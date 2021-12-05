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Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Комнатные растения являются неотъемлемой частью обстановки. Редко можно встретить тех, у кого они вовсе отсутствуют. Небольшое их количество так же проблем с размещением не вызывает. Но что делать, если цветов много или со временем они так разрослись, что на подоконниках просто не помещаются? Выход есть: кашпо, подставки, разноплановые полки.  Ошибочно полагать, что для всего этого понадобится масса средств и свободного места.  Удачных вариантов размещения цветов в квартире масса. Каждый из них по-своему прекрасен.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Угловая каскадная полка для цветов является настоящей находкой. Она не занимает много места и подходит для разных типов растений.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Отличное место для цветов — кусок стены, находящийся сбоку от окна.  Здесь несложно разместить нужное количество полок, главное — позаботиться о надежности креплений.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Легко превратить стремянку в шикарную стойку для цветов.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

А это уже обычные лестницы, закрепленные к стене под наклоном.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Фигурная полочка способна стань изюминкой обстановки.

 

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

 

Не менее интересен и такой вариант, хотя, на первый взгляд, в нем нет ничего особенного.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Эта «выставка картин» пропитана особым колоритом.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Превратить штангу под одежду в пристанище для цветов не составит труда.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

С вариантами наполнения экспериментировать можно бесконечно.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Простота этой конструкции очевидна, но насколько  прекрасен результат!

 

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

 

Стать самодостаточными подвесными кашпо могут даже деревянные ящики, дополненные джутовым креплением.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

А это уже подвесные корзины с шикарным зеленым наполнением.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Такие кашпо приводят в восторг, они однозначно не останутся незамеченными.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

При желании закрепить кашпо с цветами можно даже на карнизах.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Для цветов, расположенных в непосредственной близости от окна не понадобится дополнительное освещение.

 

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

 

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Интересный и необычный способ зонировать пространство.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Отличная идея для тех, кто переезжает на лето за город. Съемные полки-поддоны легко разместить в любой части сада, а лестницу по сезону использовать по прямому назначению.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Такая этажерка освежает обстановку. Расположенная у самой стены она не занимает много места.

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

Местом для размещения цветов может быть не только подставка, но и пространство вокруг нее.

 

Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания

 

 

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