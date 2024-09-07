15 фотографий, которые наглядно показывают, как спустя время изменились известные города мира

Известные города мира тогда и сейчас.
Время не щадит ни людей, ни окружающие природные ландшафты, ни возведённые людьми архитектурные шедевры. Впрочем, иногда время приносит и позитивные изменения. Как изменялись разные места с течением времени можно узнать посмотрев этот фотосет.
1. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
2000 год и в настоящее время.
2. Сеул, Южная Корея
1900 год и теперь.
3. Вильнюс, Литва
1900 год и в настоящее время.
4. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты
1970 год и теперь.
5. Сингапур, Республика Сингапур
2000 год и в настоящее время.
6. Токио, Япония
1945 год и теперь.
7. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
2005 год и в настоящее время.
8. Рио-де-Жанейро, Бразилия
1930 год и теперь.
9. Чензен, Китай
1964 год и в настоящее время.
10. Тири, Бразилия
1975 год и теперь.
11. Сидней, Австралия
1932 год и в настоящее время.
12. Берлин, Германия
1945 и 1990 годы.
13. Бангкок, Таиланд
1988 год и в настоящее время.
14. Афины, Греция
1862 год и теперь.
15. Торонто, Канада
1930 год и в настоящее время.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии