8 самых полезных обувных подсказок
1. Почистить белую обувь можно зубной пастой.
2. Если обувь Вам мала, наденьте ее с шерстяными носками. Направьте горячий воздух из фена на обувку. После нескольких минут выключите фен.
3. Также растянуть обувь можно с помощью мешков для воды.
Наберите воду в пакеты с застежкой и положите их внутрь обуви. Затем поставьте ее в морозильную камеру. Вода в пакете будет расширяться и обувь вместе с ней.
4. Чтобы не было мозолей, перед тем как надеть обувь в первый раз, распылите дезодорант на ноги.
5. Пакетики с чаем убирают из обуви неприятный запах.
6. Еще один лайфхак: чтобы убрать неприятный скрип, а также запах, насыпьте в обувь немного детской присыпки.
7. Чтобы в гололед уверенно держаться на ногах, наклейте на чистую сухую подошву медицинский тканевый пластырь.
8. Сделайте обувь непроницаемой. Хорошо промажьте её натуральным пчелиным воском и посушите феном. Готово!
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