Оскар Уайльд – денди, который всегда выходил за рамки дозволенного

Писатель, эстет, денди да и просто экстраординарная личность – именно таким запомнился современникам писатель Оскар Уайльд. Ему довелось подняться на вершины литературного олимпа и заслужить любовь окружающих, а затем упасть на самое дно. Несмотря на все «прегрешения», британцы до сих пор любят Оскара Уайльда и считают его самым остроумным писателем.











Оскар Уайльд в детстве, одетый как девочка.



Оскар Уайльд родился в 1854 году в семье ирландцев в Дублине. Его родители, очень обеспеченные и образованные люди, были ярыми националистами, выступающими за независимость Ирландии. Мать очень хотела девочку, поэтому до пяти лет Оскар не осознавал, что он мальчик. Госпожа Уайльд одевала сына в платьица и накручивала локоны. В таком виде Оскар выходил с ней гулять на улицу.



В наказание за провинности маленький Оскар часто оказывался запертым в чулане, однако это ему нравилось. В одиночестве мальчик давал волю своей неуемной фантазии.







В школьные годы Оскар Уайльд также выделялся из общей массы. Он невероятно быстро читал, искрометно шутил и находил общий язык со всеми. Будучи в Оксфорде, писатель превосходно учился без особого усердия, за что за ним закрепилась слава везунчика. Именно в студенческие годы Оскар Уайльд прослыл денди и эстетом.



Помимо развлечения на многочисленных вечеринках Оскар Уайльд серьезно занимался литературной деятельностью. В 26 лет он издал свой первый сборник стихов и тут же стал вхож в круг британских литераторов.







Затем писатель совершает множество поездок по Европе и Америке, где он выступает с лекциями и при этом эпатирует публику своими пестрыми нарядами. Публика видит его то в коротких штанах и чулках, то в камзоле в цветочек.







Оскар Уайльд со своей семьей.



Богемная жизнь требовала от Оскара Уайльда значительных финансов, которых у писателя не хватало, поэтому он решил жениться. Он взял в жены Констанс Ллойд – девушку из Дублина, влюбленную в Оскара с детства. После переезда в Лондон у пары рождается двое детей, после чего писатель охладевает к супруге и устремляет все свое внимание на юношей (что, впрочем, имело место и до брака).







Оскар Уайльд с любовником Альфи Дугласом.



Писатель влюбился в юношу Альфи Дугласа, и после этого его жизнь пошла под откос. В 1895 году Оскар Уайльд предстал перед судом и за «аморальное поведение» оказался за решеткой на 1,5 года. После выхода на свободу от писателя все отвернулись: жена умерла, дети отказались от него, а друзья брезгливо отворачивались.



Оскар Уайльд переехал во Францию, жил в дешевых отелях и пил. В один из дней он заметил у себя за ухом опухоль, именно она стала причиной смерти писателя.







Оскар Уайльд был большим оригиналом при жизни, наверное поэтому сейчас на его могиле тысячи поклонниц оставляют свои поцелуи.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





