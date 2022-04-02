8 самых известных стен, построенных на Земле в разное время

Ворота и крепостная стена города Висбю.

1. Стена от детей

Они не пройдут: стена от беспризорников.

2. Стены Лукки

Средневековые стены Луки.

3. Стена от нищих

Они не пройдут: стена от нищих.

4. Стена от сепаратистов

Они не пройдут: стена от сепаратистов.

5. Стена от эмигрантов

Они не пройдут: стена от эмигрантов и контрабандистов.

6. Стена от беженцев

Они не пройдут: стена от беженцев.

7. Стена на острове Готланд

Средневековая шведская стена.

8. Ирландские стены

Стены между католиками и протестантами.