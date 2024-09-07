15 фотографий, которые наглядно показывают, как спустя время изменились известные города мира

Известные города мира тогда и сейчас.

1. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Новости СМИ2 2000 год и в настоящее время.

2. Сеул, Южная Корея

1900 год и теперь.

3. Вильнюс, Литва

1900 год и в настоящее время.

4. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

1970 год и теперь

5. Сингапур, Республика Сингапур

2000 год и в настоящее время.

6. Токио, Япония

1945 год и теперь.

7. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

2005 год и в настоящее время.

8. Рио-де-Жанейро, Бразилия

1930 год и теперь.

9. Чензен, Китай

1964 год и в настоящее время.

10. Тири, Бразилия

1975 год и теперь.

11. Сидней, Австралия

1932 год и в настоящее время.

12. Берлин, Германия

1945 и 1990 годы.

13. Бангкок, Таиланд

1988 год и в настоящее время.

14. Афины, Греция

1862 год и теперь.

15. Торонто, Канада

1930 год и в настоящее время .