Как быстро навести порядок в шкафу

Bот это да! «Нечего надеть!» — вы так говорили, смотря на переполненный шкаф? Тогда эти советы от специалистов помогут вам организовать пространство, избавиться от ненужных вещей и оставит необходимые.







1. Вытащите всё из шкафа

2. Повесьте и сложите

3. Заботьтесь о вещах

4. Раздайте ненужное

И элегантно сбросьте на пол! А теперь разберите вещи на кучки по типу — от платьев до брюк.Смотрите на каждую вещь и думайте, какие эмоции она вызывает. Носили ли вы ее последний год? Отвечает ли она вашему стилю и потребностям? Нужна ли она на самом деле?После первичного отбора вещей наверняка осталось меньше. Повесьте на плечики платья, блузки, куртки и мнущуюся одежду. Остальное можно сложить на полки или в выдвижные ящики. Очень удобно сортировать одежду по цветам, чтобы было проще подобирать нужное. Сложенные топы можно хранить вертикально, тогда вытаскивание одного не приведет к обрушению всей конструкции.Если их правильно стирать, гладить и раскладывать, они прослужат дольше и сохранят больше приятных воспоминаний.Те вещи, которые не прошли ваш строгий отбор, могут начать новую жизнь у других людей. Хорошую одежду можно продать, но отдать желающим — еще более приятный способ избавиться от нее. Вещи принимают многие благотворительные фонды, а если ваша подруга мечтала вон о той майке — самое время ее порадовать!