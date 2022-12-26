Десятка удивительных древних театров
Ещё со времён Древней Греции театр считается одним из самых величайших видов искусств, ведь в историях, «проживаемых» актёрами на сцене, есть всё — и поэзия, и музыка, и танцы. Сегодня театральное искусство ничуть не утратило актуальности: такие заведения, как нью-йоркский «Бродвей», московский «Большой театр», миланский «Ла Скала» и сиднейский Оперный театр ежедневно собирают свои многотысячные залы. Но мы предлагаем вашему вниманию обзор древнейших театральных подмостков, сохранившихся до наших дней…
1. Театр в Сиде
Сиде — это древний город на побережье Средиземного моря неподалёку от Антальи (Турция), первые упоминания о котором датируются VII-м веком до н. э. Он был основан греческими колонистами, прибывшими из Западной Анатолии, а позднее, став частью Римской империи, превратился в крупный торговый центр: Сиде славился оливковым маслом и рабами.
Несмотря на частые землетрясения, античные развалины, включающие в себя храм, городские ворота и огромный амфитеатр, довольно хорошо сохранились. Театр вмещал порядка 15-ти тыс зрителей и был на протяжении многих десятилетий культурным центром города, привлекавшим виднейших людей средиземноморья. На закате Римского государства его арену использовали также для гладиаторских боёв, а с расцветом христианства — как церковь.
2. Театр в Борсе
Борса является одним из древнейших городов на Земле, расположенным на территории нынешней Сирии (к югу от Дамаска), первые летописные упоминания о нём встречаются в XIV-м веке до н. э. в документах египетских фараонов Тутмоса III и Аменхотепа IV.
Во времена Римской империи город был завоёван римлянами и превращён в столицу Аравии Петра, вскоре после этого был построен и театр. Театр в Борсе — типичный римский амфитеатр с круглой ареной, ступенеобразными сидениями (35 рядов) и высокими стенами (высотой с трёхэтажный дом), вмещающий порядка 15-ти тыс человек, но есть и особенность — изумительная акустика. Этот театр считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в мире.
3. Дельфийский театр
Дельфы — древнегреческий город, важный с религиозной точки зрения, так как именно там, согласно мифологии, располагался храм и оракул Аполлона, а также проводились знаменитые Пифийские игры. В исторической части города сохранились остатки храма Аполлона Пифийского, сокровищница афинян, стадион, театр и другие древние сооружения.
Амфитеатр, рассчитанный на пять тыс человек, был построен в IV-м веке до н. э., и располагался на холме, что позволяло зрителям любоваться святилищами и живописными пейзажами. Несмотря на масштабные реставрационные работы, проведённые в театре, его состояние оставляет желать лучшего: зрительские места и стены полуразрушены, а некоторые из архитектурных элементов просто «валяются» рядом.
4. Театр в Аммане
Сегодня Амман — столица Иордании, а некогда, в эллинистическо-римскую эпоху, город носил название Филадельфия, одной из наиболее впечатляющих достопримечательностей которого являются развалины римского амфитеатра, построенного при Антонине Пие и рассчитанного на шесть тыс человек.
Театр и одеон с двух сторон окружены колоннами, большая часть которых сохранилась до наших дней. Изначально театр располагался у ручья на декуманусе (главной улице в древнеримских поселениях), однако сейчас ни ручья, ни этой дороги уже нет, также исчезли тройные арочные ворота, служившие центральным входом в театр. В 1948-м году амманский театр был убежищем для тысяч палестинских беженцев, покидавших свои дома в Израиле.
5. Театр в Таормине
Таормина, а точнее Тавроменион, — греческая колония на восточном побережье Сицилии. Театр в этом городе был построен во II-м веке до н. э., и для его возведения греки выровняли гору, переместив на возвышенность 100 тыс кубометров известнякового камня. Зрительские места обращены к морю, и с них открывается потрясающий вид на вулкан Этна, залив Наксос, сам город и Средиземное море.
В римскую эпоху театр был расширен и отремонтирован, на его арене проводились кровавые бои гладиаторов. Сегодня театр в Таормине — один из крупнейших античных театров, уступающий пальму первенства лишь храму культуры в Сиракузах, и, несмотря на почтенный возраст, на его подмостках проходит множество культурных мероприятий, например, Международный Фестиваль искусств «Taormina Arte».
6. Театр в Мериде
В древнем испанском городке Мерида немало достопримечательностей, но театр, несомненно, является наиболее значимых из них: он представляет собой классический пример архитектуры римских театров, поскольку имеет три секции для размещения порядка шести тыс зрителей согласно их социальному статусу.
За последнее время театр несколько раз реставрировали, поэтому в его архитектурном ансамбле появились новые декоративные элементы. Сегодня это не просто исторический, но и действующий культурный объект — здесь проходит ежегодный фестиваль классического театра.
7. Театр Диониса
Театр Диониса располагается на юго-восточном склоне афинского Акрополя и является одним из самых древних театров в мире: он был построен в V-м веке до н. э. потомками тирана Писистрата и изначально был деревянным. Дважды в год — во время Малых и Великих Дионисий (главных религиозных праздников города) — на его арене проводились театральные состязания между авторами трагедий.
Театр Диониса неоднократно перестраивался и видоизменялся: то, что видим сегодня мы, — уже наследие римского периода его истории, однако прикладываются усилия для воссоздания первоначального облика здания.
8. Театр в Оранже
Французский город Оранж (департамент Воклюз) некогда носил имя Араузион и славился своим изысканным театром, который был построен при императоре Августе в I-м веке н. э. и отличался красивейшими фасадами стен.
В 391-м году по указу Церкви театр закрыли, а восстановить его удалось только в XIX-м столетии. Сегодня древнеримский араузионский театр принимает туристов и ценителей культуры: первым бесплатный аудиогид повествует о судьбе этого удивительного места, а для вторых каждое лето проводится фестиваль оперы.
9. Театр в Эпидавре
Эпидавр — греческий город, расположенный на побережье Арголидского полуострова, главной туристической «приманкой» которого является древний, но очень хорошо сохранившийся театр. Его построили в IV-м веке до н. э., он имеет 55 зрительских рядов, вмещающих более 20-ти тыс человек.
Раскопки этого уникального памятника начались в 1880-м году, а завершились уже в ХХ-м столетии реставрацией. Удивительно, но театр прекрасно сохранился, что позволяет оценить не только его архитектурное изящество, но и гений древних инженеров. В амфитеатре потрясающая акустика — шёпот со сцены хорошо слышен даже на самых верхних рядах.
10. Одеон Герода Аттического
Этот потрясающий амфитеатр расположен на южном склоне Акрополя и был построен Геродом Аттическим (древнегреческим «олигархом» с прекрасным образованием и внушительными связями) в 161-м году н. э. в память о своей усопшей жене Регилле, которая была сказочно красива, но, к сожалению, умерла совсем молодой.
Герод страшно переживал утрату — выкрасил стены и убранство своего дома в чёрный цвет и целый год не выходил из него. В конце концов, справившись с горем, он решил увековечить память о возлюбленной, построив величественный театр — одеон рассчитан на пять тыс зрителей и дошёл до нас в почти первозданном виде.
В наши дни в нём по-прежнему проходят спектакли и концерты: так, на его сцене блистали Мария Калласс, балет Большого театра, Микис Теодоракис и другие звёздные артисты.
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