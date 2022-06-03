Мало кто способен бестрепетно влезть под ледяную воду. Зачем себя мучить, мы, в конце концов, живем в современном мире! Но преимущества холодного душа действительно сложно переоценить.







Хотите похудеть? Не устраивает состояние кожи? Выпадают волосы? Хватит жалеть себя, попробуйте холодный душ. Одно из исследований, опубликованных в журнале Medical Hypotheses, доказывает, что холодный душ помогает даже при серьезной депрессии. Возрастает концентрация внимания, повышается продуктивность работы — так, вы все еще здесь? Быстро в душ!



Концентрация

Мотивация

Сила воли

Плохое настроение

Спортивные результаты