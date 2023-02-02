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8 самых полезных обувных подсказок

8 самых полезных обувных подсказок

1. Почистить белую обувь можно зубной пастой.

2. Если обувь Вам мала, наденьте ее с шерстяными носками. Направьте горячий воздух из фена на обувку. После нескольких минут выключите фен.

3. Также растянуть обувь можно с помощью мешков для воды.
Наберите воду в пакеты с застежкой и положите их внутрь обуви. Затем поставьте ее в морозильную камеру. Вода в пакете будет расширяться и обувь вместе с ней.

4. Чтобы не было мозолей, перед тем как надеть обувь в первый раз, распылите дезодорант на ноги.

5. Пакетики с чаем убирают из обуви неприятный запах.

6. Еще один лайфхак: чтобы убрать неприятный скрип, а также запах, насыпьте в обувь немного детской присыпки.

7. Чтобы в гололед уверенно держаться на ногах, наклейте на чистую сухую подошву медицинский тканевый пластырь.

8. Сделайте обувь непроницаемой. Хорошо промажьте её натуральным пчелиным воском и посушите феном. Готово!

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