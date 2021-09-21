Мужчины о том, чего они никогда не поймут в женщинах

Сегодня мы собрали для вас высказывания реальных мужчин о том, чего им никогда не понять в женском поведении:
Бесконечные сборы
Моя подруга спрашивает меня, готов ли я к выходу. Я надеваю ботинки и стою у двери. И тут оказывается, что ей ещё надо надеть носки, туфли, взять бумажник, взять пальто, найти телефон, и так далее. Даже спустя добрых пять минут после вопроса, готов ли я выходить, она продолжает этим заниматься! Это сводит меня с ума.
—nubsauce87
Ждут, что мы догадаемся, на что они злятся
Ждут, чтобы мы догадались, что их рассердило, вместо того, чтобы просто обсудить проблему и разрешить её, как любой нормальный человек.
—RoosterShield
Сердятся на нас за то, что им приснилось
Почему женщины злятся на своего парня за то, что он «совершил» у них во сне?
—dyi01
Напрашиваются на комплименты в соцсетях
Девушка выкладывает в соцсеть фотографию с подписью: «Что-то я сегодня ужасно выгляжу!» — и получает ответы вроде: «Детка, ты выглядишь отлично!», «Ты прекрасна!» «Очаровательно!»
Это такой топорный способ напроситься на комплименты, ты ведь знаешь, что вовсе не ужасно выглядишь на этом фото, иначе ты бы его вообще не выложила. Меня каждый раз корёжит от этого.
—Toby95
Мило общаются при встрече, а затем поливают друг друга грязью
Весь сценарий выглядит так: две девушки встречаются как лучшие подруги, но, едва зайдя за угол, начинают выливать друг на друга ушаты грязи. Мне кажется, среди парней это не так распространено, хотя я могу и ошибаться.
—Occams_Flathead
Критикуют нас за сидение в интернете, а сами делают то же самое
Моя подруга критикует меня за потерю времени в соцсети, хотя сама тут же сидит в другой.
—pm_me_recipies_girl
Думают, что понравятся парням больше, если вызовут ревность
Почему некоторые девушки считают, что, вызвав у парня ревность, понравятся ему больше?
—The_devils_advocate6
Начинают разговор с середины
Начинает разговор у себя в голове и продолжает говорить со мной с середины внутреннего монолога, первой части которого я не слышал. И расстраивается, когда я спрашиваю: «О чём ты вообще?». И это не единичный случай, с моими друзьями тоже такое случается. Почему?
—Sidarius
Разговаривают во время передачи, и просят нас помолчать во время рекламы
Она говорит во время интересной для меня передачи по ТВ, а когда начинается реклама – просит меня помолчать.
Ждёт, пока я выйду в другую комнату, начинает разговор – и обижается, что ей приходится кричать.
Способна пересказать мне каждую мелочь о своих подружках, коллегах или родственниках, при том, что я никого из них не знаю.
—windymiller3
Ходят по магазинам до изнеможения
Шоппинг ради развлечения. Моя жена готова потратить больше двух часов в продуктовом магазине, хотя в одиночку я справляюсь за 20 минут. Я даже не заглядываю в другие магазины, по которым она ходит. Никогда не понимал, почему надо заниматься покупками, пока не свалишься от усталости.
—justworkingmovealong
Ищут в наших словах скрытый смысл
Считают себя способными «читать между строк», а затем сердятся на несуществующий «скрытый смысл». Устраивают нам «проверки», не говоря нам об этом, и злятся, когда мы не прошли тест. Вы просто настраиваете нас на провал, а себя на обиду.
—mtd074
Флиртуют, будучи замужем
Девушка с моего прошлого места работы всегда была готова пофлиртовать со мной. Дошло до того, что мы шлёпали друг друга по попке, говорили о сексе, могли вместе выпить после работы. Я пригласил её на настоящее свидание, на обед, и вдруг она ответила: «Нет, я уже встречаюсь с парнем». Похожие случаи происходили со мной ещё трижды, и потом оказывалось, что она замужем или у неё есть парень. Я этого не понимаю.
—MrMeltJr
Примеряют собственные наряды перед зеркалом просто так
Они примеряют свои наряды перед зеркалом просто так, даже если никуда сегодня не идут. Если бы мне кто-то предложил выбрать, что мне больше нравится – перемерить все мои брюки и рубахи или воткнуть мне вилку в ногу, я бы только спросил: «Как глубоко?».
—Racketmensch
Двойные стандарты насчёт измены
Если мой друг изменяет, то он козёл, сволочь, и не заслуживает её. А если её подруга изменяет, то это потому, что он козёл, сволочь и не заслуживает её.
—DiggaryDonaldson2
Таскают у нас картошку фри
Мужчины склонны защищать свою пищу. Почему вы всегда едите нашу картошку? Мы спрашиваем, хотите ли вы свою порцию картошки – вы отвечаете «нет», а затем съедаете половину нашей порции. Если вам так нравится делиться едой, ограничьте это развлечение десертом!
—moderntechdaily
Беспокоятся о какой-то ерунде
Похоже, что они слишком сильно озабочены вещами, которые по идее вообще ничего не должны значить. Может быть, это касается и не всех, но на моём опыте у девушек просто отсутствует ген под названием «меня это не колышет», который есть у большинства парней, если дело касается чужих личных отношений.
—WholeVerseOffTheTop
Просто одержимы вопросом, с кем встречается их бывший
Почему их так волнует, с кем встречается их бывший? Он уже бывший, забудь о нём!
—Alfsh
Рассказывают слишком много подробностей
Удивительно, как далеко женщины могут уходить от темы.
— Я встретила Лизу сегодня утром, ну ты помнишь её, она ещё замужем за банкиром, который купил тот большой дом в прошлом декабре. Серьёзно, самый лучший дом, что я видела, четыре спальни, три ванных и летняя кухня просто очаровательны. Я думаю, если мы соберёмся купить дом, надо будет пригласить их дизайнера. Его зовут Том, давай я тебе о нём расскажу! Он работал в пяти домах в прошлом месяце, и о них даже написали в журнале. Если мы купим новый дом, надо будет непременно его пригласить…
— Так что там Лиза тебе сказала?
— О, она передавала тебе привет!
—tracyav54
Пассивная агрессия
Откуда в них столько пассивной агрессии?
Всё слой за слоем замешано на догадках, нюансах и притворстве. Почему нельзя просто сказать, что ты имеешь в виду?
И наоборот, когда парень пытается сказать всё начистоту, его обвиняют в грубости и бесчувственности.
Вы хотите, чтобы мужчины относились к вам с уважением как к равным, или как к нежным деткам? Либо то, либо другое.
—fredarik
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