Спрей «Анти-пыль» своими руками

Пыль ежедневно оседает на мебели. Особенно часто это происходит в жару, когда окна открыты нараспашку, а вся грязь и пыль летят из улицы в дом. Чтобы избавиться от пыли на мебели, сделайте эффективный спрей своими руками.

Спрей готовится просто: на бутылку 500 мл с пульверизатором выдавите из флакона примерно 2 см кондиционера для волос. Взболтайте, и спрей готов! Примечание: берите как можно более дешёвый кондиционер, в котором много силиконов. Именно они помогают создать защитный слой, на котором не остаётся пыль, — вместо этого она оседает на полу. Согласитесь, что помыть пол намного проще и быстрее, чем регулярно перемывать всю мебель от пыли.



Кроме того, этот самодельный спрей не оставляет после себя никаких разводов, как аналогичное магазинное средство, например. Всё, что нужно сделать — это разбрызгать немного спрея на мебель и вытереть сухой тряпкой. Вы увидите, как пыли в доме станет намного меньше!