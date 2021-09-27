Хотя в мире существуют сотни популярных игр, однако футбол по праву считается самым любимым на плане

Речь пойдет о нестандартном дизайне банкнот. Среди сотен купюр из самых разных уголков света мы, в PayOnline, выбрали те, что впечатлили нас больше всего и составили собственный рейтинг. Интересно? Тогда приступим.



Одной из самых необычных валют, встретившихся нам, пожалуй, можно назвать крону Фарерских островов, расположенных в северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией. Де-юре острова относятся к Дании, но де-факто это отдельный мир со своим уникальным укладом жизни. К примеру, жители Фарерских островов не запирают домов, просто незачем, ведь преступность на островах практически отсутствует.



Деньги на Фарерах тоже особенные и больше похожи на красочные открытки, чем на национальную валюту. Несмотря на то, что это датская крона, она имеет совершенно уникальный дизайн. Все купюры выполнены в стиле акварели по мокрой бумаге, и сделано это не просто так. Дело в том, что на Фарерах дожди идут большую часть года — до 300 дней в году. И дизайн купюр это подчеркивает. Морскую тему продолжают изображения ракушки, краба, рыбы и других обителей океанского побережья. Вот как выглядят банкноты номиналом в 50, 200 и 500 крон:







На реверсе банкнот изображены достопримечательности островов — путеводитель по самым красивым местам. Так, на оборотной стороне купюры номиналом в 500 крон можно увидеть панораму гор возле города Sørvágur.

На «двухсотке» — знаменитая треугольная скала возле поселка Bøur:Эмитент банкнот — Национальный банк Дании, именно ему принадлежат авторские права на дизайн банковских билетов.Фарерским кронам ничуть не уступают руфии республики Мальдивы . Островное государство включает 1300 островов и рифов, расположенных в 800 км от побережья Индии. Мальдивские острова считаются одним из самых бедных государств мира, зато деньги у них одни из самых красивых. Дизайн напоминает акварельные картины, наподобие кроны Фарерских островов, но мотив на Мальдивах, разумеется, свой: кокосовые пальмы, рыбацкие лодки, местные жители, традиционные предметы быта, флора и фауна островов.Еще одна яркая валюта — французский тихоокеанский франк , словно изображения из книги о путешествиях. Валюта используется в заморских владениях Франции: на территории Французской Полинезии — массива крохотных островов, расположенных в центре южной части Тихого океана, а также на острове Уоллис и Футуна в южной части Тихого океана и в Новой Каледонии. На всех банкнотах изображены местные жители, путешественники, флора и фауна островов. Так, например, на аверсе купюры в 500 французских тихоокеанских франков изображен портрет рыбака и рыбацкая шхуна. На оборотной стороне — местный житель на фоне скалы и морского берега.Разительным образом от банкнот тропических островов с морскими мотивами и местными достопримечательностями отличается гонконгский доллар. Размещенное на его купюре изображение выполнено в стиле хай-тек. По задумке дизайнеров именно такие причудливые формы отражают ритм жизни современных людей, которые находятся в постоянном движении, а мир вокруг них стремительно развивается. Кроме того, такой футуристический внешний облик банкнот существенно затрудняет работу фальшивомонетчиков.Примечательно, что за эмиссию валюты Гонконга отвечают сразу 4 организации — правительство Гонконга (монеты и банкноты в 10 HK$) и три коммерческих банка: HSBC, Standard Chartered Bank и Bank of China. Кроме того, старые деньги до сих пор не выведены из обращения, а функционируют наряду с новыми. По этой причине местные денежные знаки отличаются большим разнообразием, зачастую вызывая удивление туристов.А у нас на очереди Европа. Как оказалось, и здесь можно найти примеры нестандартного подхода к дизайну национальной валюты. Швейцария — одна из немногих европейских стран, которая не захотела переходить на евро, а недавно и вовсе отозвала заявку на вступление в ЕС. Швейцарский франк является одной из самых устойчивых денежных единиц мира. Но не только это выделяет его среди других валют. Банкноты швейцарских франков имеют достаточно оригинальный внешний вид и нестандартное горизонтальное расположение номиналов и рисунков . На аверсе купюр изображены портреты местных деятелей искусства. На оборотной стороне — их самые известные работы. Так, к примеру, на банкноту в 100 франков помещен стилизованный портрет швейцарского скульптора Альберто Джакометти и его знаменитая скульптура «Идущий вперед человек».На купюрах других номиналов изображены: дизайнер, архитектор Ле Корбюзье и фрагменты чертежей построенных им зданий (10 франков), Артюр Онеггер, поэт, композитор , и фрагменты музыкальных инструментов (20 франков), София Таубер-Арп, художница и скульптор, на реверсе — голова Дада (50 франков), Шарль Фердинан Рамю, писатель-прозаик, и фрагменты его рукописей (200 франков), Якоб Буркхардт, швейцарский этнограф, историк, и фрагменты его работ (1000 франков).Еще одна европейская страна, использующая собственную валюту, — Швеция. В прошлом году Банк Швеции начал вводить в обращение банкноты с новыми изображениями, однако и денежные билеты старого образца пока имеют хождение. Одна из них имеет весьма необычный дизайн. Это купюра номиналом 20 шведских крон с изображением портрета писательницы Сельмы Лагерлеф на аверсе и героем ее сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» — Нильса — на реверсе.А теперь отправимся в Восточную Африку, на Коморские острова — небольшое островное государство в Индийском океане. На протяжении 130 лет, вплоть до 1975 года, Коморы были французской колонией. После обретения независимости государство не раз переживало политические перевороты. В противовес бурной политической жизни, на банкнотах коморских франков, именно эта денежная единица носит статус национальной валюты Коморских островов, изображены умиротворяющие пейзажи и местные достопримечательности. Но наше внимание привлекли не виды островов, а цветовая гамма, в которой выполнены купюры. Особенно живописно смотрятся банкноты номиналом в 1000 и 5000 франков:Не менее красочно выглядит самоанская тала — валюта независимого островного государства Самоа, расположенного в южной части Тихого океана. На аверсе купюры номиналом 5 тал изображены хижины и деревья на берегу, на реверсе — резиденция главы государства. На лицевой стороне банкноты 20 самоанских тал изображен водопад Сопоага, на оборотной стороне — зубчатоклювый голубь, обитающий на острове.Интересная особенность — в отличие от большинства государств, Самоа сохраняет дизайн банкнот, каждая новая серия отличается от предыдущей только степенью защиты от подделок И еще одни яркий представитель мировых валют — доллар Фиджи. На купюрах можно увидеть растительный и животный мир островного государства, пейзажи, достопримечательности.В продолжение островной темы, представляем вам купюры Бермудских островов — бермудские доллары:Практически в той же цветовой гамме выполнены банкноты Папуа – Новой Гвинеи — кины. На купюре номиналом 2 кины изображены топор племен, населяющих предгорье вулкана Маунт-Хаген, нарукавная повязка кула племен, проживающих на берегу залива Милн, гравированные зубы собак с острова Бугенвиль, глиняный горшок с региона Сепик. Купюра 5 кин содержит изображение традиционных денег Папуа — Новой Гвинеи: маска хомбули из региона Сепик, кина (ожерелье из ракушек), ожерелье из ракушек из провинции Новая Ирландия. На банкноте 10 кин изображены миска тами, перья райской птицы, кабаний клык из центральных районов Новой Гвинеи, тамбу (деньги из раковин из провинции Восточная Новая Британия). На оборотной стороне купюр — здание парламента Папуа — Новой Гвинеи.Еще одна валюта, привлекшая наша внимание — казахстанский тенге . В 2013 году купюра в 5000 тенге из серии «Қазақ Елі» была признана международным банкнотным сообществом «Лучшей банкнотой 2012 года». Дизайн купюры номиналом в 5000 тенге разработан дизайнерами Нацбанка Республики Казахстан. На лицевой стороне изображен монумент «Казак Елi» — символ независимость Казахстана, на оборотной стороне — изображение контура карты страны, вершины монумента независимости и здание гостиницы «Казахстан» на фоне гор Заилийского Алатау.Год спустя тенге снова стал победителем в номинации «Лучшая банкнота года». Награду получила «Памятная банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная тюркской письменности «Күлтегін».В этом году тенге также был отмечен. Банкнота номиналов 10 000 тенге возглавила рейтинг красивейших валют мира по мнению британского издания The Telegraph. На лицевой стороне купюры образца 2003 года изображен портрет философа, мыслителя, ученого Аль-Фараби. На оборотной стороне — снежный барс на фоне заснеженных гор.Российский рубль, на наш взгляд, также по праву заслуживает внимания. В частности, серия сторублевых банкнот, посвященных XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи «Сноубордист» и памятная банкнота образца 2015 года «Крым и Севастополь». Основные изображения лицевой стороны первой купюры — фигура сноубордиста, Олимпийские объекты прибрежного кластера в г. Сочи. Основное изображение оборотной стороны — Олимпийский стадион «Фишт» в г. Сочи. Окончательный тираж данных банкнот оставил 20,650 миллиона экземпляров.Вторая банкнота, выпуск которой приурочен к присоединению Крыма и Севастополя к России, содержит изображения города-героя Севастополя и визитной карточки Крыма — замка «Ласточкино гнездо». Центральное место в композиции на «севастопольской» стороне занимает Памятник затопленным кораблям. На заднем плане фрагмент картины И. К. Айвазовского «Русская эскадра на севастопольском рейде». Тираж бумажных сторублевок, посвященных Крыму, составил 20 миллионов экземпляров.Довольно оригинальным дизайном обладает купюра номиналом в 5 багамских долларов. На банкноте изображены танцующие артисты на уличном параде Junkanoo в Нассау. Внизу в центре герб Багамских островов. На аверсе банкноты изображен портрет сэра Сесиля Уоллес-Уитфилда и карта Багамских островов.Еще одна купюра Багамских островов интересна не столько внешним видом, сколько номиналом — полдоллара.Далее в нашем рейтинге обосновались коста-риканские колоны с «животными мотивами»:А замыкают рейтинг красивых валют банкноты ЮАР, ДР Конго и Танзании. На современных купюрах Южноафриканской республики изображена «большая пятерка» животных Африканского континента: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Оборотная сторона банкнот украшена изображением природных и промышленных ландшафтов.Тема «большой пятерки» прослеживается и на некоторых других банкнотах, как, например, на купюрах ДР Конго, конголезских франках:Или на танзанийских шиллингах Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)