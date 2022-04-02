8 самых известных стен, построенных на Земле в разное время

Ворота и крепостная стена города Висбю.
Говорят, что строить мосты гораздо лучше, чем стены. Это, конечно, так. Но всё же на протяжении всей своей истории человечество строило и продолжает строить стены самого различного назначения: для обозначения границ, для защиты от нежелательных гостей, а то и просто с эстетической целью. В этом обзоре собраны самые необычные стены, которые были построены на нашей планете в разное время.
1. Стена от детей
Они не пройдут: стена от беспризорников.
Германия
Немецкий город, который строит огромную каменную стену, чтобы отделить местных жителей от беженцев. Возводят огромную стену, чтобы отделить жителей от беженцев, размещенных в местном лагере мигрантов. Спорный 4-метровый барьер будет выше, чем Берлинская стена. Каменная стена, расположенная в мюнхенском пригороде Нойперлах Зюд, предназначена для того, чтобы отгородить городские семьи от 160 беспризорных детей-беженцев, которые должны будут переехать в соседний приют, в настоящее время находящийся в стадии строительства.
2. Стены Лукки
Средневековые стены Луки.
Италия
Красивый исторический город Лукка в Италии может похвастаться нетронутым средневековым центром, который полностью окружен стенами. Первое внутреннее кольцо стен, которые можно видеть сегодня, когда-то было частью традиционной римской площади, окружающей центр города, и было построено около 200 г. до н.э. Второе кольцо стен восходит к 1100-1200 годам н.э., когда периметр города был увеличен с трех сторон (именно тогда стены утратили свою квадратную форму).
На данный момент почти все старинные городские здания находятся в этих стенах. Третье кольцо (1400-1500 г.г. н.э.) привело к расширению северо-восточной части Лукки. Строительные работы четвертого кольца стен началось в 1513 году и потребовалось более столетия, чтобы закончить их. Что интересно, стены не пострадали с тех пор, поскольку никогда не использовались в военных целях. А однажды они спасли город от наводнения в 1812 году.
3. Стена от нищих
Они не пройдут: стена от нищих.
Перу
«Стена позора» высотой 3 метра увенчана колючей проволокой, чтобы остановить постоянные кражи, которые совершают местные бедняки у богатых людей. Структура на окраине Лимы, которую прозвали «Перуанской Берлинской стеной», изготовлена из проволоки и цемента и разделяет районы Сан-Хуан-де-Мирафлорес и Сурко. Как известно, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, наблюдается самое высокое неравенство в размере оплаты труда в мире.
4. Стена от сепаратистов
Они не пройдут: стена от сепаратистов.
Марокко
Эта песчаная стена (или берма) была построена в Марокко в Западной Сахаре в 1987 году, чтобы остановить все возрастающие нападения армии самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики. Стена длиной 2 700 км, которая делит регион на две части, построена из камней и песка и укреплена траншеями, колючей проволокой и приблизительно 7 миллионами противотанковых и противопехотных мин (жертвами которых уже пали более 2500 мирных жителей).
На протяжении более трех десятилетий стена разделяла семьи, живущие в Сахаре, а также изолирует оккупированные районы от внешнего мира. В отличие от израильской стены на оккупированных палестинских территориях, марокканской берме уделяется мало внимания в средствах массовой информации, хотя она существует уже в течение более трех десятилетий.
5. Стена от эмигрантов
Они не пройдут: стена от эмигрантов и контрабандистов.
Испания
Этот пограничный забор является частью границы между Марокко и Испанией в районе Мелилья. Он был построен Испанией, чтобы остановить нелегальную эмиграцию и контрабанду. Марокко возражала против строительства барьера, поскольку страна не признает суверенитет Испании в Мелилье. Массовая эмиграция людей из Сахары в Европу через Мелилью стало большой головной болью Испании и всей Европы.
Эта проблема побудила испанское правительство построить третий забор рядом с двумя полуразрушенными барьерами в 2015 году, чтобы полностью закрыть границу вне обычных контрольно-пропускных пунктов. Третий забор из колючей проволоки стоил от Испании € 33 млн и он представляет собой 11 километров идущих параллельно 3-метровых в высоту стен с колючей проволокой, с регулярными постами вдоль нее и дорогой, проходящей между стенами.
6. Стена от беженцев
Они не пройдут: стена от беженцев.
Турция
Администрация содействия развитию жилищного строительства Турции (TOKI) достраивает оставшиеся 700 километров стены на границе Турции с охваченной войной Сирией после того, как Министерством обороны в соседних провинциях было завершено строительство оригинальной 200-километровой бетонной стены. TOKI, как ожидается, закончит «стену безопасности» в течение пяти месяцев и остановит бесконтрольную миграцию людей через границу.
7. Стена на острове Готланд
Средневековая шведская стена.
Швеция
Городская стена Висбю является средневековым оборонительным барьером, окружающим шведский город на острове Готланд. Это самая прочная, самая большая и наиболее хорошо сохранившаяся средневековая городская стена в Скандинавии. 3,6-километровую стену строили в два этапа в течение XII и XIV веков, а сегодня от нее сохранились примерно 3,44 км. Также из 29 больших и 22 меньших башен остались 27 больших и 9 небольших башен. Что интересно, в стену были включены некоторые дома, которые были построены раньше ее.
8. Ирландские стены
Стены между католиками и протестантами.
Северная Ирландия
«Мирные линии» или «мирные стены» представляют собой ряд пограничных барьеров в Северной Ирландии, которые разделяют католические и протестантские районы. Они были построены в Белфасте, Дерри, Портадауне и в других местах. Заявленной целью «мирных линий» является сведение к минимуму межобщинного насилия между католиками (большинство из которых являются националистами, считающих себя ирландцами) и протестантами (большинство из которых являются унионистами, считающими себя британцами). Длина «мирных линий» составляет от нескольких сотен метров до более чем 5 км. Они сделаны из железа, кирпича и/или стали, а их высота составляет до 7,6 метров.
БОНУС
Могилы мужа-протестанта и жены-католички.
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