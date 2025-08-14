10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Модели журнала Playboy всегда находятся в центре внимания. Во-первых, потому что они очень привлекательные, а во-вторых, потому что снимаются обнаженными. На фотографиях девушки обычно выглядят по-сексистски покладистыми и нежными, но некоторые из них оказывается настоящие злодейки.



Мы решили разобраться, в каких же грязных делишках были замешаны сексуальные красотки Playboy.

Луиза Гловер ― сильно ударила головой женщину о туалетную кабинку

Колин Шэннон ― нелегально провезла парня в США

Таня Бейер ― оборот наркотиков

Анжела Дориан ― убила мужа

Светлана Масловская ― уклонение от уплаты налогов

Стар Стоуи ― удушение

Дженнифер Лин Джексон ― вождение в нетрезвом виде, кража, оскорбление

Киа Террелл Дрейтон ― кокаин и легкое огнестрельное оружие

Дороти Страттен ― застрелена

Кристина и Кларисса Шэннон ― нападение