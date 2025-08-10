Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты

Наверное, каждый из нас пробовал советские бутерброды со шпротами и черным хлебом. Некоторым этот вкус кажется весьма специфичным, а многим так сильно полюбились бутерброды со шпротами, что они не могут представить свой праздничный стол без этой великолепной закуски. Но знали ли вы о том, что шпроты не всегда считались деликатесом?
Оказывается, что в советское время практически на всех застольях присутствовала эта вкусная рыбка в масле. Многие ели ее прямо из консервированной банки, а кто-то готовил из нее необычайно вкусные закуски. В советское время было достаточно трудно купить шпроты, ведь они были настоящей редкостью. А если они и поступали в продажу, то их моментально раскупали. Ведь советские люди могли заранее купить несколько консервированных баночек, которые хранились длительное время. А к праздничному застолью люди могли достать этот ценный запас и подать его в качестве закуски. Но шпроты не всегда являлись предметом роскоши, когда-то им кормили домашний скот.
Так выглядели советские шпроты / Фото: prostolike.net
Моряки столетиями вылавливали в Балтийском море отличную и крупную рыбу. Они снабжали ею страны, которые были расположены недалеко от этого моря. Иногда в сеть попадала совсем маленькая рыбка, и моряки не могли найти ей какого-либо применения. Именно поэтому вплоть до 19 века балтийская килька являлась отходами. Ведь никому и в голову не приходило то, что из нее можно сделать настоящий деликатес.
Но были и те, кто все таки старался найти ей какое-либо применение. Некоторые люди солили, а потом вялили данную рыбку. А после этого использовали как закуску к пенному напитку. Кто-то даже старался придумать то, как можно сохранить ее еще на более длительный срок. Например, некоторые купцы коптили эту маленькую рыбу, а после складывали в большую бочку, куда наливали растительное масло. Такая рыба могла храниться намного дольше, чем обычно. Они продавали данный товар, который уже тогда многим пришелся по вкусу.
В советское время было трудно приобрести этот деликатес / Фото: imsnip.ru
Позже француз Николя Аппер все же смог найти применение для этой маленькой рыбки. Он изобрел консервы с балтийской килькой. В начале 19 века такие шпроты стоили достаточно дорого, ведь использовалась ручная технология, которая позволяла хранить рыбу долгое время. Но даже несмотря на высокую цену, многие покупали этот продукт. Конечно, уже тогда пытались сделать консервы и с другой рыбой, но эти попытки так и не увенчались успехом. Некоторые виды рыбы имели специфичный вкус, который не всем нравился.
Уже в начале 20 века шпроты стали весьма популярным продуктом, но некоторые все же не могли позволить данный продукт из-за слишком высокой цены. Уже к 1920 году они резко подешевели. Это связано с тем, что их начали выпускать сразу на нескольких заводах в Латвии. А всего спустя 30 лет заработало крупнейшее предприятие в СССР по их производству. Именно тогда шпроты стали приобретать обычные люди. В последствии они стали народным блюдом и полюбились советским гражданам.
Ни одно застолье не обходилось без этой консервированной рыбки / Фото: almode.ru
В 70-х годах советские предприятия решили провести эксперименты, которые позволяли готовить шпроты не только из балтийской кильки. Советский Союз приобрел новые норвежские коптильные аппараты для того, чтобы усовершенствовать процесс. После этого на заводах начали готовить шпроты из другой рыбы. Например, хамсы, семги и кеты. Несмотря на то, что ассортимент консервированной рыбы значительно увеличился, качество могло страдать. Уже тогда начали коптить замороженную рыбу, но советским людям она пришлась не по вкусу. А к 1995 году латвийские заводы начали работать по единому стандарту, что вернуло настоящий авторитет шпротам.
Несмотря на то, что шпроты прошли такой сложный путь, прежде чем порадовать своим вкусом, они стали настоящим деликатесом и даже в некоторой степени показателем роскоши в советское время. Стоили они тогда примерно 1 рубль 80 копеек. Для многих это была достаточно высокая цена. Но стоит отметить, что в то время было очень сложно достать какие-либо другие деликатесы.
Существует огромное количество вариантов закусок из этой рыбы / Фото:pervyebljuda.ru
В СССР люди не были избалованы продуктами. Для некоторых людей шпроты являлись настоящей экзотикой, которую не всегда можно было легко приобрести. Но даже несмотря на это, некоторые семьи могли позволить этот необычный продукт. Именно поэтому они стали ассоциироваться с чем-то праздничным, что не съешь в обычный день.
Уже тогда советские хозяйки нашли идеальное применение для этой консервированной рыбки. Они начали готовить из нее различные салаты и закуски. Но практически всем советским гражданам полюбились бутерброды из этой маленькой консервированной рыбки.
По сей день данную рыбку можно найти на прилавках продуктовых магазинов. И хотя сейчас она не считается деликатесом, да и стоит не так дорого, многие все равно продолжают ее покупать и готовить из нее различные блюда. Даже сейчас многие хозяйки продолжают использовать шпроты в качестве закуски. Сейчас существует огромное количество вариантов приготовления этой консервированной рыбы, которые смогут удивить даже настоящих гурманов.
Некоторые хозяйки готовят из них даже салаты / Фото:pervyebljuda.ru
Например, сейчас некоторые хозяйки делают из этой рыбы паштет и намазывают его на предварительно поджаренный хлеб. А кто-то предпочитает использовать шпроты для приготовления наивкуснейшего салата, который можно подать на любой праздничный стол и тем самым удивить гостей. Отдельное внимание стоит уделить бутербродам, которые дошли до нас со времён СССР. Уже тогда многие хозяйки знали о том, как приготовить по-настоящему вкусную закуску. Сейчас же данные бутерброды можно приготовить в самых различных вариациях. Например, некоторые хозяйки вместо привычного майонеза используют творожный сыр. А кто-то и вовсе делает чесночные гренки со шпротами, яйцом и огурцами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии