Мужчины о том, чего они никогда не поймут в женщинах

Сегодня мы собрали для вас высказывания реальных мужчин о том, чего им никогда не понять в женском поведении:







Бесконечные сборы

Ждут, что мы догадаемся, на что они злятся

Сердятся на нас за то, что им приснилось

Напрашиваются на комплименты в соцсетях

Мило общаются при встрече, а затем поливают друг друга грязью

Критикуют нас за сидение в интернете, а сами делают то же самое

Думают, что понравятся парням больше, если вызовут ревность

Начинают разговор с середины

Разговаривают во время передачи, и просят нас помолчать во время рекламы

Ходят по магазинам до изнеможения

Ищут в наших словах скрытый смысл

Флиртуют, будучи замужем

Примеряют собственные наряды перед зеркалом просто так

Двойные стандарты насчёт измены

Таскают у нас картошку фри

Беспокоятся о какой-то ерунде

Просто одержимы вопросом, с кем встречается их бывший

Рассказывают слишком много подробностей

Пассивная агрессия