С какой целью колонизаторы из Португалии и Испании окрашивали свои мечи в чёрный цвет

История колонизации в эпоху Великих географических открытий - суровая и захватывающая, полная открытий и сражений. Поэтому интерес вызывает не только сами завоевания, но и оружие, с помощью которого их достигали. Так, например, во время рейдов колонистов из Португалии и Испании, они использовали необычные мечи, окрашенные в чёрный цвет.
Клинки португальских и испанских завоевателей отличались цветом. /Фото: fi.pinterest.com
Эпоха географических открытий была очень важным, но сложным эпизодом в мировой истории, ведь множество людей должны были плыть практически вслепую к новым землям. И на этом пути актуальными были не только пропитание и снаряжение, но и оружие. Особенно выделились португальские колонисты, которые брали на свои корабли и каракки не простые клинки, а такие, которые были выкрашены в чёрный цвет.
Португальские колонисты были известны не только каракками, но и мечами. /Фото: mru.ink
У этого уникального оружия было множество названий, самое известное - это «Черный меч Каррака». Также их называли «Крабовыми мечами», «морскими чёрными мечами» и даже «мечом-болваном». Появился такой тип клинка в Португалии в 15 столетии, в качестве разработки именно для членов флота - как военных, так и гражданских моряков, но был распространён и среди испанцев.
Крабовые мечи были особой разновидностью клинка для колонизаторов. /Фото: talhoffer.wordpress.com
Среди его конструктивных особенностей можно выделить наличие двух защитных колец вокруг рукояти.также облегчать захвата вражеского оружия. Однако самой приметной фишкой португальского крабового меча был характерный чёрный цвет, в который окрашивалось лезвие.
Изображение апостола Павла с чёрным мечом в руках, 15 век. /Фото: mru.ink
Причин подвергать такому апгрейду «Черной меч Карракса» находилось несколько. Во-первых, такой цвет клинка помогал португальским колонистам снизить либо полностью нивелировать отражение им света, а значит - уменьшить шансы обнаружения местоположения владельца на судне. А во-вторых, состав чёрной краски позволял значительно замедлить коррозию от воздействия соленой морской воды и продлить срок эксплуатации меча.
Рукоятка для защиты и чёрный клинок использовались неслучайно. /Фото: image.invaluable.com
Стоит отметить, что чёрными клинками обладало, как минимум, две разновидности мечей, которые затем условно стали называть «Крабовыми». Речь идёт о Португальском гвардейском мече и, собственно, Чёрном мече Карракса. У них было несколько и сходств, и различий в конструкциях.
Чёрных мечей было несколько модификаций. /Фото: vikingsword.com
Впрочем, их главная фишка - цвет лезвия - оставался неизменным довольно долго. К тому же, обе вариации преимущественно использовали во время колонизации Африки. А там они со временем получили среди как колонистов, так и местного населения значение определённого символа высокого статуса и чести его хозяина, которую он проявлял в боях.
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