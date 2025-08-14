С нами не соску...
10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Модели журнала Playboy всегда находятся в центре внимания. Во-первых, потому что они очень привлекательные, а во-вторых, потому что снимаются обнаженными. На фотографиях девушки обычно выглядят по-сексистски покладистыми и нежными, но некоторые из них оказывается настоящие злодейки.

Мы решили разобраться, в каких же грязных делишках были замешаны сексуальные красотки Playboy.



10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Луиза Гловер ― сильно ударила головой женщину о туалетную кабинку


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Луиза Гловер очень красива. Англичанка познакомилась с Хью Хефнером на вечеринке, а потом появилась на страницах Playboy. Она быстро стало популярной и даже заслужила звание модели года. Однако, за Луизой закрепилась нелестная слава завистливой психопатки. Когда женщина в ночном клубе задержала взгляд на бывшем муже Луизы, Гловер пролила на нее коктейль, потом пошла за ней в туалет, где ударила бедняжку головой о кабинку несколько раз. Она была признана виновной в нападении и получила условный срок.

Колин Шэннон ― нелегально провезла парня в США


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Еще одна жаркая модель Playboy, которая оступилась на пути закона. Ее преступление не такое грязное, но тем не менее. Как оказалось, бойфренд Колин родом из Канады и у него криминальное прошлое, так что американские власти не очень-то хотели его видеть на территории своего государства. Но это не остановило Колин Шэннон, и она протащила его в США через индейскую резервацию. Девушку поймали, и ей пришлось провести четыре месяца в тюрьме.

Таня Бейер ― оборот наркотиков


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Таня была мисс Февраль в 1992 году. К сожалению, как и большинство людей в это непростое время, она пристрастилась к болеутоляющим и не могла с них “слезть”.
Она посещала врачей для выписки рецептов, чтобы получить как можно больше рецептов на оксикодон.

Анжела Дориан ― убила мужа


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Анжела мечтала быть актрисой, но когда у нее ничего не вышло, она стала работать в Playboy. Она стала моделью года, и ее фото отправили на Луну вместе с экипажем «Аполлона-12». Но в 2011 году она была арестована за убийство мужа в ходе бытовой ссоры, ее посадили на девять лет.

Светлана Масловская ― уклонение от уплаты налогов


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Немка Светлана перестала позировать, когда ей исполнилось тридцать лет. Кто-то может подумать, что ей просто надоело позировать голой и заняться чем-то другим, но это не так. Она прекратила работать в Playboy, потому что стала любовницей восьмидесятилетнего миллионера. Он осыпал ее подарками, среди которых две машины Porschе и Mercedes. Они бы жили долго и счастливо, если бы она заплатила налоги за свои дорогостоящие подарки. После того, как любимый миллионер умер, суд осудил ее за уклонение от уплаты налогов, и Светлана провела два года в тюрьме.

Стар Стоуи ― удушение


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Стар Стоуи попала в этот список не из-за того, что совершила преступление. Девушка стала жертвой жестокого убийства. Стар была моделью месяца и ее связывали роматические отношения с Джином Симмонсом из группы Kiss. Дела у Стар с каждым годом шли всё хуже. Внешность красотки поблекла, она сначала работала стриптизершей, а потом стала проституткой. В конце концов ее тело нашли в 1997 году за аптекой во Флориде. На теле были следы удушения, убийца так и не найден.

Дженнифер Лин Джексон ― вождение в нетрезвом виде, кража, оскорбление


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Для малышки Дженнифер всё пошло по наклонной очень быстро. Она была моделью Playboy несколько лет, потом вышла замуж и переехала в трейлер-парк. Чуть позже Дженнифер арестовали за вождение в нетрезвом виде, потом за кражу сигарет и машинки для скручивания на автозаправке. Через несколько лет она и ее непутевый муж были арестованы за оскорбление в состоянии алкогольного опьянения других людей в трейлер-парке. История могла бы закончиться мало-мальски благоприято, если бы Дженнифер не умерла от героинового передоза.

Киа Террелл Дрейтон ― кокаин и легкое огнестрельное оружие


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Великолепная Киа стала девушкой декабря в 2006 году. Однажды она и ее парень остановились в мотеле и вышли погулять. Владелец нашел в номере сумку с килограммом кокаина и несколько револьверов. Ну кто оставляет килограмм кокаина в номере и шатается по городу? Серьезно. На суде выяснилось, что всё это были проделки парня Кии, а она о них даже не подозревала. Ее парня посадили на десять лет, Киа избежала наказания.

Дороти Страттен ― застрелена


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Дороти была просто великолепна. Ей было всего семнадцать, когда ее парень и по совместительству менеджер Пол Снайдер послал ее фотографии в Playboy. Вскоре она стала моделью Playboy, получала роли в кино и стремилась к тому, чтобы стать большой звездой. Она бросила Снайдера ради другого мужчины, но паренек не понял намека. Он застрелил Дороти, а затем покончил с собой.

Кристина и Кларисса Шэннон ― нападение


10 моделей Playboy, которые оказались настоящими злодейками

Не секрет, что старина Хью Хефнер любит горяченьких близняшек. Да все их любят. Кристина и Кларисса обе были моделями Playboy и даже зависали с Хефнером в его особняке. Вообще-то, их арестовали еще до того, как они стали моделями. Они ударили женщину пивной бутылкой по голове на вечеринке и были осуждены за нападение с отягчающими обстоятельствами. Потом Кристина снова попала в передрягу: ее арестовали за вождение внедорожника в нетрезвом виде, в машине была ее сестра Кларисса. Девушки, между прочим, направлялись на пирсинг сосков.

