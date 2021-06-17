Как в России надували гусей и покупателей: Какие продукты подделывали в старину

Существует расхожее мнение, что раньше продукты питания были лучше и, конечно, полезнее, так как, мол, все было натуральное. Боязнь современной «химии» заставляет забыть, что многие методы «надувания» покупателей выдуманы далеко не сегодня, а дореволюционные способы придать некачественным продуктам товарный вид могли приводить к гораздо более серьезным последствиям, чем современные «красители и ароматизаторы».
За много лет до изобретения маргарина
Начать лучше, пожалуй, с достаточно безобидных подделок. Так, например, сливочное масло раньше перед продажей… подкрашивали. Правда, красители для этого использовали действительно натуральные – морковный сок и отвар луковой шелухи, они придавали бледноватому продукту приятный желто-оранжевый цвет. Кроме того, в масло могли подмешать более дешевые жиры – говяжий, например. В Европе в XIX веке вовсю шли исследования и эксперименты, направленные на создание дешевого заменителя сливочного масла, Наполеон III даже открывал своеобразный грант – предлагал вознаграждение тому, кто решит эту проблему. Работа химиков привела в результате к созданию маргарина, но в России его производство будет создано только в 1930-х годах. Однако русские умельцы в «подприлавковых» лабораториях вовсю вели свои собственные эксперименты на эту тему, и результаты помогали получать им изрядные прибыли. В худших вариантах для увеличения объема дорогого продукта могли использовать крахмал, мыло и столярный клей. Так что настоящая хозяйка в те времена должна была уметь не только готовить продукты, но и распознавать подделки. Для этого в старинных книгах приводился совет: кусочек масла надо было положить на горячую картофелину и пробовать его после того, как растает. Качество нужно было определять на вкус и по консистенции растопленного жира.
Торговка молоком
Заморские напитки
Даже сегодня, при всех существующих экспертизах и отделах защиты прав покупателей, пакетики с чаем иногда называют «пыльниками», и подозревают производителей растворимого кофе в подмешивании «неизвестно чего». В XIX веке у вас были бы все шансы попробовать вместе с молотым кофе дорожную пыль, так как именно этот ингредиент был основным для подмешивания. Еще успешно для этой цели применяли размолотые цикорий и ячмень, но данные продукты тоже требовали затрат. Когда в середине века провели проверку по бакалеям Москвы, то обнаружили, что содержание пыли в дорогом заморском продукте в некоторых лавках доходило до 70%!
В конце XIX века в Нижнем Новгороде поймали целую шайку, которая изготавливала кофейные зерна из глины. Для придания аромата мешки затем вымачивались в крепко заваренном кофе и высушивались. Это была достаточно крупная оптовая афера: при договоре с купцами им демонстрировали нормальные образцы продукта, а привозили затем хорошо пахнущую подделку. Удивительно, но мошенникам удалось избежать наказания. На суде их адвокат доказал, что покупатели сами виноваты, так как они невнимательно читали договор, в котором была приписка мелким шрифтом о том, что данный продукт является игрушкой. Вот так, все новое, как оказывается, это хорошо забытое старое, даже способы «работы с клиентами» - не исключение.
В бакалейной лавке
Разумеется, второй благородный напиток – чай, также не избежал подделок. С ним все было еще проще и масштабнее. В селе Копорье под Санкт-Петербургом уже давно существовало производство отечественной заварки из иван-чая. Кстати, сейчас, на новом витке истории, мы возвращаемся к этому продукту, но тогда, по сравнению с привозными южными и восточными сортами, он был, конечно, дешевым заменителем. Привозной китайский чай щедро «женили» с нашим «копорским», а затем весьма выгодно продавали. Второй вариант мошеннического напитка назывался «рогожским» - от названия очень проходной Рогожской заставы Москвы. Здесь существовало множество трактиров и чайных, в которых поставили на поток собирание чайных опивок. После повторного высушивания этот продукт можно было добавлять к новой заварке в той пропорции, которую каждому купцу позволяли совесть и жадность. К концу XIX века ситуация стала критической, купить в лавке натуральный качественный чай стало практически невозможно, и правительство было вынуждено принимать меры. В 1895 году в России вышел закон «Об обязательном обандероливании мелких помещений чая». По этому указу торговать чаем разрешалось только упакованным в пачки, с указанием фирмы и даты изготовления. Частично, конечно, это улучшило положение.
Рогожский рынок в начале XX века
Крепкие варианты
Алкогольная продукция также до сих пор является настоящим «камнем преткновения». В России в те времена ценились крымские вина, и частенько подделывали их, конечно, там же, где и производили. Но к концу XIX века проверки, проведенные в винных лавках, показали, что в большинстве продаваемого в городах продукта вообще не было виноградного сока – вода, сахар, спирт и какой-нибудь наполнитель для цвета. Конечно, такие подделки могли обмануть только неискушенного потребителя, но, похоже, что в России таких было большинство. Об этом говорит огромная статистика обмана: Москва, как важный промежуточный пункт, принимала в 1880-х годах примерно по 450 тысяч пудов вина ежегодно. Дальше математика бессильна объяснить, почему вывозили из нее в другие города почти в два раза больше напитка – 800 тысяч пудов. И это с расчетом того, что часть вина выпивалась жителями, ведь в Москве никогда не было винного производства.
Что же качается пива, то его мы, конечно, тогда производили, но, чтобы сохранить или восстановить испортившийся продукт, существовали испытанные веками способы. Ими поделился с этнографом Евгением Ивановым в 1903 году старый официант, обслуживающий ресторан на Нижегородской ярмарке:
«Коли пиво скисает, сейчас в него известь кладут. От того-с, изволите видеть, и вид, и даже запах весьма делаются для гостей пристойны.»
Самарский пивзавод, конец XIX века
Все достижения химии и другие фокусы
Известь в пиве – это еще далеко не самый страшный вариант отравления, на которое можно было нарваться в «добрые старые времена». Гораздо опаснее были вещества, которые добавляли тогда в еду в качестве красителей. Ведь малообразованные кондитеры или заводчики могли подмешать в продукты все, что угодно, имеющее подходящий оттенок. Так, например, широко использовалась в пищевой индустрии синька – ею «отбеливали» желтоватый сахар. Доктор медицины Анна Фишер-Дюкельман в начале XX века писала о конфетах и леденцах:
«Окраска этих изделий почти всегда бывает искусственной, причем нередко краски ядовиты. Таковы, например, зеленые краски из яри-медянки, содержащей мышьяк, красные из киновари и сурика, белые из свинцовых и цинковых белил, синие из минеральной и королевской лазури, желтые из свинцового глета и т. д.»
Старинные коробочки от монпасье
А во второй половине 1880-х в Питере было заведено дело о массовом отравлении – находчивые производители консервированного горошка щедро подкрашивали его медным купоросом. Виновным досталось по 15 лет каторги. В 1890-м году был принят первый в России закон о запрете подделки продуктов. Он грозил штрафом в 300 рублей и тремя месяцами тюрьмы, но он не мог защитить покупателей, например, от старинного способа «надувательства», описанного в книге Екатерины Авдеевой «Ручная книга русской опытной хозяйки» 1842 года издания:
«К числу обманов в торговле живностью принадлежит надувание. Мелочник-продавец, купив старую тощую птицу, старается пустить ее в продажу «казовым концом» (представив товар с лучшей стороны), а для этого надувает эту птицу, то есть вводит внутрь ея, через заднее отверстие, воздух через трубочку и зашивает отверстие с некоторым искусством и маленьким фокусничеством».
Уличные торговки, фото начала XX века
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