― застрелена
Дороти была просто великолепна. Ей было всего семнадцать, когда ее парень и по совместительству менеджер Пол Снайдер послал ее фотографии в Playboy. Вскоре она стала моделью Playboy, получала роли в кино и стремилась к тому, чтобы стать большой звездой. Она бросила Снайдера ради другого мужчины, но паренек не понял намека. Он застрелил Дороти, а затем покончил с собой.
Кристина и Кларисса Шэннон ― нападение
Не секрет, что старина Хью Хефнер любит горяченьких близняшек. Да все их любят. Кристина и Кларисса обе были моделями Playboy и даже зависали с Хефнером в его особняке. Вообще-то, их арестовали еще до того, как они стали моделями. Они ударили женщину пивной бутылкой по голове на вечеринке и были осуждены за нападение с отягчающими обстоятельствами. Потом Кристина снова попала в передрягу: ее арестовали за вождение внедорожника в нетрезвом виде, в машине была ее сестра Кларисса. Девушки, между прочим, направлялись на пирсинг сосков.
