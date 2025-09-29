Кукурузные, грибные, баклажанные: 5 рецептов овощных оладий со «вкусом осени»

Осень в самом разгаре, дожди не за горами. Дни короче, ночи длиннее, да и настроение как та самая капризная погода вечно скачет. Поэтому, во избежание осенней хандры и для поддержания организма в здравии, мы собрали для вас самые лучшие рецепты овощных оладий, которые разлетаются с тарелки за считанные секунды, стоит только снять их с пылающей жаром сковороды.
1. Кукурузные
Кукурузные оладьи. \ Фото: foodyub.com.
Салаты, супы, рагу – лишь малая часть того, что можно приготовить из кукурузы. Впрочем, рецепт кукурузных оладушек – отличное тому доказательство.
Ингредиенты:
• Кукуруза концервированная - 1 банка;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 6 ч.л;
• Перец чили небольшой - 1 шт;
• Лук зелёный - 3-4 пера;
• Ветчина - 150 г;
• Сода - 0,5 ч.л;
• Кориандр - 0,5 ч.л;
• Лук фиолетовый маленький - 1 шт;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля;
• Сметана - для подачи.
Оладьи из кукурузы. \ Фото: doordash.com.
Способ приготовления:
• Кукурузу переложить в чашу блендера, предварительно слив воду;
• Слегка перебить до состоянии средней крошки;
• Лук очистить и натереть на средней тёрке;
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Перец чили вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть измельчить;
• Ветчину нарезать мелким кубиком;
• Все ингредиенты сложить в миску;
• Добавить взбитые яйца, муку, соль и соду;
• Приправить кориандром;
• Хорошенько перемешать;
• Масло разогреть в глубокой сковороде;
• Ложкой выложить оладушки;
• Жарить с каждой стороны по несколько минут до румяной корочки;
• Подавать со сметаной и мелко нарезанной петрушкой.
2. Грибные
Грибные оладьи. \ Фото: userapi.com.
Сочные, нежные, ароматные и румяные – всё это про грибные оладьи. Их можно подавать как самостоятельно блюдо в качестве закуски, так и с пюре, спагетти или же рисом. А ещё, грибные оладушки прекрасно сочетаются с любым овощным или же мясным салатом. Холодные, горячие или тёплые, со сметаной, соусом, кетчупом или же горчицей, выбирайте тот вариант, который вам больше по вкусу.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 300 г;
• Лук фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 4 ч.л;
• Сметана - 4 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов - 50 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка свежая - несколько веточек;
• Лук зелёный - несколько перьев;
• Подсолнечное масло - для жарки.
Оладьи из грибов. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать как можно мельче;
• Лук измельчить;
• Отправить на сковородку;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем добавить мелко нарезанные грибы;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить минут семь-восемь;
• Затем снять с огня и остудить;
• В миске взбить яйца;
• Добавить сметану и муку;
• Аккуратно перемешать;
• После добавить обжаренные с луком грибы, мелко нарезанный зелёный лук и натёртый на среднюю тёрку твёрдый сыр;
• Сдобрить солью и перцем;
• Вновь хорошенько перемешать до однородной массы;
• На разогретую сковороду с маслом выложить ложкой оладушки;
• Обжарить по несколько минут с каждой стороны до образования румяной корочки;
• Подавать со свежей петрушкой и любым соусом.
3. Свекольные с орехами
Свекла богата на витамины и микроэлементы. О её пользе знает практически каждый, да вот только не так много желающих есть блюда из свеклы. Тем не менее, бывают исключения из правила. И одно из них – свекольные оладьи с грецкими орехами.
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера - 2 шт;
• Ядра грецких орехов - 1,5 стеклянных стакана;
• Чеснок - 6 зубков;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - несколько стеблей;
• Яйца - 3 шт;
• Мука - на палец больше половины стакана;
• Лук фиолетовый среднего размера - 2 шт;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Оладьи из свеклы с грецкими орехами. \ Фото: cloudfront.net.
Способ приготовления:
• Свеклу вымыть;
• Отварить;
• Затем остудить и очистить;
• Натереть на тёрке среднего размера;
• Чеснок и лук очистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Смешать все ингредиенты между собой;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить измельчённые до средней крошки грецкие орехи;
• Перемешать;
• Яйца взбить венчиком;
• Влить в миску с овощной массой;
• Добавить муку;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Добавить мелко нарезанную петрушку;
• Ещё раз всё перемешать;
• Выложить ложкой оладьи на разогретую сковородку с маслом;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать со сметаной, с кисло-сладким соусом, кетчупом или сладкой горчицей.
4. С тыквой и творогом
Тыквенные оладьи с творогом. \ Фото: milled.com.
Ещё один рецепт осенних витаминных оладий – тыквенные с добавлением творога. Они одинаково хороши в холодном и горячем виде. Подавайте с соусом, сметаной или же гарниром из мясной нарезки, картофеля и бурого риса.
Ингредиенты:
• Тыква очищенная - 0,5 кг;
• Творог жирный - 300 г;
• Мука - 0,5 стакана;
• Кефир - 0,5 стакана;
• Яйца - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Оладьи из тыквы и творога. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы ополоснуть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Натереть на крупную тёрку;
• Добавить творог;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить мелко нарезанную петрушку;
• В миске взбить яйца;
• Влить к тыкве;
• Всыпать муку и добавить кефир;
• Перемешать до однородной массы;
• Обжарить оладушки на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистой корочки со всех сторон.
5. Баклажанные с сыром, сладким перцем и томатами
Оладьи из баклажанов. \ Фото: diningandcooking.com.
По-осеннему ароматные и восхитительно вкусные – оладушки из баклажанов, сладкого перца и томатов, щедро сдобренные сыром – то, что с удовольствием будет есть вся семья.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера - 3 шт;
• Перец сладкий среднего размера - 2 шт;
• Томаты красные среднего размера - 1 шт;
• Плавленый сырок со вкусом грибов или бекона - 1,5 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 4,5 ч.л;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Чеснок - 2 зубка;
• Лук фиолетовый небольшой - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Овощные оладушки.\ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Удалить плодоножку;
• Один баклажан нарезать очень мелким кубиком;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Лук очистить и натереть на мелкой тёрке;
• Отжать лишнюю жидкость;
• Добавить к баклажанам;
• Немного посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё три-четыре минуты;
• Остальные нарезать произвольно и высыпать в чашу блендера;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Нарезать и отправить в чашу блендера к баклажанам;
• Перебить до однородной массы так, чтобы чувствовались крупинки;
• Добавить нарезанные баклажаны и мелко нарезанные помидоры, предварительно сняв с них шкурку;
• В миске смешать взбитые яйца с мукой и плавленым сырком;
• Добавить овощи, мелко нарезанную петрушку, зажарку и измельчённый чеснок;
• Всё перемешать до однородной массы;
• Обжарить на подсолнечном масле до полной готовности;
• Подавать со сметаной, соусом или кетчупом.
